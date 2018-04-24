Питер Дикинсон
Питер Дикинсон
Научный сотрудник Atlantic Council, издатель  журналов Business Ukraine и Lviv Today
Патологическая русская глухота
Украина должна была бы быть ближайшим международным союзником России. Вместо этого она лидирует в списке самых жестких оппонентов Москвы и в этом Путин может винить только себя 0
Русофобы поневоле

Если Москва действительно удивительным образом ни в чем не виновата, почему же ее всегда во всем обвиняют?

06 апреля, 07:23
0
От Крыма до Солсбери

Никто не хочет воспринимать реальность, где война – пусть и гибридная – уже существует между Россией и демократическим миром

16 марта, 06:03
4
За лучшей жизнью. Почему украинцы уезжают из страны

Депопуляция может стать для Украины гораздо большей угрозой, чем коррупция и Кремль

10 февраля, 17:37
5
Трагедия MH17. Бесконечное вранье Кремля

Главная цель Москвы – поставить под сомнение факты, тем самым не позволяя внешнему расследованию сделать окончательные выводы

24 января, 02:03
0
Почему Трамп поддержал Украину

Администрация Трампа зарекомендовала себя как одна из самых проукраинских за всю современную историю США

05 января, 07:13
0
Гол в ворота Кремля

УЕФА выбрал Киев для проведения финала Лиги Чемпионов 2018 года, и это может стать важным событием для Украины

29 декабря 2017, 21:13
0
Львов без суеты. Что нужно изменить в городе

Одному из самых популярных среди иностранных туристов украинских городов пора задуматься о ребрендинге

18 декабря 2017, 23:53
1
Телевизор и фейковые новости. Куда катится пресса

Интернет-ресурсы и социальные сети смещают авторитетные СМИ. Медиа работают на свою узкую аудиторию, и от этого общество фрагментируется еще больше

20 ноября 2017, 13:31
2
Почему Путин застрял на Донбассе

Российский лидер безнадежно запутался в собственной паутине обмана

16 ноября 2017, 07:13
13

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Главный бренд Украины

Киев меняется, привлекает к себе внимание и вполне может превратиться в европейскую столицу хипстеров, став новым Берлином

14 октября 2017, 11:46
1
Главное оружие против Украины

Международная аудитория с опозданием начинает признавать, что Украина – не Россия, но все еще сопротивляется идее превращения Украины в полноправного члена европейского сообщества

05 октября 2017, 23:22
2
Игра на выбывание. В чем главная проблема Украины

Если украинская демократия потерпит неудачу, то разрушительные последствия обратят вспять все достижения региона с 1991 года

07 сентября 2017, 11:07
1
Смелая и уверенная в себе Украина

Прошедшие годы в Украине стали периодом формирования политической нации

26 августа 2017, 21:03
10
Главное заблуждение России

В Кремле уверены: молчаливое большинство пророссийских украинцев ждут подходящего момента, чтобы взять Киев в свои руки и вернуть страну на кремлевскую орбиту. Но это не так

15 августа 2017, 04:21
19
Как война в Украине изменит ход истории

Украина находится на передовой борьбы за политическое доминирование между Россией и Западом

08 августа 2017, 05:03
15
Артикль раздора. Как Трамп оскорбил украинцев

Использование названия “The Ukraine” бьет в самое сердце многовековой борьбы нации за основание независимого государства

27 июня 2017, 02:21
5
Военное чудо Украины

Украина потратила слишком много времени на споры о прошлом и переписывание старых историй. Пора создавать свежие легенды для укрепления национального духа. Например, о военном чуде 2014 года

17 июня 2017, 19:34
16
Случайный подарок Путина Украине

Гибридная война Кремля представляла прямую угрозу существованию украинского государства и заставила каждого украинца выбрать определенную сторону

02 июня 2017, 02:13
4
Самый страшный враг Украины

Вычисление врагов Украины стало довольно популярным занятием. Однако один вездесущий и коварный враг все еще не раскрыт

19 мая 2017, 05:03
7
Как Украина победила на Евровидении

Стоит признать, что настоящим победителем Евровидения-2017 стала сама Украина

15 мая 2017, 19:03
2
Российский День Победы и призрачные фашисты

Как Москва разыгрывает фашистскую карту против оппозиции

05 мая 2017, 20:13
18
Почему Путин застрял в Восточной Украине

Многие в России все еще не могут принять реальность с независимой Украиной, рассматривая ее как ключевой компонент «русского мира» с сердцем в Москве

11 апреля 2017, 19:32
21
Донбасский джин. Чего боится Путин

После деоккупации Донбасса миру откроются следы военных преступлений России

31 марта 2017, 05:43
5
Путин и Оранжевая революция

Все уже давно смирились с тем, что украинская Оранжевая революция 2004 года провалилась. Но со временем этот вердикт кажется все менее убедительным

14 марта 2017, 19:43
0
Три года оккупации Крыма

Потеря влияния над Украиной – это, без преувеличения, исторический удар по интересам России, который еще долго будет отдаваться ей эхом

01 марта 2017, 18:49
1
В пику Кремля. О разнообразности Украины

Евровидение, которое в мае пройдет в Киеве, – может стать идеальной площадкой для переосмысления того, что значит быть украинцем в современном мире

16 февраля 2017, 20:03
1
Кремль готовится к новой гибридной войне

Если бы Запад уделял больше внимания информационным атакам, которые Украина пережила с 2014 года, его страны, возможно, не были бы настолько уязвимы сегодня

19 января 2017, 19:11
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Российская агрессия–2017. К чему все идет?

Более 10 тысяч украинцев погибли. Алеппо лежит в руинах. По Европе марширует экстремизм. Что нас ждет в следующем году?

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Украинский национализм: так ли страшен черт?

На фоне метаморфоз в политическом климате большинства стран развитого мира украинская «националистическая угроза» выглядит совсем иначе

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Фейки убивают. О новом оружии массового уничтожения

Медиа-манипуляции против Украины – идеальный кейс для изучения фейковых новостей как инструмента гибридной войны

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Мировой трампизм: наступает новая эпоха

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09 ноября 2016, 19:13
2
С чего началась Революция достоинства

На кону стоял не только политический курс страны, но и фундаментальное право каждого украинца на человеческое достоинство

07 ноября 2016, 08:03
2
Мир смотрит на Украину глазами России

Пока в мировой прессе продолжат называть граждан России «пророссийскими» сепаратистами, гибридная война Путина в Украине будет окутана туманом путаницы

24 октября 2016, 18:11
1
Новое испытание для Украины

Угроза со стороны России не исчезнет, поэтому Украина должна доказать Кремлю, что и она не собирается исчезать

10 октября 2016, 16:47
7
Как Путин объединил Украину

Когда-то День Независимости в Украине был несколько размытым и неброским праздником. Но путинская гибридная война все изменила

25 августа 2016, 21:21
6
Я был в шоке от убеждений украинцев

Украина оказалась намного более развитой, чем я себе представлял

22 августа 2016, 20:13
9
Как пресса помогла Кремлю развязать войну

Международные СМИ сыграли ключевую роль в создании атмосферы неопределенности, оказав России неоценимую услугу

04 августа 2016, 19:37
5
Как Украине выиграть информационную войну

Факты на стороне Украины, но, видимо, они не настолько эмоционально привлекательны, как кремлевская версия реальности

19 июля 2016, 20:13
1
Как Украине использовать Евровидение против России

Об Украине достаточно мало знают в мире, что сделало страну уязвимой для информационной войны со стороны Москвы. Но ситуацию можно улучшить. С помощью Евровидения

14 июня 2016, 23:03
6
Гибридная война Кремля и слепота Европы

Кремль превращает в оружие все на своем пути

02 июня 2016, 07:37
3
Украина может стать Европой и без ЕС

Чтобы попытаться стать европейским государством, зеленый свет Брюсселя Украине не нужен

30 мая 2016, 09:34
2
Украинская тоталитарная травма

Страна должна взять на себя роль хранителя памяти о жертвах тоталитаризма ХХ века

13 мая 2016, 09:03
3

Питер Дикинсон

Научный сотрудник Atlantic Council, издатель  журналов Business Ukraine и Lviv Today

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