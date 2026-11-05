Украинцы и диктатура

Когда-то, давным-давно, я высказал мысль, которая может прозвучать даже обидно, но для начала послушайте, о чем я

В известном смысле существует проблема: украинцы не знают, что такое диктатура. Звучит странно и можно сразу написать: «Как это? Разве не украинский народ является одним из тех, кто больше всего пострадал от различных диктаторов?!» — и это, безусловно, так.

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Впрочем, фактически последний раз настоящая диктатура с репрессиями, арестами и угрозой казней существовала в стране когда? 40 лет назад? Выросло уже не одно поколение, буквально никогда не жившее при диктатуре. Украинцы неплохо знают, что это на исторических примерах, ранениях, цифрах и фамилиях 19 или 20-го века. Но в бытовом смысле, примеряя это на себя лично, не имеют представления.

Выросло уже не одно поколение, которое никогда не жило при диктатуре

Я говорю не о «диктатуре олигархов», не о «диктатуре бандитов из 90-х» и других красивых названиях, которые любят давать эпохам новейшей украинской истории. Настоящую государственную диктатуру не видели уже несколько поколений украинцев.

И так уж случилось, что ее видел я. Вот я лично и, к сожалению, не в Википедии. И поэтому мне невероятно смешно, когда разнообразные зрадофилы начинают сравнивать Россию и Украину, будто у нас также ограничивают права и свободы, а значит, мы недалеко ушли от россиян.

Далеко. И вы даже не можете вообразить, насколько. Могут представить живущие в оккупации. Прошедшие плен. Те, кто почувствовал это на себе, а не прочитал в книгах или даже в лучших отчетах правозащитников.

В это можно не верить, но в Украине появляется огромная прослойка людей, искренне убежденных, что в случае оккупации их жизнь никак не изменится. Конечно, эта прослойка — далеко не большинство и даже не 30%, но это уже давно и не такое малое количество людей, чтобы его можно было просто игнорировать.

Проблема с диктатурами заключается в том, что не существует его «пробника». Нельзя человека контролировать, безопасно и на короткий промежуток времени поместить в диктатуру, чтобы он почувствовал, что это такое, а затем быстро вернулся к норме, с новым опытом и осознанием. Это не купель, в которую можно нырнуть, обалдеть от температуры воды, быстро выйти и через несколько минут уже пить горячий чай в теплом помещении.

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Честно говоря, мне даже жалко, что такого пробника не существует. Я человек совсем не такой, чтобы желать кому-то страданий. Впрочем, кое-где было бы интересно увидеть лицо «борца за свободу», рассказывающее об идентичности «преступных режимов» России и Украины, если бы он действительно узнал разницу. Не на словах, а на собственной шкуре.

Однако пробника не существует. Подойдя к ледяной купели, можно провалиться туда без шанса выбраться наружу. И никто не будет слушать криков: «Ладно-ладно, я все понял, верните все назад». Будет поздно.

Те, кто сегодня задувает газом военных, крушит машины и издевается над лучшими представителями украинских защитников, искренне уверены, что смогут в случае чего делать это и под российскими властями. Снимая классные видео в ТикТок.

Прости им, Боже, потому что не ведают, что творят.

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Текст опубликован с разрешения автора