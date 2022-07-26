Франак Вячорка

Франак Вячорка

Белорусский журналист, медиаэксперт

Это финальная фаза. Какова главная задача Лукашенко в войне России против Украины

26 июля, 07:13
Эксклюзив НВ

Лукашенко настолько увязался в эту войну, что у него нет выхода. Для него это тоже последнее сражение, как и для Путина

Думаю, що у 2020 році у Лукашенко з Путіним була дуже чітка домовленість: Путін рятує Лукашенка від революції, допомагає йому пропагандою, фінансово, політично, а натомість Лукашенко сприяє Путіну в усіх інших справах, зокрема і потенційної анексії України. Ця домовленість триває. І зараз Лукашенко просто відплачує борг, який дав йому Путін 2020 року.

Видео дня

Зараз це васальні відносини, які тривають 28 років. У 1997 році ще з президентом РФ Борисом Єльциним вони підписали Союзний договір. Наприкінці 90-х підписали дорожню карту. Потім Лукашенко віддавав частинами білоруський суверенітет: трубу, підприємства, протиповітряну оборону і частину Збройних сил — було створене спільне командування. Зараз, до прикладу, обстріли робляться спільним білорусько-російським командуванням. Звісно, керують там росіяни, а білоруси тільки на побігеньках.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Путин Александр Лукашенко Россия-Беларусь

Эксклюзивы НВ

Украинский военный на фронте (Фото:МО/Facebook)
«Сложились хорошие возможности» /
Какая ситуация на херсонском направлении и что осенью изменится на фронте — интервью с военным экспертом
25 июля, 20:08
Страны
Модные блогеры на показе кутюрной коллекции Valentino в Риме (Фото:instagram.com/carodaur)
Must-have лета /
Стиль Барби завоевывает популярность благодаря Кардашьян и Марго Робби — как известные модницы носят розовый
25 июля, 19:24
Красота и мода
Квартиры в Днепре и Кременчуге снимают в основном переселенцы (Фото:biz.today)
Цены снижаются /
Сколько стоит аренда квартир в Днепре и Кременчуге и кто их снимает
25 июля, 11:53
Ритейл/Недвижимость
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X