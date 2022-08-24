Скажи мне, кто твой друг, или Как сохранить независимость 24 августа, 13:15

Украина уже была и нейтральной, и многовекторной, и шла «по третьему пути». Все они привели к настоящему моменту, когда за независимость приходится платить кровью

За последние лет 800 разные части Украины входили в разные империи. У каких-то из них у нас больше прав и возможностей, у некоторых — меньше. Империи распадались, образовывались страны. И только одна из них обладает столь большим комплексом неполноценности, что не представляет своего существования без того, чтобы присвоить себе нашу историю и наши святыни. А чтобы мы не мозолили им глаза, они хотят просто уничтожить нас.

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Эта задача была бы гораздо проще для агрессора, если бы мы остались один на один с ним. Но у Украины есть настоящие друзья, которые помогают нам защищать свою независимость. А именно Польша, которая лишь на помощь беженцам израсходовала более $5 млрд и еще почти на полтора миллиарда долларов передала нам оружия. Или небольшая Эстония, которая военной помощи передала на 250 млн евро и не намерена на этом останавливаться. А еще лидеры по объемам оказанной помощи Соединенные Штаты, инициативная Великобритания и еще десятки других стран, для которых приверженность принципу нерушимости границ и демократическим ценностям является альфой и омегой.

Интересно получается — наша независимость напрямую зависит от того, насколько друзья готовы нам подставить плечо. Более того, мы готовы просить помощи, чтобы свою независимость удержать. Благодаря взаимозависимости от таких друзей мы можем оставаться собой. Наша независимость — уже не какая-то нереалистичная свобода от всех, а самобытность наряду с другими равными партнерами, когда можно быть свободным до тех пор, пока твои действия не портят жизнь другим. Или, когда можно частью независимости спокойно поделиться для того, чтобы достичь большего и развиваться дальше. Именно так работают ЕС, НАТО, ООН, Всемирная торговая организация и другие международные организации и альянсы.

Интересно получается — наша независимость зависит от того, насколько друзья готовы нам подставить плечо.

Хуже, когда в уставах организаций зацементировано чье-то право на конечное решение, например членство России в Совете Безопасности ООН. Самая большая после Второй мировой война в Европе создала запрос на реформирование Организации Объединенных Наций, если та не хочет закрепить за собой статус второй Лиги Наций.

Россия уже страна-изгой. Ее поражение — вопрос времени и наших приложенных усилий. Развязанная война окончательно поставила точку в том, чего хочет и куда движется Украина. Туда, где мы можем быть независимыми и сохранить собственную идентичность — большинство граждан поддерживают членство Украины в ЕС и НАТО.

Несмотря на войну, мы стали кандидатом на членство в ЕС. Несмотря на войну, мы получаем сигналы о том, что двери НАТО перед нами не закрыты. Это требует от Украины дополнительных усилий, но ничего неподъемного нет. У нас будет четкая дорожная карта, у нас есть опыт стран постсоветского лагеря, которые перешли от совка к нормальным практикам, когда каждый государственный институт делает свою работу, а слова «народ — носитель власти» не воспринимают как сарказм.

Война поставила перед нами высокую планку и мы ее достойно преодолеваем: военные на передовой, волонтеры и бизнес в тылу, учителя, врачи и все те, кто держат эту страну на ногах. Эти люди не поймут, когда им власти скажут, что сейчас не время выполнять требования, которые ставят перед нами партнеры. Ибо запрос создается снизу, и те, кто этот запрос проигнорирует, останутся без шанса.

Украина уже была и нейтральной, и многовекторной, и шла «по третьему пути». Все они привели к настоящему моменту, когда за независимость приходится платить кровью и бороться за право жить на своей земле. Пора делать правильный выбор, чтобы потом его не сделали за нас.

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