Дочь Путина тратила миллионы на встречи с Зеленским 26 августа, 18:27

Чем жила страна 26 августа 2022 года

● Дочь Путина тратила миллионы на встречи с Зеленским. Екатерина Тихонова, младшая дочь Путина, годами использовала госсредства и президентскую охрану для частных поездок — в том числе на свидания со своим партнером, артистом балета Игорем Зеленским, который до недавнего времени работал в Мюнхене (весной 2022-го он вернулся в РФ). Об этом свидетельствует расследование российского проекта Важные истории и немецкого журнала Spiegel.

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Журналисты получили доступ к архиву электронной почты Алексея Скрипчака — сотрудника Службы безопасности президента РФ (СБП), закрепленного за Тихоновой.

Всего за пять лет — с января 2016-го по январь 2021-го — Скрипчак бронировал гостиницу для охранников (а тех порой было более десяти человек), обслуживающих Тихонову, почти 100 раз. Только треть бронирований пришлась на Россию, более 40 — на Германию, другими популярными направлениями путешествий были Австрия и Италия.

На свои поездки в сопровождении охранников Тихонова тратила миллионы рублей. Так, бронирование отелей в апреле 2018-го для поездки в Мюнхен обошлось почти в 2 млн. руб. (порядка $400 тыс.) «И это только одно путешествие, а таких были десятки в год. В архиве Скрипчака нет данных о том, кто платил за эти поездки, но, очевидно, командировки сотрудников СБП оплачивались из бюджета», — написали расследователи.

● СБУ взялось за Кадырова. СБУ объявило о подозрении в совершении военных преступлений кремлевскому ставленнику в Чечне Рамзану Кадырову и двум его ближайшим приспешникам Даниилу Мартынову и Хусейну Межидову. Первый является замом начальника управления федеральной службы войск росгвардии по Чеченской республике, а второй — командиром тактической группы 249-й отдельного моторизованного батальона «Юг» 46-й бригады оперативного назначения северо-кавказского округа.

Мартынов в период временной оккупации Киевской области лично руководил захватом Бородянского психоневрологического интерната с гериатрическим отделением. В свою очередь Межидов приказал своим подчиненным захватить в заложники и удерживать в подвалах многоквартирных домов почти 200 жителей Гостомеля, среди которых были пожилые люди и даже дети.

● Несущие оккупантам ужас. На вооружении ВСУ находятся более 20 реактивных систем залпового огня M270 и HIMARS, сообщило Минобороны Украины в Twitter. Там добавили, что ни одну из них российские оккупанты не уничтожили. При этом более 50 российских складов с боеприпасами «вышли из игры».

● У врага — большие потери. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 46 250 своих военных, из них сразу 400 — за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком направлении.

Также оккупанты лишились более 12 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 1936 (+7 за сутки), боевые бронированные машины — 4251 (+6), артсистемы — 1040 (+3), реактивные системы залпового огня — 272 (+0), средства ПВО — 148 (+0), самолеты — 234 (+0), вертолеты — 202 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 834 (+6) и многое другое.

● Русские военные самолеты покидают Крым. Военное руководство РФ выводит свои самолеты — десяток истребителей — из оккупированного Крыма. Об этом сообщил американской новостной сайт Business Insider со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении секретный отчет Североатлантического альянса.

Как сообщается, такое решение было принято после серии ударов по российским авиабазам и складам боеприпасов на полуострове, которые вызвали панику среди российских военных и туристов панику.

● А спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил, что защитники Украины используют американские противорадиолокационные ракеты HARM на истребителях МиГ-29.

● Штаты взялись помогать Украине всерьез и надолго. Администрация президента Джо Байдена присвоит название миссии по поддержке Украины и назначит генерала, который будет руководить усилиями по оказанию военной помощи и обучению украинских военных. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди официальных американских лиц.

Газета отмечает, что миссии США и НАТО в Ираке и Афганистане тоже носили кодовые названия — Иракская свобода, Несокрушимая свобода и Страж свободы. По данным WSJ, присвоение операции названия имеет важное бюрократическое значение, потому что обычно влечет за собой долгосрочное целевое финансирование и возможность награждения военнослужащих, участвующих в таких миссиях. А планы по назначению генерала указывают на переход к долгосрочным усилиям по обучению военнослужащих и помощи Украине.

● 24 августа президент США Джо Байден утвердил крупнейший пакет военной помощи Украине на $2,98 млрд. Он включает ЗРК NASAMS, авиационные системы борьбы с БПЛА VAMPIRE, дроны RQ-20 Puma и прочее.

● «Я пообщался с президентом Зеленским, чтобы поздравить Украину с Днем Независимости. Я знаю, что в этом году это годовщина с привкусом горечи, но я ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину и ее народ в борьбе за защиту своего суверенитета», — пояснил Джо Байден, говоря о телефонной беседе с украинским лидером, состоявшейся 25 августа.

● Русские шпионили за подготовкой украинских военных. По данным немецкой службы военной контрразведки MAD, российские агенты следили за военными объектами вблизи города Идар-Оберштайн, а также в районе города Графенвер, где инструкторы из США и Германии обучали украинцев. Об этом написал Der Spiegel.

Вскоре после начала учебного процесса MAD заметила подозрительные автомобили, из которых, судя по всему, велось наблюдение за дорогами, ведущими к обоим военным объектам. Кроме того, над учебными центрами несколько раз пролетали мини-дроны.

У немецких служб безопасности существуют также подозрения, что российские спецслужбы могли пытаться с помощью спецустройств получить доступ к мобильным телефонам военнослужащих ВСУ.

В Графенвере расположен крупнейший военный полигон США в Европе площадью 200 кв. км. Там Штаты обучают украинских солдат обращению с основными системами вооружения — гаубицами, радарными системами и бронеавтомобилями.

● Не Шойгу их остановил, а ВСУ. В Минобороны Великобритании назвали ложью недавнее заявление российского военного министра Сергея Шойгу о том, что замедление темпов российского наступления в Украине связано якобы с «соблюдением норм гуманитарного права». В сводке британского ведомства в Twitter говорится, что наступление армии РФ застопорилось из-за плохих военных действий и ожесточенного сопротивления Украины.

● На Бахмутском направлении оккупанты вели наступательный бой возле Соледара, Бахмута и Кодемы. Успеха враг не имел, сообщили в Генштабе ВСУ.

● Указ Путина об увеличении штатной численности армии РФ с нового года на 137 тыс. человек (до 1,15 млн), вряд ли позволит РФ создать эффективную дополнительную боевую мощь в войне против Украины. Такую оценку обнародовали специалисты американского Института изучения войны (ISW). Однако этот шаг, по их мнению, наверняка указывает на то, что диктатор вряд ли объявит массовую мобилизацию в ближайшее время.

И для финала:

● У Путина больше нет сверхдержавы. Полномасштабная война перевернула фундаментальные представления о российской армии и экономике, хотя фатальные последствия для Москвы еще не наступили. Статью об этом написало агентство Bloomberg.

Когда в начале года Запад предупреждал о надвигающейся войне, официальные лица и аналитики как в Вашингтоне, так и в Европе предполагали, что гораздо более крупная и лучше оснащенная армия РФ быстро получит доминирование над ВСУ. Хотя слабая экономика создаст трудности россиянам.

Но война показала, что армия РФ «не способна проводить сложные операции так, как это могут делать британцы, французы или израильтяне», пояснил Филлипс О’Брайен, профессор стратегических исследований в университете Сент-Эндрюс (Шотландия)

По словам О’Брайена, РФ не удалось найти ответ на поставку всего 20 ракетных систем большой дальности HIMARS — американской технологии 1980-х, которую украинские войска используют для уничтожения складов боеприпасов и баз материально-технического снабжения в глубоком тылу. «В США таких систем 540. Россия даже не в той же лиге», — констатирует он.

По словам Майкла Кофмана, директора по исследованиям России в вашингтонском аналитическом центре CNA, одна из причин отставания РФ стала ясна только после начала войны — силу армии переоценивали, чтобы скрыть недостаточные вложения в подготовку живой силы.

Способность РФ производить технологически продвинутое оружие, вероятно, будет еще больше подорвана, поскольку санкции препятствуют импорту. Изучение техники, захваченной или уничтоженной на полях сражений в Украине, выявило 450 компонентов иностранного производства в 27 российских критических системах вооружения, включая беспилотники, ракеты и средства связи.

Большинство этих деталей были изготовлены американскими компаниями. Хотя контрабанда и шпионаж могут частично заполнить пустоту, «Россия и ее вооруженные силы остаются весьма уязвимыми для многосторонних усилий, направленных на то, чтобы перекрыть эти потоки компонентов и повысить цену ее агрессии в Украине», говорится в августовском отчете британского Royal United Services Institute.

Оставаясь под санкциями, Россия, вероятно, даже не сможет поддерживать свой ядерный арсенал в долгосрочной перспективе, считает военный аналитик Павел Лузин.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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