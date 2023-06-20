Где взять деньги на восстановление Украины и сможет ли страна стать в итоге успешной 20 июня, 20:13 NV Премиум

Представьте себе привлекательность проекта по реконструкции Украины стоимостью $1 трлн

Конференция по восстановлению Украины, проходящая сейчас в Лондоне, уже является предметом активных обсуждений. Эта конференция — продолжение первого подобного мероприятия, состоявшегося прошлым летом в Лугано, целью которого было сосредоточить внимание на проблеме финансирования обороноспособности Украины, а также начать думать о послевоенном времени — успешном восстановлении страны.

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Очевидно, что немного проще понять, что необходимо для того, чтобы поддержать Украину во время войны. У нас есть точные цифры, которые соответствуют примерно 30% ВВП или около $40 млрд в год. Это покрывает дефицит бюджета и платежного баланса, обеспечивает выплату пенсий и заработной платы в госсекторе, а также выплату зарплаты воинам, боеприпасы, оплачивает критический импорт.

И за счет сочетания двусторонних и многосторонних выплат и обязательств Украина более или менее профинансирована. Пробелы в финансировании были очевидны в первые несколько месяцев военного конфликта, когда НБУ вынужден был печатать деньги, чтобы покрыть дефицит бюджетного финансирования. В результате неизбежно возникло давление на обменный курс, а также более высокая инфляция и опасения по поводу макрофинансовой стабильности. Однако, в конце концов, западные ресурсы потекли в Украину, и это позволило профинансировать бюджетный дефицит, гораздо реже прибегая к эмиссионному финансированию, курс стабилизировался, а валютные резервы пополнены.

Украина имеет относительную макрофинансовую стабильность — банки функционируют, как и система транзакций. Вообще замечательно, что во время войны не было изъятия вкладов и крахов банков, а доверие к деньгам и банкам сохранилось.

Это не в меньшей, если не в большей степени, результат реформ НБУ и всего банковского сектора, проводимых в период с 2015 по 2022 год, нежели влияние западной макрофинансовой поддержки в настоящее время.

Напротив, по поводу послевоенной реконструкции все ещё много неясностей.

Я бы резюмировал их и разделил на четыре широкие группы:

1. Какова вероятная стоимость реконструкции? Масштаб задачи?

2. Кто должен платить, но что более важно, кто будет платить?

3. Каковы оптимальные институциональные параметры/структура, необходимые для обеспечения успешного восстановления и реконструкции?

4. Может ли Украина быть успешной?

Итак, начнем.

1. Какова стоимость?