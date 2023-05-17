Десять советов моего отца 17 мая, 17:39

Отец дал мне много уроков, но я выбрал десять, которые могут быть полезными вашим детям-подросткам

Недавно мне рассказали анекдот: «В 14 лет я полагал, что мой отец глупый. В 24 года я понял, что он очень умный человек, и удивился, какой большой путь он прошел за эти 10 лет».

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У меня было по-другому — я всегда знал, что мой отец — честный, умный человек, к которому многие относятся с уважением и нуждаются в его советах. Он играл в моей жизни важную роль, и я до сих пор жалею, что он ушел рано. Отец был сложным человеком, достаточно властным, не гибким. Мы прошли через все стадии конфликта отцов и сыновей. И несмотря на это (а может, и благодаря этому), половина того, что я умею сегодня, заключается в том, каким меня воспитывал отец.

Конечно, это не были менторские и поучительные сессии о том, чем надо заниматься в жизни. Он довольно рано начал привлекать меня помогать в своем бизнесе. Но задолго до этого я обучался с ним географии по монетам, по ним же разбирался в концепциях инфляции, девальвации и курсов валют. Я учился на его примерах как в общении с другими людьми — от секретарей и до директоров огромных заводов, так и в работе с данными и нормативными актами.

Отец дал мне много уроков, но я выбрал десять, которые могут быть полезными для ваших детей-подростков.

О фокусе

«Рашкован сахаром не торгует» — он имел в виду, что каждый должен заниматься тем, в чем он лучший, на чем специализируется. Ты не можешь претендовать на то, что знаешь все. Лучше сфокусируйся и стань лучшим в том, что тебе нравится. Тем и занимайся и зарабатывай этим на жизнь.

О поддержке женщин

«Когда ждешь лифт, и рядом стоит незнакомая девушка или женщина, всегда спрашивай, будет ли ок, что ты зайдешь в лифт вместе с ней». Я всегда так делаю, даже сейчас, и своего сына учу этому тоже. Я понимаю, что многим женщинам может быть некомфортно ехать в лифте вместе с незнакомым мужчиной.

«Храбрость не нужна. Храбрость нужна только тогда, когда кто-то проявляет робость»

«Когда идешь по улице вечером, а впереди идет одна женщина или девушка, или остановись и дай ей пройти, чтобы она не чувствовала, что кто-то идет за ней, или перейди на другую сторону улицы». Я также этому учу своего сына — зачем создавать для женщин дополнительные поводы для стресса?

О храбрости

«Храбрость не нужна. Храбрость нужна только тогда, когда кто-то проявляет робость». Мой отец высказывал такое мнение: если каждый будет делать свое дело хорошо, в мире все будет слаженно. Проблема же заключается в том, что многие делают свое дело плохо, поэтому другим нужно «доделывать» значительно больше, иногда показывая примеры героизма. Конечно, это было сказано задолго до войны.

О подлинности

«Главное быть, а не сдаваться», — отец говорил так еще до Стивена Кови и его книги. Он считал, что важно, кем и чем ты есть на самом деле. Это внутреннее ощущение, не внешнее. Ему очень не нравились те, кто много «рисовался». В 90-е и 2000-е в Одессе таких было предостаточно. Но настоящая реальность — «под капотом».

О налогах

Мой отец говорил, что «с каждой гривни дохода государство забирает у меня 50 коп. через налоги. Если я хочу зарабатывать целую гривню „чистыми“, то у меня есть два пути — думать, как избежать налогов на 50 коп., или потратить время на зарабатывание дополнительной гривни. Я выбираю второй путь и другим его советую». Он платил все налоги и говорил, что кто-то должен это делать, чтобы у городских больниц были деньги, а светофоры работали все время. И этот пример и урок был одним из основных в моей жизни. Богатым мой отец не стал, но честным остался на всю жизнь… Умер он в обычной городской больнице, в которой не было лекарств, и не было врача, который мог бы прийти к нему вечером.

О деньгах и репутации

«Деньги на самом деле пахнут — репутация важнее денег», — отец всегда наставлял, что репутация — это то, что очень долго нарабатывается и очень быстро может потеряться. Поэтому, как говорится, «берегите честь смолоду» и в целом — берегите ее.

О памяти и почерке

«Лучше плохой почерк, чем самая лучшая память», — мой отец всегда все записывал. Все договоренности, все next steps. Я взял с него пример — многие из вас видели мои красные тетради и читали мои next steps. Поверьте мне — это очень важно. Позволяет избегать многих проблем в жизни.

О проигрышах

«Важно не сколько раз ты падаешь, важно — сколько поднимешься» — это, пожалуй, основная его мысль. Он объяснял мне, что ошибаться — не проблема. Проигрывать — не проблема. Важно анализировать причины своей ошибки или поражения и идти дальше, желательно проводя работу над ошибками.

О Риме и деревне

Мой отец полагал, что лучше быть вторым в Риме, чем первым в деревне. Сам он был одним из лучших промышленных проектных менеджеров своего времени. Я считал, что лучше быть первым в Риме. Мой отец улыбался каждый раз, когда мы об этом говорили — было очевидно, что он хотел, чтобы его сын был лучше его — он говорил, что в этом и состоит принцип прогресса.

Некоторые мои собственные советы подросткам можно найти здесь.

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