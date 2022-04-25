Для тех, кто убежден, что война скоро завершится 25 апреля, 12:10 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

Как человек родом из Донецка, который 8 лет наблюдал, как люди справляются с травмой войны, позволю себе дать совет

Люди шукають найменших приводів переконати себе в тому, що війна скоро завершиться. Кажуть, що росіяни поспішають завершити бойові дії до 9 травня, щоб оголосити про свою віртуальну перемогу на параді в Москві. Кажуть, що WizzAir відновив продаж авіаквитків з липня, бо вони щось знають. Кажуть, що…

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Як людина родом з Донецька, яка 8 років спостерігала, як люди справляються з травмою війни, дозволю собі дати пораду. Не переконуйте себе в тому, що війна завершиться до тієї чи іншої дати. Розчарування від «зірваного дедлайну» — колосальне і майже гарантоване. Бажання обрати нову дату завершення бойових дій — нестримне. Але війна непередбачувана, навіть для тих, хто її розпочав. Будь-які прогнози, навіть від найкращих аналітиків, умовні.

Знаменитий психіатр Віктор Франкл, який під час Другої світової опинився в концтаборі, згадував, що першими ламалися ті в’язні, які не вірили, що це колись завершиться. І ті, хто вірив, що все завершиться зовсім скоро.

Краще, що ви можете зробити, це чесно визнати, що війна може тривати дуже довго. А може завершитися швидко. Ми особисто не можемо цього передбачити.

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Але ми контролюємо наші дії, які щодня можуть робити перемогу на цій війні на крок ближчою. Так, якщо війна триватиме довго, ви не відчуєте розчарування. А якщо перемога буде швидкою, то відчуєте радість несподіванки. І щодня відчуватимете контроль за ситуацією.

Спробуйте перейти від світогляду очікування та реагування на зовнішні події, до світогляду проактивного планування цілей і вибудовування стратегії по їх досягненню.

А потім щоденної праці по реалізації цієї стратегії. Звичайно, це легко сказати і складно втілити. Особливо, під час війни. Але саме зараз це принесе максимальну користь вам, вашим близьким і країні. Так переможемо.

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