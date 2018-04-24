Питер Дикинсон

Если Москва действительно удивительным образом ни в чем не виновата, почему же ее всегда во всем обвиняют?
Если Москва действительно удивительным образом ни в чем не виновата, почему же ее всегда во всем обвиняют?
Никто не хочет воспринимать реальность, где война – пусть и гибридная – уже существует между Россией и демократическим миром
Депопуляция может стать для Украины гораздо большей угрозой, чем коррупция и Кремль
Главная цель Москвы – поставить под сомнение факты, тем самым не позволяя внешнему расследованию сделать окончательные выводы
Администрация Трампа зарекомендовала себя как одна из самых проукраинских за всю современную историю США
УЕФА выбрал Киев для проведения финала Лиги Чемпионов 2018 года, и это может стать важным событием для Украины
Одному из самых популярных среди иностранных туристов украинских городов пора задуматься о ребрендинге
Интернет-ресурсы и социальные сети смещают авторитетные СМИ. Медиа работают на свою узкую аудиторию, и от этого общество фрагментируется еще больше
Российский лидер безнадежно запутался в собственной паутине обмана
ЕС без Британии, стареющие нации, больше мусульман и украинцев — что ждет Европу к 2030 году?
Киев меняется, привлекает к себе внимание и вполне может превратиться в европейскую столицу хипстеров, став новым Берлином
Международная аудитория с опозданием начинает признавать, что Украина – не Россия, но все еще сопротивляется идее превращения Украины в полноправного члена европейского сообщества
Если украинская демократия потерпит неудачу, то разрушительные последствия обратят вспять все достижения региона с 1991 года
Прошедшие годы в Украине стали периодом формирования политической нации
В Кремле уверены: молчаливое большинство пророссийских украинцев ждут подходящего момента, чтобы взять Киев в свои руки и вернуть страну на кремлевскую орбиту. Но это не так
Украина находится на передовой борьбы за политическое доминирование между Россией и Западом
Использование названия “The Ukraine” бьет в самое сердце многовековой борьбы нации за основание независимого государства
Украина потратила слишком много времени на споры о прошлом и переписывание старых историй. Пора создавать свежие легенды для укрепления национального духа. Например, о военном чуде 2014 года
Гибридная война Кремля представляла прямую угрозу существованию украинского государства и заставила каждого украинца выбрать определенную сторону
Вычисление врагов Украины стало довольно популярным занятием. Однако один вездесущий и коварный враг все еще не раскрыт
Стоит признать, что настоящим победителем Евровидения-2017 стала сама Украина
Как Москва разыгрывает фашистскую карту против оппозиции
Многие в России все еще не могут принять реальность с независимой Украиной, рассматривая ее как ключевой компонент «русского мира» с сердцем в Москве
После деоккупации Донбасса миру откроются следы военных преступлений России
Все уже давно смирились с тем, что украинская Оранжевая революция 2004 года провалилась. Но со временем этот вердикт кажется все менее убедительным
Потеря влияния над Украиной – это, без преувеличения, исторический удар по интересам России, который еще долго будет отдаваться ей эхом
Евровидение, которое в мае пройдет в Киеве, – может стать идеальной площадкой для переосмысления того, что значит быть украинцем в современном мире
Если бы Запад уделял больше внимания информационным атакам, которые Украина пережила с 2014 года, его страны, возможно, не были бы настолько уязвимы сегодня
Более 10 тысяч украинцев погибли. Алеппо лежит в руинах. По Европе марширует экстремизм. Что нас ждет в следующем году?
На фоне метаморфоз в политическом климате большинства стран развитого мира украинская «националистическая угроза» выглядит совсем иначе
Медиа-манипуляции против Украины – идеальный кейс для изучения фейковых новостей как инструмента гибридной войны
Глобальная волна, раскатывающаяся последние несколько десятилетий, наконец, достигла своего пика. Ее удар разойдется по всему развитому миру
На кону стоял не только политический курс страны, но и фундаментальное право каждого украинца на человеческое достоинство
Пока в мировой прессе продолжат называть граждан России «пророссийскими» сепаратистами, гибридная война Путина в Украине будет окутана туманом путаницы
Угроза со стороны России не исчезнет, поэтому Украина должна доказать Кремлю, что и она не собирается исчезать
Когда-то День Независимости в Украине был несколько размытым и неброским праздником. Но путинская гибридная война все изменила
Украина оказалась намного более развитой, чем я себе представлял
Международные СМИ сыграли ключевую роль в создании атмосферы неопределенности, оказав России неоценимую услугу
Факты на стороне Украины, но, видимо, они не настолько эмоционально привлекательны, как кремлевская версия реальности
Об Украине достаточно мало знают в мире, что сделало страну уязвимой для информационной войны со стороны Москвы. Но ситуацию можно улучшить. С помощью Евровидения
Кремль превращает в оружие все на своем пути
Чтобы попытаться стать европейским государством, зеленый свет Брюсселя Украине не нужен
Страна должна взять на себя роль хранителя памяти о жертвах тоталитаризма ХХ века
Путинская вертикаль власти впервые проигрывает войну. И не блоку НАТО или США, а одному россиянину — Павлу Дурову, создателю мессенджера Telegram
Я восхищаюсь страной, которая в поиске большего смысла вплетает в свою культурную жизнь дискомфорт. Это культура, которая не боится чувствовать, даже если чувства не самые приятные
В таком противостоянии с журналистами еще никто не выигрывал. А вот имидж страны и нервы себе испортить могут
Последние американские санкции серьезно ударили по стране. Может ли это немного усмирить Путина?
Лондон оказался на пороге страшного дипломатического поражения от Москвы
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