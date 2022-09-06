Может пора рискнуть? 6 сентября, 10:49 Эксклюзив НВ

Возможностей зарабатывать пассивный доход от инвестиций в Украину практически не осталось. Инвестировать за границу не разрешают валютные ограничения. Найти высокооплачиваемую работу сложно. Так почему бы не рискнуть?

На прошлой неделе мы подробно обсудили тему инфляции, которая является главным экономическим вызовом для очень многих стран мира. В некоторых из них, например в США, по мнению многих экономистов, пик уже пройден, в Европе кривая роста цен все еще ползет вверх, в Турции цены выросли за год почти вдвое, но, похоже, все это вкладывается в концепцию футуристических экономических реформ турецкого президента. Даже Китай, где очень долго инфляционной проблемы не существовало вообще, сейчас вынужден задуматься о коррекции направлений монетарной политики. Одним словом, не осталось в мире райских уголков, где можно было бы не беспокоиться об обесценивании вашего капитала — инфляция делает нас беднее и с этим нужно что-то делать.

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Как уберечься от инфляции? Конечно, можно сидеть и ждать пока центральные банки и правительства наведут порядок, но это может продолжаться довольно долго. Только вспомните эпоху «большой инфляции» в США, продолжавшейся с 1965 по 1982 год. Можно не дождаться. Поэтому лучший и, собственно, единственный выход — это инвестиции.

Какие инвестиции лучше защищают от инфляции?

Традиционно это:

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