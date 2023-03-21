Топ-послы военного времени 21 марта, 13:07

Год после полномасштабного вторжения является достаточным сроком, чтобы произвести предварительную (хотя и субъективную) оценку государственной работы глав зарубежных дипломатических учреждений

Уже больше года украинская дипломатия вместе с Вооруженными силами героически и самоотверженно дают отпор грубому российскому нашествию против украинского государства и международного порядка. Наши дипломаты и воины показывают максимум способностей и раскрывают весь существующий потенциал для защиты нашего государства, независимости и свободы. И когда, как ни сейчас, видна подлинная сущность и эффективность каждого солдата и командира, каждого дипломата и посла.

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Год после полномасштабного вторжения является достаточным сроком, чтобы сделать предварительную (хотя и субъективную) оценку государственной работы руководителей зарубежных дипломатических учреждений. Возможно, для определенных послов такая оценка станет хорошим поощряющим словом поддержки, а для других — мотивацией для более активной деятельности.

Готовя «топ-лист» десятки самых мощных послов Украины военного времени принимал во внимание как имеющуюся в открытом доступе информацию о динамике работы посла, его доступ к высшим кабинетам и влияние на формирование политики страны пребывания в Украине, коммуникационную деятельность, проявленную креативность, уровень помощи страны или организации на цели противодействия российской агрессии, так и отзывы о работе послов от зарубежных контактов, представителей экспертных и общественных кругов. Сознательно не суммировал деятельность послов, занимавших должность менее полугода, давая определенный шанс на будущее.

Итак, рейтинг (в алфавитном порядке, потому что все они — современный цвет украинской дипломатии):

Василий Боднар, посол Украины в Турции. «Попасть в десятку». Именно такими словами можно охарактеризовать эффективность нашего посла в Анкаре, яркого представителя молодого поколения и одновременно классической школы дипломатии. Держать под контролем весь водоворот дипломатических маневров в Турции и одновременно быть активным участником отстаивания интересов Украины является свидетельством настоящего профессионала с перспективами.

Военная помощь Украине куется не только в Рамштайне

Наталья Галибаренко, представитель Украины при НАТО. Военная помощь Украине куется не только в Рамштайне, но и, прежде всего, в Брюсселе. С вызовами необходимости обеспечения высокого уровня координации контактов и каналов помощи справится далеко не каждый, и это заслуживает поощрения.

Андрей Дещица, посол Украины в Польше. Установил высокую планку эффективности своей деятельности в чрезвычайных условиях, уровень доступа к высшему руководству государства и высокое признание принимающей стороной. В конце концов, не каждый посол удостаивается чести быть награжденным Командорским крестом со звездой ордена «За заслуги». И это высший пилотаж. Он действительно показал мастер-класс дипломатической работы по обеспечению интересов временно перемещенных граждан Украины и содействия доставке необходимых для нашего государства военных грузов.

Сергей Кислица, постоянный представитель Украины при ООН. Словно рожденный для этой должности, он прекрасно раскрыл свой незаурядный талант мастера точного слова. Доказал, что самое лучшее, что Украина имеет в своем дипломатическом арсенале для отстаивания национальных интересов на площадке ООН именно во время войны. На посту в Нью-Йорке он вне конкуренции как профессионал и карьерный дипломат. Его деятельность — самый страшный сон российских дипломатов.

Оксана Маркарова, посол Украины в США. В сочетании с военно-дипломатической «командой мечты» качественно и эффективно использует весь многолетний багаж знаний и контактов с представителями американского политического и финансового истеблишмента для консолидации и направления двухпартийной поддержки не только в Конгрессе, правительственных структурах и политологических центрах, но и в международных финансовых институтах.

Андрей Мельник, экспосол Украины в ФРГ. Он смог доказать, что украинская дипломатия может быть (и на самом деле является) разноплановой и готовой к нестандартным и креативным подходам. Там, где принимающая сторона избегает большей амбициозности, всегда есть аргумент украинского посла. Эволюция подходов Берлина в поддержке Украины — это и его заслуга, которую не умалить. Сегодня он едва ли не самый медийно раскрученный посол.

Ярослав Мельник, посол Украины в Италии. Несмотря на смену элит и традиционно специфическое отношение Рима, он смог не только удержать поддержку Украины в Италии, но и развить ее в вполне конкретных решениях и объемах. Все это благодаря интеллигентности и профессиональности, глубокому пониманию тонкостей дипломатического искусства, эффективности и продуманности каждого шага и слова.

Александр Мищенко, посол Украины в Латвии. Мастер системной работы с центральными и местными элитами и яркое доказательство того, что украинского посла должны знать во всех кабинетах власти. Активно способствовал мощной латвийской помощи украинским волонтерам и силам ТрО еще с первых февральских адских дней. Под его дипломатическим напором и упорством Рига еще активнее делала все, что может, для победы Украины.

Вадим Пристайко, посол Украины в Великобритании. Ему не удалось раскрыться ни в должности Вице-премьер-министра, ни министра иностранных дел, ни заместителя Главы Офиса Президента. В то же время он, кажется, нашел себя в Лондоне, где талант профессионального дипломата и языковая сноровка вошли в унисон с упорной принципиальной поддержкой со стороны британского правительства. Несмотря на изменение политического ландшафта в Британии, он смог быстро сориентировать его на защиту интересов Украины. Результат — самый высокий уровень союзничества между Киевом и Лондоном.

Всеволод Ченцов, представитель Украины при ЕС. Кулуарная дипломатия, в которой все решается за кулисами, — это Брюссель, где чужой будет долго прокладывать путь по коридорам Евросоюза. Как писал мэтр украинской дипломатии Анатолий Зленко, «дипломатия — достаточно неблагодарная работа», ведь «дипломатические победы» как правило «присваивают другие». Проукраинский голос слышен из каждого брюссельского кабинета, виден в каждом документе и резолюции. Как результат, кандидатский статус в ЕС и мощный уровень всесторонней, в том числе военной поддержки.

Примечательно, что большинство из названных десяти лучших послов Украины являются профессиональными и карьерными дипломатами, рожденными и воспитанными дипломатической школой Украины.

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