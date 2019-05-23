Деньги Кремля и скандал в Австрии. Две вещи, которые пугают Сегодня, 10:19 391

Главной политической или даже геополитической новостью Европы в эти дни стал яркий коллапс австрийского правительства

Сценарий этого события походил на шпионский роман — со всеми необходимыми элементами этого жанра. Немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Der Spiegel опубликовали видеозапись, на которой вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе и его заместитель Йохан Гуденус фактически торгуют родиной.

Беседа шла на курортном острове Ибица два года назад — во время прошлой предвыборной кампании. Собеседницей австрийских политиков была молодая и привлекательная русская девушка с латвийским паспортом — Алена Макарова. Немецкие журналисты называют ее племянницей российского олигарха Игоря Макарова.

Штрахе, представляющий националистическую партию «Свободы», предлагает девушке «огромное влияние» и государственные контракты в Австрии в обмен на тайные пожертвования в избирательный фонд националистов.

Уже после этой беседы партия «Свободы» заняла на выборах второе место и вошла в коалиционное правительство с правой «Народной партией». А сам Штрахе стал вице-канцлером, фактически вторым человеком в государстве.

Появление этой видеозаписи вызвало у многих австрийцев настоящий шок. Они не привыкли к тому, что главные люди в их стране настолько откровенно продают родину. Особенно россиянам, с которыми у ЕС не самые лучшие отношения.

Появление этой видеозаписи вызвало у многих австрийцев настоящий шок

Начался жуткий скандал. Штрахе подал в отставку и сделал очень забавное заявление для прессы. Он сказал, что в тот вечер был пьян и пытался произвести впечатление на молодую и привлекательную собеседницу. По его словам, он был полным дураком и пытался вести себя как мачо.

При этом Штрахе объявил, что ничего из обещанного Макаровой не сделал, а появление видеозаписи — это политическое убийство. Как лично его, так и правящей коалиции. Я бы его тут поправил: торговать родиной — это политическое самоубийство. За язык его никто не тянул — он сам сказал все то, что сказал.

Но самое смешное, что вице-канцлер не стал приносить извинения своим избирателям. По его мнению, им он ничего такого ужасного не сделал. Слов раскаяния от него дождалась только жена политика — Филиппа Штрахе, перед которой он извинился за недостойное поведение.

Но людям этого показалось недостаточно. В центре Вены начались акции протеста против националистов. Многие требуют отправить их всех назад на Ибицу и не пускать назад.

Канцлер Австрии Себастьан Курц попытался дистанцироваться от своих партнеров по коалиции. Он заявил, что для чистоты расследования уволит министра внутренних дел Херберта Кикля, который тоже представляет партию «Свободы».

Это вызвало протест со стороны всех остальных министров-националистов, они дружно подали в отставку. Австрия фактически осталась без правительства, а новые выборы должны состояться уже в сентябре.

Во всей этой истории меня больше всего поражают два момента. Европейские политики уже тысячу раз получали по голове из-за своих связей с Россией. Могли бы уже давно понять, что такие контакты — это почти гарантированные проблемы.

Но нет, они все равно продолжают тянуться к Кремлю и его деньгам. Тут не могу не вспомнить одну цитату, которую часто приписывают Владимиру Ленину: «За двойную норму прибыли капиталисты продадут нам веревку, на которой мы их и повесим!». Мне кажется, идеально сказано.

Ну и второй момент: почти полное отсутствие реакции со стороны избирателей-националистов. Несмотря на скандал, они по-прежнему поддерживают свою партию. Даже посмотрев видеозапись, большинство националистов считает, что их лидер не родиной торговал, а стал целью зловещего заговора. Рейтинг партии «Свободы» упал совсем чуть-чуть.

Ее избиратели просто не умеют думать и анализировать увиденное. Это такие люди, которые начнут о чем-то догадываться, только когда их самих в Сибирь отправят в товарном вагоне. Или к стенке поставят. Да и то — я не уверен. Скажут, что иммигранты виноваты.

И вот второе обстоятельство — особенно меня пугает. 24 мая по всему ЕС, включая Австрию, начнутся выборы в Европейский парламент. В этот раз очень большими шансами на успех обладают именно националисты и популисты. И не только в Австрии, но и во многих других странах.

Если все вместе они соберут треть депутатских мандатов в Европарламенте, то получат право вето на любое его решение. Таким образом они смогут полностью заблокировать работу Европарламента. Это станет началом удушения Евросоюза, его постепенной гибели.

А именно это и является главной целью европейских националистов и Кремля, который их поддерживает всеми своими силами.