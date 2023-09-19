«Возраст разума» может уберечь от финансовых ошибок 19 сентября, 10:28 NV Премиум

Кто самый выдающийся инвестор на планете? Уоррену Баффету — 93, его партнеру Чарли Мангеру — 99, Джорджу Соросу — 93, Карлу Айкану — 87. Это все инвесторы миллиардеры, которые продолжают зарабатывать миллиарды

Сколько бы люди не говорили успокаивающих слов о преимуществах зрелого возраста и не приводили аргументов в пользу того, что после 40 или 50-ти жизнь только начинается, с грустью, но честно, признаем, что утешения от этого мало. Как бы быстро вы ни пытались убежать от старости, она вас обязательно когда-нибудь настигнет: болезнями, безденежьем, сложностями в поисках работы и многими другими досадными и коварными ударами, перечень которых, к сожалению, достаточно длинный. Исключения, когда старость проходит счастливо и радостно, конечно, есть, но они не меняют правила: «Чем старше люди, тем меньше они нужны обществу, и тем сложнее их жизнь». Особенно это ощущается в странах третьего мира, где обычно у общества меньше возможностей для того, чтобы поддерживать хотя бы видимость равных возможностей среди людей разного возраста.

Видео дня

Украина далеко не исключение, а, скорее, подтверждение правила.