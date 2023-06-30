Объяснить себя миру — жизненная необходимость для Украины 30 июня, 14:51

Пример сотрудничества для культуры — кейс Украины и Великобритании

Маленькая личная история в самом начале. Этой весной, как и большинство украинцев, я издалека наблюдала за тем, как в Ливерпуле готовились к песенному конкурсу Евровидение. Особенно привлек мое внимание один художественный проект, который проходил в городе. Это была выставка украинских фотографов, представленная в ливерпульской Open Eye Gallery в рамках художественной программы, сопровождавшей песенный конкурс. Она называлась Home.Perspectives, ее сокуратором был мой бывший коллега Макс Горбацкий, который за несколько месяцев до вторжения России курировал масштабные фотовыставки в Мыстецком Арсенале в Киеве. Значит, все профессиональные контакты, которые Макс завязал в Украине — развиваются в Великобритании. И тогда я подумала, что именно так и должен работать хороший проект или, тем более, программа. Они должны формировать миллионы маленьких взаимодействий между людьми, а также более прочные и длительные институциональные связи.

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Эта выставка была партнерским мероприятием, которое проходило в сотрудничестве с Сезоном культуры Великобритания/Украина, организованным Британским Советом и Украинским институтом, но не была собственно составляющей программы Сезона. И это прекрасно, потому что британско-украинское культурное сотрудничество является чем-то большим, чем 36 проектов, организованных в рамках основной программы Сезона. Я думала обо всех сопутствующих возможностях, которые, надеюсь, появились благодаря этому сотрудничеству, и о том, насколько они важны как основа на будущее.

Зато среди проектов самого Сезона культуры были и театральные и литературные проекты, непосредственно связанные с Мыстецким Арсеналом. Скажем, «Чернобыльдорф» — археологическая опера, которая впервые была представлена в Мыстецком Арсенале еще во времена COVID, или День Украины на Литературном фестивале в Челтнеме, организованный совместно с командой Книжного Арсенала, который является частью Мыстецкого Арсенала.

Рассказать собственную историю можно через искусство и культуру

Возможность общаться с таким количеством людей и рассказывать историю Украины была настоящей привилегией. Собственно, я никогда не встречала такого активного и благосклонного интереса к нашему взгляду на мир за всю свою профессиональную жизнь. 2022−2023 годы, безусловно, установили новый стандарт этой интенсивности, и, надеюсь, что она сохранится и в дальнейшем.

Но почему эта интенсивность важна? Если смотреть из Киева, то возможность объяснить себя является жизненной необходимостью. Среди украинских интеллектуалов существует консенсус относительно того, что многие трагедии, с которыми мы сталкиваемся сегодня, являются следствием многих недоразумений в прошлом. Как сказала моя хорошая знакомая Арина Луцевич из Chatham House много лет назад, Украина является (или была?) европейской страной, которую понимали наиболее неправильно. Именно поэтому так важно говорить самостоятельно, собственным голосом, а не через искаженную призму чьих-то неоимперских амбиций. Это важно не только для будущего процветания обществ, но и для непосредственной безопасности конкретных людей. Рассказать собственную историю можно через искусство и культуру. Ведь именно художники обладают особой способностью фиксировать тончайшие оттенки смыслов и усиливать их, чтобы мы все могли несколько глубже видеть мир, различать больше деталей, и лучше его понимать.

И это также важно, если смотреть из Лондона, потому что Украине есть что предложить. Сотрудничество с украинскими художниками не только интеллектуально обогащает. Знаю, что украинское художественное сообщество имеет огромный опыт работы в экстремальных условиях, причем работы успешной. Мы умеем быть изобретательными, гибкими, избегать риска и одновременно идти на риск, быть самоотверженными и непоколебимыми. Как вы могли заметить, это иногда противоречивые характеристики, но нам удается их сочетать (без лишней интриги — именно в правильном соотношении этих черт заключается секрет успеха). Поэтому мы готовы делиться, и верим, что можем быть не только интересными, но и полезными.

В то же время украинская культурная сфера действительно нуждается в поддержке. Одним из огромных вызовов, с которым она сталкивается, является миграция многих талантливых людей. А люди, которые остаются в Украине, те, кого мы называем аудиторией, нуждаются в поддержке со стороны креативного сектора в Украине. В конце концов, невозможно поставить свою жизнь на паузу. Мы все пытаемся «жить свою лучшую жизнь», несмотря на серьезные угрозы, с которыми приходится иметь дело ежедневно. А культура помогает осмыслить свой опыт, помогает справиться со многими травматическими событиями, помогает представить будущее и просто быть вместе с другими людьми.

Поэтому украинский культурный сектор не может остановиться.

Более того, он должен вырастить новую когорту профессионалов, которые будут работать в Украине и поддерживать контакт как с украинскими, так и с иностранными специалистами во всем мире. Я думаю, что в данных обстоятельствах лучший способ сделать это — практика. Поэтому очень важно продолжать организовывать всевозможные культурные проекты, события и программы в Украине. Международное сотрудничество — которое означает, что ваши проекты являются международными по своему замыслу — делает этот процесс еще более жизнеспособным, стратегически полезным, а культурную сферу менее изолированной и лучше понятной для наших визави во многих странах мира. Поэтому британско-украинское сотрудничество не должно ослабнуть, а наоборот — усиливаться.

Такое сотрудничество также должно укрепить украинские институты культурного сектора. Как вы знаете, украинская экономика, мягко говоря, нестабильна, и это напрямую влияет на культурные институции. Они теряют людей, а также источники финансовой стабильности, становясь еще более уязвимыми. Очевидно, что ослабленные институции вряд ли могут выполнять свою миссию по поддержке людей в Украине. Но есть и хорошие примеры, которые выручают в такой ситуации. Одним из таких примеров является Стабилизационный фонд, созданный немецким правительством для поддержки культурной жизни в Украине. Это сравнительно небольшая инициатива, однако она чрезвычайно весомая. Поэтому я мечтаю о большем количестве таких инициатив от наших международных партнеров, которые помогли бы нам выстоять в условиях шторма и даже сделать свой вклад в мировую культуру.

Возвращаясь к сезону Сезона культуры Великобритания/Украина: это была замечательная платформа, которая принесла много взаимной выгоды, и стала особенно благоприятной для украинского художественного и культурного сообщества. Лично я считаю, что это был один из лучших примеров сотрудничества на культурном поле, который я видела за свою карьеру. Именно поэтому я надеюсь, что сотрудничество на этом не угаснет.

И я призываю подумать о каком-то продолжении. Возможно, не в таком же масштабе, но я надеюсь на такую же глубину и на такие же сопутствующие эффекты. Нам — всем нам — нужно развивать эти связи, нужно продолжать многочисленные совместные проекты и оставаться в поле интересов друг друга. Хотелось бы в далеком будущем оглянуться назад и рассказать историю большой дружбы, которая была построена за годы блестящего сотрудничества.

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