Мир меняется, и это ударит по вашему карману 30 августа, 11:00 Эксклюзив НВ

Один простой и понятный пример

Что является самой большой угрозой личному капиталу? Это его обесценивание, или полная потеря. Как такое может случиться? Способов много: желание моментально разбогатеть, заканчивающееся рискованными инвестициями, доверительное отношение к неблагополучной финансовой рекламе с обещаниями безумных доходов, открытое мошенничество, хотя все это в определенной степени можно предотвратить, повышая образовательный уровень. Но ведь есть и много такого, от чего не застрахованы никакие инвесторы, даже гениальные: неудачные инвестиции, которых в карьере того же Уоррена Баффетта был не один десяток, «черные лебеди», прилет которых невозможно предсказать и которые больно цепляют, а иногда намертво накрывают своими крыльями, или изменения в геополитической и макроэкономической ситуации, которым индивидуальному инвестору просто нечего противопоставить. Вот именно о последнем и идет речь.

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