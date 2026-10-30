Темные воды США. Как Москва использует сделку Трампа в своих интересах

Стоит подробнее разобраться, что стоит за этой сделкой и какие она может иметь последствия

Материал написан в соавторстве с директором по экономическому прогнозированию и анализу Центра геоэкономики Atlantic Council Чарльзом Личфильдом

Россия для Дональда Трампа всегда была на особом положении. Со всеми остальными странами — от партнеров до противников — он привык вести переговоры с позиции силы, вводя или угрожая ввести штрафные пошлины или задействовать другие экономические рычаги. Трамп и сегодня убежден, что такой подход усиливает переговорные позиции США.

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Но в случае с Москвой американский президент стабильно против экономического давления и даже продвигает стимулы, не согласующиеся с законами и ставящие компании перед сложным выбором с точки зрения соблюдения санкционного режима.

И хотя он поручил Управлению по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выдать разрешение на операции с российским дизельным топливом, заявив, что не «хочет по глупости сделать что-либо, что оттолкнет Россию от мирных переговоров», — у первой партии топлива, отправленной из России в США в четверг, до сих пор не нашлось ни покупателя, ни даже порта назначения, готового ее принять.