Андрей Смирнов

Андрей Смирнов

Выпускающий редактор NV

Ночь, когда Украина перестала прислушиваться к Трампу

30 октября, 17:33
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Чем жила страна 30 октября 2026 года

В Днепре — день траура и блэкаут. В ночь на 30 октября российские войска атаковали Днепр и Днепропетровскую область, в частности нанесли повторный удар по городскому железнодорожному вокзалу. Кроме того, утром мэр Днепра Борис Филатов сообщил о блэкауте: водоснабжение города переведено на питание от генераторов, электротранспорт не курсирует. Число погибших в результате атаки на вокзал 29 октября возросло до 15 человек; сегодня в Днепре — день траура.

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В результате нового удара, нанесенного по Днепру сегодня днем около 12:00, повреждены несколько многоэтажек. Взрывная волна выбила окна и повредила балконы. 70-летняя женщина получила ранения средней тяжести.

Из-за блэкаута в Днепре не вышли на маршруты около 200 трамваев и почти 100 троллейбусов. Без света остались 150 тысяч семей.

Украина созывает срочное заседание Совета Безопасности ООН с целью привлечения России к ответственности за удары по мирным жителям в Днепре, Чернигове и Кременчуге.

На Киев снова летели российские баллистические ракеты. Поздно вечером 29 октября РФ нанесла массированный удар по Киеву баллистикой, а ночью в столице еще несколько раз объявляли тревогу из-за угрозы ракетного удара и атаки беспилотников. Атаки БПЛА не прекратились и днем.

В частности, на левом берегу Киева ракеты повредили ЖК «Комфорт Таун» и ЖК «Киевская Венеция» (в Днепровском районе). А на правом берегу произошла авария на оборудовании, поврежденном в результате обстрелов. В КГВА сообщили об одном погибшем.

Ночью РФ атаковала Киев, а также Полтавскую и Днепропетровскую области баллистическими ракетами «Искандер-М"/С-400/KN-23, управляемыми авиационными ракетами и 113 ударными дронами. По данным Воздушных сил, было сбито 99 целей: 3 из 4 управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 96 из 113 вражеских БПЛА. Зафиксированы попадания в 17 местах, а также падение сбитых целей (обломков) в 5 местах.

Один человек погиб и четверо пострадали в результате российских обстрелов в ночь на пятницу; повреждены 12 жилых домов, а также энергетические и транспортные объекты в семи областях Украины и в Киеве, сообщил премьер Сергей Корецкий.

Украина перестала прислушиваться к идеям Трампа. Силы обороны Украины ночью нанесли удар по Новокуйбышевскому НПЗ в Самарской области РФ с помощью дронов FP-1, сообщили в украинской оборонной компании Fire Point. «Зафиксированы многочисленные попадания по территории завода. В частности, одна из пораженных установок — установка гидроочистки дизельного топлива», — отметили там. Также было подчеркнуто, что мощность переработки пострадавшего предприятия составляет около 8,8 млн тонн нефти в год.

На спутниковом снимке, полученном NV, видно, что густой черный дым окутал почти всю территорию нефтеперерабатывающего завода. Из-за этого невозможно определить точное количество очагов возгорания и их расположение, хотя на появившихся в сети видео заметно несколько таких очагов.

Украина приостановила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам после усиления давления со стороны президента США Дональда Трампа, сообщила накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Силы обороны уничтожили одну из пусковых установок «Искандер». Силы обороны поразили пусковую установку ОТРК «Искандер-М» в Курской области (в 100 км от границы) в момент перегрузки баллистических ракет. Также украинские силы нанесли удары по складам боеприпасов и объектам по ремонту техники российских войск на временно оккупированных территориях. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В ночь на 30 октября из-за атаки беспилотников в направлении Москвы во всех четырех аэропортах столицы РФ отменили или задержали более 370 рейсов, сообщил российский Telegram-канал Baza.

Зеленский готов говорить с Путиным. Президент Украины Владимир Зеленский готов к личной встрече с диктатором Путиным и обсуждению самых сложных и чувствительных тем, прежде всего — территориального вопроса. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью финскому изданию Helsingin Sanomat, опубликованном 29 октября.

По словам главы МИД, недавний разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре с Путиным был заранее согласован с Украиной. При этом главными темами беседы были прекращение огня и организация прямых переговоров между президентом Украины и российским диктатором.

Представители Пентагона обратились к странам НАТО с просьбой смягчить риторику в отношении угрозы со стороны России, сообщило агентство Reuters. По данным источников издания, Литву, Латвию и Эстонию призвали воздерживаться от публичных заявлений. Соответствующие призывы были озвучены в ходе двусторонних встреч. На данный момент неизвестно, получали ли подобные обращения другие европейские страны.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что не будет сдерживаться в своих высказываниях в адрес государства-агрессора России. Он уточнил, что лично ему никаких предупреждений со стороны США не поступало.

Европейские дипломаты отказались от совместного фото с Лавровым. Глубокие разногласия среди дипломатов «Большой двадцатки» (G20) вынудили делегацию США на встрече представителей этого объединения в Атланте (штат Джорджия) отказаться от идеи группового фотоснимка. Об этом сообщило агентство AP со ссылкой на американских чиновников. «Эти разногласия заставили США отказаться от планов сделать групповое фото с участниками встречи министров иностранных дел G20. Это произошло после того, как несколько европейских дипломатов возразили против совместного фотографирования с главой МИД России Сергеем Лавровым и пригрозили покинуть мероприятие», — передало AP.

На саммите дипломатов «Большой двадцатки» в Атланте 30−31 октября будет председательствовать госсекретарь США Марко Рубио. Это мероприятие станет подготовкой к саммиту лидеров стран G20, который президент Дональд Трамп примет в своем гольф-клубе в Майами в декабре 2026 года.

В ВСУ проверят ВВК. В Вооруженных силах Украины усиливают контроль за работой военно-врачебных комиссий. В частности, внедряется постоянный мониторинг их решений, будет проверяться обоснованность медицинских заключений, а также усилится надзор за направлением военнообязанных на медосмотры. Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщил Дмитрий Лиховий, представитель Главного управления коммуникаций ВСУ.

«Цель приказа — повысить качество медицинских осмотров военнообязанных, исключить возможность призыва на военную службу граждан, которые по состоянию здоровья не могут ее проходить, а также предотвратить любые проявления коррупции во время мобилизационных мероприятий», — пояснил Лиховий.

Средств на армию хватит. Премьер Сергей Корецкий подчеркнул в Верховной Раде, что средств для Сил обороны хватит в полной мере и угрозы их нехватки на этом направлении нет. Он добавил, что угрозы выплатам военным отсутствуют: «Я гарантирую, что мы профинансируем все расходы».

Премьер отметил, что возник временный разрыв ликвидности, из-за чего была приостановлена часть региональных платежей. «За сентябрь платежи уже проведены в полном объеме. В течение нескольких дней мы завершим и закроем октябрьские платежи. Ситуацию выровняли, как и обещали», — добавил он.

Южный мост возвращается в строй. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что движение по Южному мосту в направлении с правого на левый берег по одной полосе будет открыто с 17:00 30 октября. Он отметил, что специалисты профильных коммунальных предприятий совместно с учеными разрабатывают техническое решение для ремонта поврежденных конструкций моста, в частности тех, которые обеспечивают работу метрополитена.

Ранее сегодня КГГА сообщила, что в столице возобновляют движение автомобилей по Южному мосту с левого берега на правый. На начальном этапе движение по одной полосе будет разрешено для транспортных средств весом до 10 т, в частности для легковых автомобилей.

В следующем году в Киеве появятся первые переправы через Днепр. Первые альтернативные мостовые переправы в Киеве, строительство которых началось в рамках правительственного проекта по обеспечению транспортного сообщения, планируется ввести в эксплуатацию в начале 2027 года, сообщил министр по вопросам восстановления Николай Калашник. «Существует утвержденный правительственный проект, обеспечивший быстрое строительство альтернативных мостовых переправ через реки, в том числе через Днепр. Всего предусмотрена реализация 21 мостовой переправы [не только в Киеве]», — пояснил он во время выступления в Верховной Раде.

По словам министра, в течение последнего месяца РФ систематически атакует мостовую инфраструктуру Украины, пытаясь нарушить транспортное сообщение и логистику. Массированные удары зафиксированы в Киеве, Запорожье, Днепре и Харькове.

Правительство продолжает подготовку к зиме. Министерство восстановления сообщило, что дополнительная потребность в финансировании для завершения начатых работ и начала строительства новой очереди защиты объектов составляет около 60 млрд грн. «Меры по инженерной защите реализуются на 601 объекте — это крупные подстанции, а также объекты тепло- и водоснабжения. На сегодняшний день уровень выполнения работ составляет 72%. Бюджетное финансирование этих работ составляет 47 млрд грн», — добавил министр Николай Калашник.

По словам Калашника, на данный момент построено 109 защитных сооружений; при сохранении текущей динамики в ноябре планируется завершить еще 134 объекта, а в декабре — 197. В сфере распределенной тепловой генерации в работе находятся 343 объекта проектной мощностью почти 3,2 ГВт, на реализацию которых было выделено 13,5 млрд грн. График предусматривает поэтапный ввод около 1,5 ГВт в ближайшие месяцы и еще 800 МВт — в первом квартале следующего года.

Что касается водоснабжения, то, по словам министра, в 14 регионах реализуется 30 проектов, которые обеспечат питьевой водой 10 миллионов человек.

С понедельника в киевские дома начнут подавать тепло. Киев приступит к подключению отопления в жилых домах со 2 ноября; на это может потребоваться около недели. На данный момент отопление уже есть, в частности, в 157 медучреждениях, 402 детских садах и 85 школах, уточнил мэр города Виталий Кличко.

Кличко напомнил, что отопительный сезон в столице начался 16 октября — сначала для учреждений социальной сферы.

И напоследок:

В Олешках началась эвакуация. Украинская делегация вместе с эвакуированными жителями временно оккупированных Олешек (Херсонская область) отправилась в российскую Анапу, сообщил Давид Арахамия, глава парламентской фракции «Слуга народа». Оттуда их доставят самолетом в Беларусь, а затем они смогут вернуться в Украину на автобусах, добавил он.

Утром началась основная фаза гуманитарной миссии в Олешках. После завершения разминирования маршрутов гуманитарный конвой доставил в город помощь, сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Утром он выступил с заявлением для прессы из оккупированного Армянска в Крыму совместно с российским омбудсменом Яной Лантратовой, после чего направился в Олешки. Лубинец сообщил, что для желающих выехать из Олешек такая возможность будет обеспечена до 14:00 30 октября. Для эвакуации жителей подготовили 25 автобусов на 750 мест, а также автомобили скорой помощи для маломобильных граждан.

Помните о том, что принес вчерашний день, живите настоящим и верьте в будущее — своё и страны.

Теги:   Блэкаут Город Днепр Сегодня в Украине с Андреем Смирновым удары по российским НПЗ Олешки

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