Жизнь тревожна — думайте, сколько платите 15 августа, 12:57 NV Премиум

Когда услышав о больших доходах не стоит торопиться нажимать кнопку «Купить»

Как-то сами не заметили, как тема искусственного интеллекта (АІ) стала самой модной темой многих образовательных дискуссий. Основные тезисы: именно использование АІ спасет глобальную экономику, поможет развитым странам справиться с демографическим кризисом и выведет человечество на новый уровень развития, как это в свое время произошло благодаря железной дороге, электричеству или интернету. Интересно, что при обсуждении АІ царит полное единство мнений в очень разных социальных средах: от обычных людей до технических специалистов и профессиональных инвесторов. Поражают также масштабы дискуссии: от дружеского обсуждения опыта общения с СhatGPT за кружкой пива — до профессионального анализа на уровне ведущих консалтинговых, технологических и финансовых компаний относительно возможных выгод от применения искусственного интеллекта.

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По оценкам международных консультантов, в масштабах планеты использование АІ может создавать до четырех с половиной триллионов долларов дополнительной стоимости ежегодно. А это немало: в полтора раза больше чем ВВП Великобритании и примерно 4,5% глобального ВВП.