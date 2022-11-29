А что дальше? 29 ноября, 11:35

Перестаньте говорить: «После победы мы построим новую страну». Зачем ждать, если лучшее время для проведения реформ уже наступило?

Несмотря на классические формулировки, которым обучают студентов-экономистов в университетах, мне больше всего нравится вот такое определение денег: «Деньги — это материализованная вера». Просто, лаконично и всеохватывающе. И неважно, из чего сделаны деньги: когда-то аборигены полинезийских островов рассчитывались ракушками. Почему бы и нет, если их стоимость и порядок обращения обеспечивал вождь, вера соплеменников в которого была безгранична? У нас нет ракушек, мы пошли дальше, создав свою денежную единицу, как принято в цивилизованных странах, но верим ли мы вождям, отвечающим за ее стабильность?

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Что же с верой? Очевидно, что вера формируется не словами. Слова тоже нужны, они важны, но только для того, чтобы донести правду о делах. А если дела составлены из пустых слов и обещаний, то и вера такая же, хрупкая и ненадежная. Тридцать лет, если говорить об экономике, мы радовались получению кредитов от МВФ, ЕС, Всемирного банка, кого угодно, кто не боялся давать нам в долг. Займ был честью, доблестью и делом национального спасения! Предыдущие поколения бюрократов искренне гордились подобными достижениями, при этом не уставая и не стесняясь разворовывать заемные деньги. Очевидно, что подобное отношение к решению экономических проблем — чужими деньгами, взаймы — запечатлелось на генетическом уровне и теперь передается по наследству от поколения к поколению. Совершенно новая, казалось бы, неиспорченная деньгами западных доноров, волна провластных чиновников как в исполнительной, так и законодательной власти, снова готова на все: петь, танцевать, снимать кино, произносить речи, что угодно, только бы занять денег. Неудивительно, что главным мерилом экономических достижений в стране стала способность хоть что-то выжать из Запада. В целом, нет ничего плохого в том, чтобы занимать, почти все страны так поступают, но все время жить только в долг — это губительно и бесперспективно!

Нужны ли нам деньги Запада?