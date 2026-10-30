Ночь, когда Украина перестала прислушиваться к Трампу

● В Днепре — день траура и блэкаут. В ночь на 30 октября российские войска атаковали Днепр и Днепропетровскую область, в частности нанесли повторный удар по городскому железнодорожному вокзалу. Кроме того, утром мэр Днепра Борис Филатов сообщил о блэкауте: водоснабжение города переведено на питание от генераторов, электротранспорт не курсирует. Число погибших в результате атаки на вокзал 29 октября возросло до 15 человек; сегодня в Днепре — день траура.

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В результате нового удара, нанесенного по Днепру сегодня днем около 12:00, повреждены несколько многоэтажек. Взрывная волна выбила окна и повредила балконы. 70-летняя женщина получила ранения средней тяжести.

Из-за блэкаута в Днепре не вышли на маршруты около 200 трамваев и почти 100 троллейбусов. Без света остались 150 тысяч семей.

● Украина созывает срочное заседание Совета Безопасности ООН с целью привлечения России к ответственности за удары по мирным жителям в Днепре, Чернигове и Кременчуге.

● На Киев снова летели российские баллистические ракеты. Поздно вечером 29 октября РФ нанесла массированный удар по Киеву баллистикой, а ночью в столице еще несколько раз объявляли тревогу из-за угрозы ракетного удара и атаки беспилотников. Атаки БПЛА не прекратились и днем.

В частности, на левом берегу Киева ракеты повредили ЖК «Комфорт Таун» и ЖК «Киевская Венеция» (в Днепровском районе). А на правом берегу произошла авария на оборудовании, поврежденном в результате обстрелов. В КГВА сообщили об одном погибшем.

Ночью РФ атаковала Киев, а также Полтавскую и Днепропетровскую области баллистическими ракетами «Искандер-М"/С-400/KN-23, управляемыми авиационными ракетами и 113 ударными дронами. По данным Воздушных сил, было сбито 99 целей: 3 из 4 управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 96 из 113 вражеских БПЛА. Зафиксированы попадания в 17 местах, а также падение сбитых целей (обломков) в 5 местах.

Один человек погиб и четверо пострадали в результате российских обстрелов в ночь на пятницу; повреждены 12 жилых домов, а также энергетические и транспортные объекты в семи областях Украины и в Киеве, сообщил премьер Сергей Корецкий.

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● Украина перестала прислушиваться к идеям Трампа. Силы обороны Украины ночью нанесли удар по Новокуйбышевскому НПЗ в Самарской области РФ с помощью дронов FP-1, сообщили в украинской оборонной компании Fire Point. «Зафиксированы многочисленные попадания по территории завода. В частности, одна из пораженных установок — установка гидроочистки дизельного топлива», — отметили там. Также было подчеркнуто, что мощность переработки пострадавшего предприятия составляет около 8,8 млн тонн нефти в год.

На спутниковом снимке, полученном NV, видно, что густой черный дым окутал почти всю территорию нефтеперерабатывающего завода. Из-за этого невозможно определить точное количество очагов возгорания и их расположение, хотя на появившихся в сети видео заметно несколько таких очагов.

● Украина приостановила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам после усиления давления со стороны президента США Дональда Трампа, сообщила накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

● Силы обороны уничтожили одну из пусковых установок «Искандер». Силы обороны поразили пусковую установку ОТРК «Искандер-М» в Курской области (в 100 км от границы) в момент перегрузки баллистических ракет. Также украинские силы нанесли удары по складам боеприпасов и объектам по ремонту техники российских войск на временно оккупированных территориях. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

● В ночь на 30 октября из-за атаки беспилотников в направлении Москвы во всех четырех аэропортах столицы РФ отменили или задержали более 370 рейсов, сообщил российский Telegram-канал Baza.

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● Зеленский готов говорить с Путиным. Президент Украины Владимир Зеленский готов к личной встрече с диктатором Путиным и обсуждению самых сложных и чувствительных тем, прежде всего — территориального вопроса. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью финскому изданию Helsingin Sanomat, опубликованном 29 октября.

По словам главы МИД, недавний разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре с Путиным был заранее согласован с Украиной. При этом главными темами беседы были прекращение огня и организация прямых переговоров между президентом Украины и российским диктатором.

● Представители Пентагона обратились к странам НАТО с просьбой смягчить риторику в отношении угрозы со стороны России, сообщило агентство Reuters. По данным источников издания, Литву, Латвию и Эстонию призвали воздерживаться от публичных заявлений. Соответствующие призывы были озвучены в ходе двусторонних встреч. На данный момент неизвестно, получали ли подобные обращения другие европейские страны.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что не будет сдерживаться в своих высказываниях в адрес государства-агрессора России. Он уточнил, что лично ему никаких предупреждений со стороны США не поступало.

● Европейские дипломаты отказались от совместного фото с Лавровым. Глубокие разногласия среди дипломатов «Большой двадцатки» (G20) вынудили делегацию США на встрече представителей этого объединения в Атланте (штат Джорджия) отказаться от идеи группового фотоснимка. Об этом сообщило агентство AP со ссылкой на американских чиновников. «Эти разногласия заставили США отказаться от планов сделать групповое фото с участниками встречи министров иностранных дел G20. Это произошло после того, как несколько европейских дипломатов возразили против совместного фотографирования с главой МИД России Сергеем Лавровым и пригрозили покинуть мероприятие», — передало AP.

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На саммите дипломатов «Большой двадцатки» в Атланте 30−31 октября будет председательствовать госсекретарь США Марко Рубио. Это мероприятие станет подготовкой к саммиту лидеров стран G20, который президент Дональд Трамп примет в своем гольф-клубе в Майами в декабре 2026 года.

● В ВСУ проверят ВВК. В Вооруженных силах Украины усиливают контроль за работой военно-врачебных комиссий. В частности, внедряется постоянный мониторинг их решений, будет проверяться обоснованность медицинских заключений, а также усилится надзор за направлением военнообязанных на медосмотры. Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщил Дмитрий Лиховий, представитель Главного управления коммуникаций ВСУ.

«Цель приказа — повысить качество медицинских осмотров военнообязанных, исключить возможность призыва на военную службу граждан, которые по состоянию здоровья не могут ее проходить, а также предотвратить любые проявления коррупции во время мобилизационных мероприятий», — пояснил Лиховий.

● Средств на армию хватит. Премьер Сергей Корецкий подчеркнул в Верховной Раде, что средств для Сил обороны хватит в полной мере и угрозы их нехватки на этом направлении нет. Он добавил, что угрозы выплатам военным отсутствуют: «Я гарантирую, что мы профинансируем все расходы».

Премьер отметил, что возник временный разрыв ликвидности, из-за чего была приостановлена часть региональных платежей. «За сентябрь платежи уже проведены в полном объеме. В течение нескольких дней мы завершим и закроем октябрьские платежи. Ситуацию выровняли, как и обещали», — добавил он.

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● Южный мост возвращается в строй. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что движение по Южному мосту в направлении с правого на левый берег по одной полосе будет открыто с 17:00 30 октября. Он отметил, что специалисты профильных коммунальных предприятий совместно с учеными разрабатывают техническое решение для ремонта поврежденных конструкций моста, в частности тех, которые обеспечивают работу метрополитена.

Ранее сегодня КГГА сообщила, что в столице возобновляют движение автомобилей по Южному мосту с левого берега на правый. На начальном этапе движение по одной полосе будет разрешено для транспортных средств весом до 10 т, в частности для легковых автомобилей.

● В следующем году в Киеве появятся первые переправы через Днепр. Первые альтернативные мостовые переправы в Киеве, строительство которых началось в рамках правительственного проекта по обеспечению транспортного сообщения, планируется ввести в эксплуатацию в начале 2027 года, сообщил министр по вопросам восстановления Николай Калашник. «Существует утвержденный правительственный проект, обеспечивший быстрое строительство альтернативных мостовых переправ через реки, в том числе через Днепр. Всего предусмотрена реализация 21 мостовой переправы [не только в Киеве]», — пояснил он во время выступления в Верховной Раде.

По словам министра, в течение последнего месяца РФ систематически атакует мостовую инфраструктуру Украины, пытаясь нарушить транспортное сообщение и логистику. Массированные удары зафиксированы в Киеве, Запорожье, Днепре и Харькове.

● Правительство продолжает подготовку к зиме. Министерство восстановления сообщило, что дополнительная потребность в финансировании для завершения начатых работ и начала строительства новой очереди защиты объектов составляет около 60 млрд грн. «Меры по инженерной защите реализуются на 601 объекте — это крупные подстанции, а также объекты тепло- и водоснабжения. На сегодняшний день уровень выполнения работ составляет 72%. Бюджетное финансирование этих работ составляет 47 млрд грн», — добавил министр Николай Калашник.

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По словам Калашника, на данный момент построено 109 защитных сооружений; при сохранении текущей динамики в ноябре планируется завершить еще 134 объекта, а в декабре — 197. В сфере распределенной тепловой генерации в работе находятся 343 объекта проектной мощностью почти 3,2 ГВт, на реализацию которых было выделено 13,5 млрд грн. График предусматривает поэтапный ввод около 1,5 ГВт в ближайшие месяцы и еще 800 МВт — в первом квартале следующего года.

Что касается водоснабжения, то, по словам министра, в 14 регионах реализуется 30 проектов, которые обеспечат питьевой водой 10 миллионов человек.

● С понедельника в киевские дома начнут подавать тепло. Киев приступит к подключению отопления в жилых домах со 2 ноября; на это может потребоваться около недели. На данный момент отопление уже есть, в частности, в 157 медучреждениях, 402 детских садах и 85 школах, уточнил мэр города Виталий Кличко.

Кличко напомнил, что отопительный сезон в столице начался 16 октября — сначала для учреждений социальной сферы.

И напоследок:

● В Олешках началась эвакуация. Украинская делегация вместе с эвакуированными жителями временно оккупированных Олешек (Херсонская область) отправилась в российскую Анапу, сообщил Давид Арахамия, глава парламентской фракции «Слуга народа». Оттуда их доставят самолетом в Беларусь, а затем они смогут вернуться в Украину на автобусах, добавил он.

Утром началась основная фаза гуманитарной миссии в Олешках. После завершения разминирования маршрутов гуманитарный конвой доставил в город помощь, сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Утром он выступил с заявлением для прессы из оккупированного Армянска в Крыму совместно с российским омбудсменом Яной Лантратовой, после чего направился в Олешки. Лубинец сообщил, что для желающих выехать из Олешек такая возможность будет обеспечена до 14:00 30 октября. Для эвакуации жителей подготовили 25 автобусов на 750 мест, а также автомобили скорой помощи для маломобильных граждан.

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Помните о том, что принес вчерашний день, живите настоящим и верьте в будущее — своё и страны.