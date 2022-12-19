Как предотвратить российский реваншизм в украинском обществе 19 декабря, 17:47

Размышления о возможной конфигурации защиты Украины изнутри от реваншизма рашизма

Звільнення окупованих українських територій загострює питання по майбутню безпеку України. Адже у склад української держави повертаються не лише території, але і люди, серед них чимало «інфікованих» російською пропагандою.

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На Україну — переможницю у національно-визвольній війні - чекають важкі часи. І не тільки тому, що доведеться відроджувати зруйновані території. Вагома кількість населення має світосприйняття, деформоване впливом «русского мира».

Активна фаза війни відкрила очі багатьом з тих, хто навіть після 2014 року вважав росіян братами. Але, з урахуванням можливості впливати на політичні процеси, кількість проросійського населення все ще досить велика.

Зокрема, міністерство оборони РФ визнало, що вивезло з окупованих українських територій до двох мільйонів осіб, з яких понад 300 тисяч дітей. І це лише офіційні данні.

Громадяни України, які потрапили на територію держави-агресора вважаються депортованими, а діти викраденими. Але є данні, що частина людей виїхали на територію РФ добровільно. Отже до агресора потрапили три типи людей: насильно депортовані, налякано-дезорієнтовані та проросійськи налаштовані. Більшість із них повернеться в Україну після перемоги. І це будуть не лише ті, хто люблять Батьківщину. Питання вирішилося б, якби проросійське населення залишилося на території своє мрії. Але, зіткнувшись з російською реальністю, навіть такі хотітимуть повернутися.

Ще більше проблем виникне при повернення територій, що 9 років були в окупації

Ще більше проблем виникне при повернення територій, що майже 9 років були в окупації, і населення весь цей час піддавалося постійній ментальній обробці.

Варіанти для обговорення

Україна — демократична держава, отже не йдеться про переслідування людей за погляди. Водночас, необхідно убезпечити наше суспільство від впливів агресора на нашу внутрішню ситуацію.

Відповідно до ст. 70 Конституція України права голосу позбавлені лише громадяни, яких визнано судом недієздатними. Тобто навіть ті, хто засуджені за статтею 111−1 Кримінального Кодексу України мають можливість голосувати на виборах.

Максимальна демократичність української конституції не передбачає ситуації війни за національне виживання. Очевидно або необхідно змінювати Конституцію, або знаходити правові можливості в існуючих умовах.

Залишається відкритим питання чи є правова можливість запровадити відтерміноване чи призупинене на певний період виборче право?

Наприклад можна розглянути такий варіант.

Повернення українських паспортів має супроводжуватися «карантинним» періодом. Тобто запровадження на окупованих з 2014 року територіях періоду без виборів. Наприклад, щоб жителі, які залишалися на цих територіях, не брали участь у виборах всіх рівнів протягом двох наступних термінів. На разі не йдеться про переселенців, які повернуться до своїх домівок після перебування на інших частинах України чи у Європі. Їхні виборчі права не потребують карантину.

Водночас, необхідно зберегти справедливість щодо людей, які зберігали вірність Батьківщині навіть перебуваючи майже 9 років на окупованій території. Їм можна відразу відновити виборче право двома шляхами:

— якщо людині вдалося зберегти український паспорт;

або

— склавши іспит з мови та історії України. Причому в Криму це може бути іспит з української чи кримськотатарської мов (на вибір).

Таким чином ті, хто відчувають виборче право як честь, зможуть відновити свою можливість обирати.

Звичайно, це лише роздуми про можливу конфігурацію захисту України зсередини від реваншизму рашизму.

Оскільки жодна сучасна демократична держава не мала таких викликів як Україна, нам доведеться вирішувати питання з нуля. І не спиратися на аналоги, а створювати правові прецеденти.

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