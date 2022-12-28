Пять тезисов об исключении России из Совбеза ООН 28 декабря, 15:13

Украина сделала верный дипломатический шаг, инициировав процесс, направленный на исключение России из числа постоянных членов Совета Безопасности ООН и ООН в целом. Почему?

Во-первых, в условиях продолжающейся полномасштабной агрессии и многочисленных военных преступлений путинского режима против Украины наше государство имело полное морально-политическое право поднять и возглавить решение вопроса о статусе РФ в ООН, в том числе как страны-агрессора, как страны, презирающей Устав ООН.

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Во-вторых, официальное обращение Украины к ООН о статусе России в СБ ООН может существенно ослабить позиции российской дипломатии как в структурах ООН, так и в многосторонней дипломатии, а также ее влияние на деятельность Организации Объединенных Наций.

В-третьих, инициатива станет мощным элементом дипломатического наступления на российского агрессора и инструментом дальнейшей международной изоляции путинского режима.

В-четвертых, эта идея будет иметь важный политико-психологический эффект для мобилизации поддержки западного демократического мира и дополнительной площадкой для осуждения агрессии и захватнической политики РФ в отношении Украины и других государств.

Шансы на выгодное Украине решение этого вопроса незначительны

В-пятых, международная дискуссия, которую спровоцирует это обращение, заложит фундамент для модернизации системы глобальной безопасности и системы ООН после победы Украины и сокрушительного поражения РФ.

В то же время, не стоит ожидать быстрых и исторических позитивных решений относительно статуса РФ в СБ ООН. Следует признать, что в современных условиях шансы на выгодное Украине решение этого вопроса незначительны, в том числе из-за политических позиций отдельных мощных глобальных игроков. Кроме этого, сторонникам такой инициативы предстоит найти аргументированное объяснение и для экспертов-юристов на вопрос, почему международное сообщество более 30 лет не опротестовывало статус России как постоянного члена СБ ООН.

Поэтому украинской дипломатии следует активно развить факт официального обращения и вместе с союзниками и партнерами из Группы Семи и ЕС безотлагательно проработать вопрос о подготовке и одобрении соответствующей Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Также важно скоординировать со странами-партнерами одобрение на национальных уровнях соответствующих резолюций в поддержку исключения РФ из состава СБ ООН и ООН по проекту Резолюции Конгресса США, а также соответствующих заявлений со стороны Группы Семи и Евросоюза. Представляется целесообразным активизировать и международную экспертную дискуссию среди ученых, юристов с привлечением известных ведущих украинских ученых по международному публичному праву.

Украина сегодня вполне заслуженно пользуется глобальным вниманием во всех уголках мира, и было бы неверно не попытаться конвертировать его в конкретные глобальные инициативы. Изгнание РФ из Совбеза ООН как раз и является такой инициативой, способной вывести Москву на новый уровень токсичности в мире.

Текст опубликован из разрешения автора

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