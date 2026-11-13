Первый «дизельный танкер» из РФ подошел к американскому побережью, но сменил курс и теперь зигзагами следует, неизвестно куда. Всего на начало ноября было известно о четырех судах с российским горючим, которые Путин отправил в США в рамках так называемой «дизельной сделки». Три других танкера также находятся вдали от американских берегов: один качается на волнах Средиземного моря, второй идет в Бразилию, еще один находится у британского побережья.

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Причина, почему ни одно из судов до сих пор не разгрузилось в американском порту, известна: американское общество и политические институты фактически заблокировали позорное соглашение между Путиным и Дональдом Трампом. Еще в конце октября американский сенатор Ричард Блюменталь обратился к двум судоходным компаниям с требованием отозвать танкеры, перевозившие российский дизель.

В дальнейшем к инициативе Блюменталя присоединились конгрессмены, губернаторы и другие представители американского политического истеблишмента. Они обратились к руководителям американских банков и портовых администраций с рядом требований: не способствовать закупке российского горючего, сохранить все документы, связанные с возможными операциями, а также переписку с представителями администрации. Зачем?

Американское общество остается на стороне Украины

Ответ очевиден: для дальнейшего расследования. Американская система сдерживаний и противовесов продемонстрировала, что президентское решение не обязательно автоматически становится обязательным для всех участников рынка. Конгресс, губернаторы, портовые администрации, банки и бизнес имеют собственные правовые инструменты, интересы и, наконец, этические принципы.

Теоретически, «дизельную сделку» никто не отменял: юридически соглашение остается в силе, но его практическая реализация превратилась в анекдот. Танкер, который недавно подошел к Нью-Йорку, а затем изменил курс, перевозил около 40 тысяч тонн российского дизеля. смехотворная сделка. Из политической — тоже комедия.

То, что ветры гоняют неприкаянные российские корыта по мировому океану, в очередной раз свидетельствует простую истину: популизм не выдерживает проверки реальностью. Да и на короткой дистанции он не слишком эффективен, ведь не решает никаких проблем. Популизм — это не об экономике и даже не о дипломатии. Это прежде всего инструмент манипуляции, рассчитанный на необразованный электорат в предвыборный период.

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Что ж, выборы в США отшумели, а электорат оказался не таким уж легковерным. Мировые медиа, между тем, периодически отслеживают перемещение то одного, то другого неразгруженного корыта и превращают каждое изменение его маршрута в очередную «сенсацию». Даже если Россия в конце концов продаст эти партии дизелю Бразилии или другим странам, первоначальный политический замысел — продемонстрировать «дружбу» США с Россией — не просто о дружбе с Россией. Все вышло наоборот: эта история показала, что американское общество остается на стороне Украины.

Это очень поучительная история о том, чем заканчивается популизм: ничем. Простейших решений сложных проблем не существует. Когда нам кто-то обещает «скорый мир» или предлагает другую политическую «конфету», это, по всей вероятности, манипуляция. Настоящие достижения приобретаются потом и кровью. Но они настоящие.

Именно такие достижения сегодня приобретает Украина. Это нелегко, но нам нужен настоящий мир и подлинная основа для будущего наших детей и внуков. Ради этого мы готовы сражаться столько, сколько нужно. Продолжаем борьбу. Держим строй. Слава Украине!

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Текст опубликован с разрешения автора