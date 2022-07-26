Это финальная фаза. Какова главная задача Лукашенко в войне России против Украины 26 июля, 07:13 Эксклюзив НВ

Лукашенко настолько увязался в эту войну, что у него нет выхода. Для него это тоже последнее сражение, как и для Путина

Думаю, що у 2020 році у Лукашенко з Путіним була дуже чітка домовленість: Путін рятує Лукашенка від революції, допомагає йому пропагандою, фінансово, політично, а натомість Лукашенко сприяє Путіну в усіх інших справах, зокрема і потенційної анексії України. Ця домовленість триває. І зараз Лукашенко просто відплачує борг, який дав йому Путін 2020 року.

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Зараз це васальні відносини, які тривають 28 років. У 1997 році ще з президентом РФ Борисом Єльциним вони підписали Союзний договір. Наприкінці 90-х підписали дорожню карту. Потім Лукашенко віддавав частинами білоруський суверенітет: трубу, підприємства, протиповітряну оборону і частину Збройних сил — було створене спільне командування. Зараз, до прикладу, обстріли робляться спільним білорусько-російським командуванням. Звісно, керують там росіяни, а білоруси тільки на побігеньках.

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