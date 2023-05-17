Почему уже сегодня мы должны иметь решение по документам, выданным в оккупации 17 мая, 12:08

Как сделать так, чтобы получить украинский документ стало в разы легче и быстрее

Я хочу начать с цифр. Более 200 тысяч детей, которые родились с 2015 по 2022 годы на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей, не имеют украинских свидетельств о рождении. В свою очередь, на основании решений украинских судов было выдано лишь более 55 тысяч свидетельств о рождении. Эти цифры достаточно просты и понятны. Следует констатировать, что лишь малая часть фактов, которая состоялась в оккупации (в частности рождения) известна нам как государству. Цифры и объем фактов смертей, регистрации и расторжения брака в разы больше. Как следствие, требует решения для их включения в украинское правовое пространство. И если честно, говоря о решении, то оно должно быть в первую очередь простым и не затратным для самого государства. Ведь такие факты — это только вершина айсберга, с которого мы можем начать уже сейчас. Деоккупация же, в целом требует поиска решений по всем «юридическим» действиям, которые происходили на территориях вне контроля украинского правительства: покупки и продажи имущества, его наследования или дарения, установления опеки и тому подобное.

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Какова процедура сегодня?

С 2016 года действует упрощенная судебная процедура для получения свидетельства о рождении и смерти. Упрощение произошло в определении подсудности дел, установлении обязанности безотлагательного рассмотрения и немедленному исполнению решения. Однако на практике упрощенной она является лишь по своему определению, ведь в любом случае влечет за собой существенные действия со стороны человека и органов власти.

Будем откровенны, не каждый человек может и умеет составлять документы для суда. Несмотря на наличие в интернете и даже порой в самих судах образцов заявлений об установлении фактов, человек нуждается в привлечении адвоката/юриста/неправительственной организации, которая поможет в этом. Также, следует понимать, что судебное разбирательство может занять как один день, так и несколько недель, а то и месяцев. Несмотря на норму о безотлагательном рассмотрении дела все сводится к фактической нагрузке и возможностям суда.

Порядок не будет требовать ходьбы по кругу от ГРАГСа до суда

Также, следует понимать, что из-за отсутствия возможности проверки судом обстоятельств таких дел, решение принимается на основании сведений из предоставленных документов. То есть свидетельств, иногда медицинских документов выданных оккупационными органами власти, иногда даже их копий или сканов (когда человек не может выехать). Подобное не является чем-то новым, такое уже было, так сказать. Указанное основывается на практике как Европейского суда по правам человека, так и консультативного заключения Международного суда ООН, так называемых Намибийских исключениях.

Однако, это все кричит (а не просто говорит) о, с одной стороны, выполнении судами очень технической работы, которая им не свойственна. С другой — требует от человека совершения очень многих шагов когда это совсем не оправдано.

Возможно ли внедрение административной процедуры?

Короткий ответ — да. В течение многих лет национальные и международные организации последовательно выступали и адвокатировали внедрение административной процедуры. Процедуры, не предусматривающей обращения в суд.

Более того, положения Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины» предусматривают, что любой акт (решение, документ), выданный органами и/или лицами, образованными на оккупированной территории, является недействительным и не создает правовых последствий. Исключением являются документы, подтверждающие факт рождения, смерти, регистрации (расторжения) брака лица на временно оккупированной территории. Они должны быть приложены к заявлению о государственной регистрации соответствующего акта гражданского состояния.

Внедрение административной процедуры предусмотрено и рядом стратегических документов, в частности Планом действий по реализации действующей Национальной стратегии в сфере прав человека, Планом мероприятий по реализации Стратегии деоккупации и реинтеграции ВОТ АР Крым и г. Севастополя.

Именно поэтому, Правительством был разработан и зарегистрирован в парламенте законопроект № 9069 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей государственной регистрации актов гражданского состояния, произошедших на временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины и за пределами Украины». С марта этого года проект находится на рассмотрении в Комитете по вопросам правовой политики. Комитет, который мы надеемся, сможет поддержать и оперативно продвинуть инициативу. Ведь, кроме представления его Кабинетом министров, на это есть еще ряд других причин. О них еще подробнее далее.

Какие же изменения произойдут?

Как становится понятно из предварительно изложенного, предполагается введение внесудебной процедуры признания и подтверждения государством актов гражданского состояния, произошедших на временно оккупированной территории. Повторюсь, что сейчас речь идет о фактах рождения, смерти, брака, расторжения брака. Сделать это можно будет обратившись в любой орган государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе, в электронном виде. Таким образом, порядок не будет требовать ходьбы по кругу от ГРАГСа в суд, и в обратном порядке. Все будет делаться в одном месте, без потребности привлечения большого аппарата работников и значительных финансовых затрат. Вместе с тем, судебный порядок в дальнейшем будет оставаться для установления отдельных фактов в сложных случаях. Условно, когда у работника ГРАГСа будет сомнение, недостаточно документов и тому подобное.

Также, должен отметить, что так как законопроект разрабатывался, в частности Министерством юстиции, то имеется как понимание, так и готовность по организации процесса, его отслеживания и корректировки. И это не менее важно в этой истории.

Еще несколько аргументов, почему процедура должна быть

На самом деле, их значительно больше, чем несколько.

Однако, укажу лишь несколько основных, кроме озвученных ранее, в частности по уменьшению нагрузки на суды, увеличение количества регистрации самих актов. Весомой победой станет возможность уже сегодня испытать механизм, который надо будет применять после деоккупации Крыма, частей Донецкой, Луганской, а также Запорожской, Херсонской областей. Одновременно с этим, такие действия будут способствовать успешной реинтеграции и доступу граждан к их правам и свободам в совершенно разных сферах. Нельзя забыть, что инициатива также касается оперативного получения услуг по регистрации еще и за рубежом. Предусматривается доступ дипломатических учреждений к Государственному реестру актов гражданского состояния. Хоть здесь речь и не об оккупированных территориях, но такие изменения точно важны для миллионов украинцев, которые оказались вне своего дома. Получить украинский документ станет в разы легче и быстрее.

Именно поэтому и учитывая все сказанное, очень хочется в ближайшие месяцы услышать не просто слова поддержки от комитета, а увидеть необходимое количество голосов за законопроект уже под куполом Верховной Рады. Такие изменения нужны и людям, и государству, если мы не просто говорим, но и уверены в деоккупации украинских территорий.

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