Деньги от Запада пошли 1 июля, 11:58 Эксклюзив НВ

Июнь стал рекордным месяцем по получению внешней помощи

В последней неделе первого полугодия рынки попробовали выйти из коррекции и сделать вид, что все в порядке и даже можно подумать о полугодовых бонусах. Впрочем, рост начала текущей недели оказался не очень долгим. В итоге, утро пятницы индекс S&P500 открывает на отметке в 3785 пунктов, что пусть и выше, чем рынок уходил в районе понедельника, но на 10 пунктов ниже, чем неделей ранее. Так что сил бороться со страхами рецессии, даже несмотря на неоднозначную статистику, что по инфляции, что по экономическому росту, у рынка пока мало. Хотя если спекулянты с Уолл-стрит будут жаловаться на плохое полугодие, то украинцы им с радостью объяснять, какое полугодие может быть по-настоящему тяжелым. Немного порадовала инвесторов статистика из Китая, где ряд индексов таки вышли на позитивную сторону. Правда, тот самый Китай, продолжает стоять на своем с политикой нулевой толерантности к ковиду, о котором в западном мире уже благополучно забыли. О чем было заявлено с самых высоких пекинских трибун. А это означает, что любое восстановление экономической активности может быть подорвано на взлете.

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Правда, с другой стороны, это же дает аналитикам по Китаю основание предполагать, что в рамках такой политики вряд ли стоит ожидать вторжения на Тайвань в ближайшем будущем. Что является безусловным позитивом.

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