По военно-промышленной базе России нанесен двойной удар

Почти ежедневно появляются оптимистичные новости о точных ударах Сил Обороны по российским НПЗ. Крайнее сообщение: украинские беспилотники поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Параллельно происходят относительно «тихие» процессы в экономической плоскости: недавно введенные США санкции понемногу набирают обороты, все больше стран отказываются от российской нефти, а тем временем, готовятся новые санкции… Это комбинированное, военно-экономическое давление оказалось довольно эффективным.

Сегодня останавливают закупки роснефти даже те страны, которые открыто выступали против санкций. Это происходит не потому, что их лидеры внезапно изменили свою точку зрения. Просто у них нет выбора: торговые связи с россиянами становятся токсичными, не дают возможностей вести бизнес с западным миром и делают невозможным расчеты через определенные платежные системы. Из недавних новостей: Турция — крупный покупатель российской нефти наряду с Китаем и Индией — активно отказывается от российских поставок и закупает сырую нефть в Казахстане и Ираке.

Вполне вероятно, что от российских энергоносителей в краткосрочной перспективе будет вынуждена отказаться даже Венгрия.

Шансов у Орбана обмануть Трампа очень мало

Сейчас премьер-министр этой страны Виктор Орбан планирует посетить Вашингтон, чтобы доказать Дональду Трампу, что у Венгри нет альтернативы российским энергоносителям. На самом деле, такая альтернатива у венгров есть — это поставки через хорватский трубопровод. Об этом, безусловно, знают в Белом доме, поэтому шансов у Орбана обмануть Трампа очень мало.

Неплохой эффект дают не только американские, но и европейские санкции. По оценкам международных экспертов, экономический эффект от введения 19-го пакета Евросоюза составит для России минус $20 млрд, а вместе с санкциями США — минус $50 млрд. В ближайшее время это давление усилится: Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал формирование 20-го пакета санкций Евросоюза. Украинская сторона уже предоставила свои предложения. По оценкам Верховного Главнокомандующего, дефицит бюджета РФ на следующий год может составить до $100 млрд только благодаря мерам против нефтяной отрасли. Это означает только одно: деньги на войну у врага заканчиваются.

Мы не рассчитываем на то, что на болотах наступит социально-экономический коллапс сегодня-завтра. Нам известно, как долго принимаются те или иные международные решения. Мы бы хотели, чтобы наши друзья и партнеры были еще более решительными и бескомпромиссными. Те санкционные пакеты, которые работают сейчас, в идеале, надо было вводить сразу после полномасштабного вторжения… Но мы также понимаем, что несмотря на «осторожность» США и ЕС, враг постоянно экономически обескровливается.

«Сила» нашего противника всегда держалась на нефтедолларах, которых с каждым днем становится все меньше и меньше. В мире нет такого государства или международной организации, которая была бы готова перекрыть дыры российского федерального бюджета. Это значит, что ржавый нефтяной танкер, на котором написано «Россия», идет ко дну. Украинцы обязательно потопят его, как когда-то потопили крейсер, на котором было написано «Москва». Работаем над этим. Слава Украине!

Оригинал

Текст публикуется с разрешения автора