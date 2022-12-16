Девятая палка в колеса Путина 16 декабря, 18:20

Чем жила страна 16 декабря 2022 года

● Девятая палка в колеса Путина. Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России, сообщила президент Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в Twitter. По ее словам, давление на РФ еще больше усилится с помощью нового пакета введенных ограничений. «Он сосредоточен на технике, финансах и СМИ, чтобы еще больше сдвинуть с рельсов российскую экономику и военную машину», — отметила фон дер Ляйен.

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Глава ЕК уточнила, что в санкционный список добавили почти 200 физических и юрлиц (включая 168 военных компаний), введены санкции против еще трех российских банков, а также против четырех пропагандистских телеканалов РФ (НТВ/НТВ Мир, Россия 1, РЕН ТВ, Первый канал). Также новые санкции затронут российский энергетический и горнодобывающий сектор.

Москва же продолжает:

● Метро Киева не работает, Харьков полностью обесточен, — РФ организовала новую большую ракетную атаку. Российские оккупанты произвели новый — уже девятый — массированный обстрел Украины. Их целями стали объекты энергетической инфраструктуры сразу в нескольких областях страны. Всего РФ выпустила 76 ракет, 60 из которых удалось сбить. Причем на Киев враг нацелил сразу 40 ракет, из них до цели добрались лишь 3. Но разрушения все равно оказались значительными.

● Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах. Столичное метро остановили как минимум до конца дня, как и весь электротранспорт. В городе частично отключили воду и теплоснабжение.

● Харьков и область, как и Днепропетровщина, были полностью обесточены в результате атаки, «прилет» в жилой дом подтвердили в Кривом Роге (два человека погибли, восемь ранены, включая двоих трехлетних детей). В Одессе приостановили движение электротранспорта.

● По всей стране ввели экстренные аварийные отключения света. Укрэнерго запустила режим чрезвычайной ситуации из-за последствий ракетных ударов, поскольку произошла потеря более 50% потребления энергосистемы Украины. Основной целью ударов стали магистральные сети и объекты генерации. В результате в системе существенно увеличился дефицит электроэнергии, который и до этого был значительным, констатировали в компании.

● "Летело, как всегда, все. Были неприятные сюрпризы, но наша противовоздушная оборона их одолела — немало ракет сбито", — сказал Юрий Игнат, спикер командования Воздушных сил, особо отметив успешную работу противовоздушной обороны в Киевской области.

● «Ракетный террор и дерзкие попытки противника пробить противовоздушную оборону Киева не заставят нас сложить оружие», — заверил главком ВСУ Валерий Залужный.

● Массированный ракетный обстрел не стал неожиданностью для ВСУ. И эти удары РФ «вряд ли будут последними», сообщил ВВС советник министра обороны Юрий Сак. «Это была стратегия в течение последних двух месяцев. Столкнувшись с поражениями на поле боя, они [оккупанты] должны это компенсировать», — подчеркнул он. Сак добавил, что оккупанты обстрелами пытаются создать условия, чтобы заставить Украину пойти на переговоры. Но эта тактика Кремля не сработает.

● Patriot все же приедет? США готовят новый пакет помощи Украине, который будет включать дополнительные средства ПВО, заверил Джон Кирби, представитель Совета нацбезопасности Белого дома. «Думаю, вы можете ожидать в этом [пакете помощи] дополнительные возможности противовоздушной обороны», — сказал он журналистам, не уточняя подробности.

Ранее американский телеканал CNN сообщал, что администрация президента США Джо Байдена дорабатывает планы по отправке в Украину системы ПВО/ПРО Patriot (большой и средней дальности), — об этом могут официально объявить до 18 декабря.

● США рассматривают возможность расширения поддержки Украины на фоне угрозы новой атаки на Киев, сообщило Politico со ссылкой на шестерых знакомых с этим вопросом собеседников. По информации этих источников, кроме отправки Украине системы противоракетной обороны Patriot, администрация рассматривает, в частности, комплекты боеприпасов для прямого наведения, которые превращают неуправляемые авиационные боеприпасы в «умные» бомбы.

● Оккупанты могут пойти на Киев, но успеха не добьются. Россия действительно может готовить почву для нового наступления на Украину, — возможно, на Киев, — зимой 2023 года. Однако маловероятно, что оно увенчается успехом. Такие оценки озвучил в сводке по итогам 15 декабря американский Институт изучения войны (ISW), комментируя вчерашние заявления главкома Валерия Залужного и других высокопоставленных лиц Украины о рисках нового крупного наступления РФ в начале 2023-го.

Сейчас Путин использует два рычага для достижения своей цели — восстановления контроля над Украиной и получения крупных территориальных уступок. Первый — наступательные действия РФ в Донецкой области, особенно в районе Бахмута и Авдеевки/Донецка. Второй — продолжающаяся кампания массированных ракетных ударов по критической инфраструктуре. Оба направлены на создание реалий, которые Москва, по оценкам ISW, стремится сделать точкой отсчета для переговоров. Однако пока обе этих кампании РФ не могут вынудить Украину ни к переговорам, ни к превентивным уступкам, поскольку ВСУ сохраняют инициативу на поле боя. Именно поэтому Путин может готовить почву для третьей параллельной военной операции — нового наступления на Украину зимой.

● Будет 100 тыс. до нового года. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 97 270 своих военных, за минувшие сутки — 680. Такие данные на утро 16 декабря обнародовал Генштаб ВСУ.

Также оккупанты лишились более 19 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 2980 (+5 за сутки), боевые бронированные машины — 5952 (+6), артсистемы — 1946 (+3), реактивные системы залпового огня — 410 (+4), средства ПВО — 211 (+0), самолеты — 281 (+0), вертолеты — 264 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 1648 (+4) и многое другое.

И для финала:

● Большой футбольный позор. ФИФА отклонила просьбу президента Владимира Зеленского призвать к миру на планете перед началом финального матча мундиаля-2022. Об этом сообщил CNN ссылкой на источник. По его информации, ОП предложил обратиться по видеосвязи к болельщикам на стадионе в Катаре перед финальной игрой между Аргентиной и Францией и был удивлен отказом. Переговоры между Украиной и организацией все еще продолжаются.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.