Каким будет 2023 год для украинских банков 5 января, 15:30 Эксклюзив NV

В 2023-м станет наглядным масштаб потерь, понесенных банковской системой, и понятна потребность в докапитализации некоторых банков

Текст опубліковано у спецвипуску журналу NV Світ попереду 2023 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікація заборонена.

По-перше, 2023 рік буде з високою інфляцією скрізь у світі, в тому числі і в Україні. Сподіваюся, що світові вдасться уникнути стагфляції, коли рецесія та висока інфляція йдуть поруч протягом тривалого часу. Рецесія очікувана, вона може трапитися в Європі точно, в Америці ймовірно. Але її глибина та тривалість поки незрозумілі. Маємо надію, що центробанки та уряди країн впораються. Бо інакше Україні буде складно.

Видео дня

По-друге, не слід очікувати бурхливого економічного зростання в Україні. Швидше за все, воно буде поміркованим. Але буде. Для прискорення зростання потрібні більш сприятливі зовнішні умови, які, можливо, з’являться з 2024 року.

По-третє, найскладніший час українські банки вже пройшли, і 2023-й має стати для них легшим. Було непросто адаптувати всі процеси до умов війни в операційному сенсі — побудувати гнучку організацію, яка може працювати, не піддаючи зайвому ризику співробітників і клієнтів. Але якщо говорити про безпеку операційних процесів із точки зору дата-центрів, «хмар», то провідні банки вже пропрацювали ці моменти і продовжуватимуть роботу в цьому напрямку.

Що з’явиться у 2023‑му?