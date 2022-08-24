Борис Джонсонюк не испугался русских ракет, а Джо Байденко дал $3 млрд 24 августа, 18:36

Чем жила страна 24 августа 2022 года

● Подарок от США: $3 млрд оружием и снаряжением. Президент США Джо Байден утвердил решение о предоставлении Украине крупнейшего пакета военной помощи. При этом в своем обращении он поздравил украинцев с Днем Независимости. «В рамках этого обязательства я с гордостью объявляю о нашем крупнейшем на сегодняшний день пакете помощи в области безопасности: примерно $2,98 млрд в виде оружия и снаряжения», — заявил президент США.

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● Помощь позволит приобрести Украине системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, противоракетные беспилотные воздушные системы и радары.

● Помощь «в долгую». О новом пакете военной помощи Украине на $3 млрд. накануне сообщило Associated Press со ссылкой на американских чиновников.

● По информации AP, война России против Украины затягивается, а помощь США в области безопасности переходит в долгосрочную кампанию. Деньги пойдут на финансирование контрактов на беспилотники, оружие и другое оборудование, которое могут передать через год или два.

● Собеседники агентства заявили, что, в отличие от большинства предыдущих пакетов, которые сосредотачивались на более неотложных потребностях Киева в вооружении, новый в основном направлен на то, чтобы помочь Украине обеспечить ее средне- и долгосрочную оборонную позицию.

● Американцев русские ракеты не страшат. Американские дипломаты не намерены покидать Киев, несмотря на угрозу нанесения РФ ракетных ударов, сообщил CNN. Хотя своим гражданам они рекомендуют покинуть Украину.

● «Госдепартамент США не планирует каких-либо немедленных изменений в дипломатическом присутствии США в Украине, несмотря на опасения по поводу того, что Россия активизирует усилия по нанесению ударов по Украине в ближайшие дни», — сказал высокопоставленный представитель администрации США.

● Британский друг не боится русских «братьев». Премьер Великобритании Борис Джонсон 24 августа приехал в Киев. «Я верю, что Украина может и победит в этой войне», — написал он в Twitter.

● Владимир Зеленский в ФБ написал, что рад приветствовать Джонсона в Киеве: «Борис, спасибо за бескомпромиссную поддержку нашей страны с первых дней полномасштабной российской агрессии, за твердое отстаивание интересов Украины на международной арене! Нашему государству повезло с таким другом!».

● Как сообщила пресс-служба Даунинг-стрит, во время визита Джонсон объявил о новом пакете помощи Украине на 54 млн фунтов, который включает 850 микродронов Black Hornet, а также противотанковые боеприпасы.

● Это третий визит уходящего с поста британского премьера в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ.

● День тревог. На протяжении 24 августа в Украине неоднократно объявляли воздушную тревогу, — российские оккупационные войска, как и ожидалось, все время пытались атаковать страну с воздуха. К примеру, в Винницкой и Черниговской области противовоздушная оборона уничтожила российские воздушные объекты.

● Зеленский пообещал поднять руки лишь в одном случае. Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости, заверив, что Украина «не будет искать с взаимопонимания с террористами», а украинцы поднимут руки вверх лишь один раз — празднуя победу, причем всей страной.

● «За шесть месяцев мы изменили историю, изменили мир и изменились сами», — среди прочего заявил глава государства.

● 18-минутное праздничное видео, обнародованное Зеленским, объединило в себе его речь с фрагментами художественного видео, которое перекликается с прошлогодним празднованием 30-й годовщины независимости Украины. В кадре снова появилась маленькая девочка, которая прошла сквозь реалии полномасштабной войны. В конце видео — «парад» уничтоженной российской техники на Крещатике и восстановленный самолет Мрія, уничтоженный в Гостомеле в начале войны.

● Войне не конец, но есть повод для оптимизма. Худший сценарий военного вторжения РФ уже позади, заявил CNN министр обороны Алексей Резников. «Мы находимся на этапе стабилизации всего поля боя или линий фронта с небольшим перемещением подразделений, и мы сделали там много хороших сдерживающих факторов», — пояснил он.

● По словам министра, Украина стоит на пороге «нового этапа» войны. ВСУ начали контрнаступление «в другом направлении».

● Резников назвал «синдром усталости» в международном сообществе одной из главных угроз в борьбе Украины с Россией.

● НАТО не устало. Партнеры по НАТО могут годами поддерживать Украину в борьбе с российской вооруженной агрессией, заявил ZDF генсек Альянса Йенс Столтенберг. Генсек отверг вероятность усталости Запада от войны и заявил, что цена, которую он заплатил бы в случае победы России, была бы гораздо выше.

● «Да, мы платим цену, но цену, которую мы здесь платим, можно измерить деньгами. Цена, которую платят украинцы, измеряется жизнями — потерями жизней каждый день», — уточнил генсек НАТО.

● Кремлевская «машина» сбоит. За полгода войны против Украины Россия не достигла большинства своих целей, ослабила свои дипломатические и экономические позиции, а также состояние армии. В сводке британского оборонного ведомства в Twitter сказано еще и о том, что РФ начала полномасштабное вторжение в Украину с целью свергнуть правительство и оккупировать большую часть страны. К апрелю российское руководство поняло, что это не удалось, и вернулись к более скромным целям на востоке и юге Украины.

● «Наступление на Донбассе продвигается минимально, и Россия ожидает крупной украинской контратаки. В оперативном отношении Россия испытывает нехватку боеприпасов, транспортных средств и личного состава», — уверены британцы.

К слову:

● Лондон станет чаще раскрывать планы Кремля. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, претендующая на должность премьер-министра, пообещала чаще делиться с общественностью информацией спецслужб о планах России на международной арене. Об этом сообщила The Daily Telegraph.

● Трасс заявила, что будет применять подобный «жесткий подход для сдерживания злонамеренной активности со стороны потенциально враждебных государств», «угрожающих глобальной безопасности».

● Более того, Трасс заявила о готовности применить ядерное оружие в случае необходимости. Она назвала это важной обязанностью премьер-министра Великобритании.

● Путин пойдет до конца. Российский диктатор поставил все на карту войны против Украины, поэтому не надо думать, что он остановится. Такое мнение высказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью польской Wyborcza. По его словам, сегодня Путин хочет сделать перерыв, потому что видит, что россияне «выгорают».

● «Мы знаем, как тяжело сегодня работает их (российский) ВПК, мы знаем, сколько у них танков и ракет, которыми они оснащены», — сказал Данилов.

● Кремль надеется на зиму. Российский диктатор Путин делает ставку на то, что из-за роста цен на энергоносители этой зимой Европа начнет давить на Украину и склонять ее к переговорам со страной-агрессором РФ. Об этом сообщило агентство Reuters.

● Российский источник Reuters, знакомый с мышлением Путина и Ко, заявил, что у РФ «есть время» и агрессор «может подождать». Второй источник, близкий к Кремлю, сказал: Москва считает, что уже можно «заметить неустойчивое европейское единство», и ожидает, что этот процесс ускорится в условиях зимних невзгод.

● «Будет очень тяжело, если она (война) затянется на осень и зиму. Так что есть надежда, что они (украинцы) попросят мира», — сказал Reuters источник.

● Марионетка Путина сделала отмороженное лицо. Белорусский диктатор Александр Лукашенко, поддерживающий кремлевского агрессию против Украины, решил поздравить украинцев с Днем Независимости на своем сайте. Циник, который предоставил территорию Беларуси российским войскам, — с нее летят ракеты и совершает налеты авиация РФ, — пожелал «мирного неба» и «толерантности». «Беларусь и дальше будет продолжать выступать за сохранение согласия, развитие дружеских взаимоуважительных контактов на всех уровнях», — заявил узурпатор.

● «Похоже, Лукашенко действительно считает, что мир не замечает его активного участия в преступлениях против Украины. Поэтому цинично желает мирного неба, пуская по нам смертоносные ракеты», — написал в Twitter Михаил Подоляк, советник главы ОП.

● Турция требует освобождения Крыма. Оккупированный РФ Крым должен быть возвращен Украине, заявил Ибрагим Калин, официальный представитель президента Турции. П его словам, аннексия полуострова незаконна, и позиция Анкары по этому вопросу не изменилась с 2014 года.

● Калин заявил, что полуостров является частью Украины: «Это должно быть основой для заключения любого соглашения».

● ВСУ отбили все атаки на Донбассе. На Донецком направлении оккупанты продолжают вести активные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.

● На Бахмутском направлении оккупанты вели наступательные бои в направлениях Бахмутского и Кодемы. Успеха не имели. На Авдеевском направлении оккупанты наступали на населенные пункты Пески и Невельское, — и тоже безуспешно.

● А на Южнобугском направлении оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на удержании занятых районов и сковывании действий Сил обороны.

● Донбасс «умиротворяет» россиян. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 45 700 своих военных. Из них 150 — за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком направлении.

● Также оккупанты лишились более 12 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 1924 (+3 за сутки), боевые бронированные машины — 4243 (+5), артсистемы — 1036 (+3), реактивные системы залпового огня — 266 (+0), средства ПВО — 147 (+1), самолеты — 234 (+0), вертолеты — 199 (+1), беспилотники оперативно-тактического уровня — 819 (+2) и многое другое.

● Москва «навоевала» уже на пять Афганов. За шесть месяцев войны против Украины Россия потеряла более 80 тыс. своих военных. Это число включает в себя погибших, раненых и дезертиров. Такую оценку обнародовал Бен Уоллес, министр обороны Великобритании. И уточнил, что за десять лет военного присутствия в Афганистане СССР потерял 15 тыс.

● По словам британского министра, сегодня, что Россия находится в «очень хрупком» положении. Он отметил, что продвижение армии РФ «можно измерять в метрах за неделю, а не в милях». И добавил, что Украина способна вернуть все захваченные территории.

● Шойгу хочет всеобщей мобилизации. Кремлевскому режиму так и не удалось восполнить свои огромные потери в Украине путем скрытой мобилизации резервистов и вербовкой наемников. В связи с этим российское военное руководство, по данным Управления стратегических коммуникаций ВСУ, уже предлагает начать открытую всеобщую мобилизацию населения РФ.

● «В генштабе РФ уже не скрывают, что нехватка солдат и офицеров приобрела катастрофические масштабы, — сообщили в Страткоме ВСУ. — Численность вторгшихся в Украину войск, включая насильственно отправленных на фронт жителей ОРДЛО, составляла до 180 тыс. человек, тогда как численность украинской армии доведена до более 700 тыс. человек».

● Минобороны Украины предложило россиянам капитулировать. Минобороны Украины через Twitter обратилось к РФ с предложением подписать капитуляцию. «Россия, сегодня — как и полгода назад — у тебя еще есть возможность подписать свою капитуляцию, прежде чем мы уничтожим тебя на нашей земле. Не упусти свой шанс, часики тикают… тик-так, тик-так», — говорится в сообщении.

● МАГАТЭ хочет попасть на захваченную россиянами АЭС. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси допустил визит миссии агентства на Запорожскую АЭС в ближайшие дни. Он отметил, что последняя информация с АЭС о новых повреждениях в результате обстрелов подтверждает необходимость скорейшего визита миссии.

● Вчера на встрече с прессой Владимир Зеленский рассказал, что станция, оказавшаяся в руках оккупантов, представляет собой реальную угрозу. Там возможны минирование, взрывы, отключение от украинской электросети.

● На Банковой готовились к войне с 2019-го. Украина фактически готовилась к войне с декабря 2019 года, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. «И все утверждения, что мы этим не занимались, совершенно не соответствуют действительности. Если бы мы не готовились к войне, сегодня российские танки были бы в Варшаве, Праге, Таллинне и Вильнюсе», — сказал он в интервью польской Wyborcza.

● По словам Данилова, Россия рассчитывала, что президент Украины Владимир Зеленский уедет. «На это давили и наши западные партнеры. Президент Владимир Зеленский, однако, решил остаться в Киеве. Это стало возможным, потому что для него были созданы безопасные условия для работы в такой ситуации», — сказал он.

● Ранее Владимир Зеленский говорил, что предупреждение о новой военной агрессии РФ привело бы к хаосу и обвалу экономики в Украине.

И для финала:

● Небывалый уровень поддержки. Число сторонников независимости в Украине почти достигло 100% (точнее — 97%). Это рекордные показатели за всю историю опросов, заявили в группе Рейтинг, проведшей нынешнее исследование (17−18 августа, 1 тыс. респондентов).

● Раньше сторонников «самостоятельности» Украины было слегка более 80%, а в 2012 году — чуть больше 60%.

● Абсолютное большинство опрошенных идентифицирует себя гражданами Украины (94%). «Советским человеком» отождествляют себя почти 10%, а более 80% - нет.

● На вопрос о том, какими тремя словами украинцы описывают будущую Украину, большинство называли «свободная», затем «независимая», а еще «богатая».

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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