Мы выстояли первую фазу. 10 тезисов о войне 7 апреля, 16:15 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

Мы освобождаем наши территории и это хорошие новости. Но они заканчиваются, когда мы заходим туда, где были оккупанты

1. Компромісів зі злом не може бути. Не ховайте голову у пісок. Сьогодні третій президент Росії Дмитро Медвєдєв заявляє, що їхні плани це Євразія — від Владивостока до Лісабона. Так от я хочу вам сказати: це означає - буде Буча від Владивостока до Лісабона.

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2. У Гітлера для знищення цивільних і геноциду були війська СС. Вся Путінська армія сьогодні - це «Ва́ффен-СС».

3. Звертаю увагу: офіційні інформаційні ресурси РФ сьогодні вже говорять не просто про «денацифікацію» українців, вони прямо говорять про необхідність знищення всіх, хто ідентифікує себе українцем.

4. Ми звільняємо наші території і це гарні новини. Але вони закінчуються, коли ми заходимо туди, де були окупанти, розуміємо апокаліптичні масштаби жертв серед мирного населення. Закатовані мирні люди. Братські могили. Пакети для трупів. Вони планували це з самого початку.

5. Сьогоднішня Росія — це цивілізаційна катастрофа. Якщо світ цього не виправить, у вас буде своє «24 лютого 2022».

6. Рейтинг підтримки Путіна серед росіян росте. Російське суспільство інфіковане нацизмом і несе повну відповідальність за ці злочини.

Сьогоднішня Росія — це цивілізаційна катастрофа

7. Ми вистояли першу фазу війни. Попереду, можливо, навіть складніший етап нашої боротьби. Путіна може зупинити лише військова поразка Росії.

8. Українці готові помирати за свою землю. Ми просимо світ: дайте нам зброю, щоб жити за свою землю.

9. Старе прислів'я: «Не хочеш годувати свою армію, годуватимеш чужу» сьогодні звучить так: не допоможете Україні воювати проти Росії сьогодні, завтра будете воювати проти Росії!

10. Виживе Україна, виживе Європа і Світ. Рецепт нашого спільного виживання — зброя та військова допомога.

Текст опубліковано з дозволу автора

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