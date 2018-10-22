Дэвид Марковиц

Пора бы украинцам понять: экономика не барон Мюнхгаузен, она не вытащит сама себя из болота за волосы. Экономика запускается политикой. Но не той, что прописывает языковые квоты
Не важно,насколько старательно стремится Россия замедлить процесс создания украинской автокефалии – ее убытки здесь полностью не возместить
Российская "элита" с чувством глубокого удовлетворения принимает свое историософическое возвращение в родную гавань империи Юань
О том, что в Крыму обязательно начнутся «теракты», было понятно любому, знакомому с российской действительностью
В преддверии президентских выборов в стране нас пугают реваншем. Но опасаться его нужно уже сейчас — ползучая контрреволюция ежедневно отвоевывает свои позиции
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