Прочный фундамент вместо тонкой ножки. Почему и как нужно менять Конституцию 28 июня, 11:45

Наша Конституция — конструкция, которая вместо крепкого фундамента держится на одной тонкой ножке. Она завязывает огромное количество процессов на лице, сидящем в кресле президента

В эти дни всегда звучит много пафосных слов о том, что такое Конституция. Почему она важна и нужна? Пожалуй, все они верны и должны быть сказаны. Настораживает только то, что громче всего эти слова произносят те, кто чаще всего нарушает Основной закон.

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Но сейчас, во время войны, для меня важнее всего то, как люди воспринимают Конституцию и какую роль ей отводят в повседневной жизни. Думаю, что люди без юридического образования имеют два наибольших ожидания — гарантировать свободу и безопасность. Индивидуальную и коллективную, для меня одного и для общества.

Конечно, одни слова или книжечка, в которой они напечатаны, не оградят нас от российских ракет или градов. Конституционные нормы сами по себе не уберегут от посягательств на нашу свободу. Но Конституция все же оказывает большое влияние на нашу безопасность.

Одно из буквальных значений слова конституция — это устройство или строение. Такой каркас, от качества которого зависит все остальное в государстве. Украинское «строение» далеко от совершенства, но даже таким оно создало пространство для нашего роста. Оно позволило нам стать теми, кого боится и ненавидит северная деспотия. Теми, кого понемногу учатся принимать за равного на Западе. Но представьте, как сильны мы станем, если переосмыслим ее другую сторону — несовершенную, спекулятивную, и потому опасную.

Нам уже сейчас важно сделать правильные выводы на будущее

Наша Конституция — конструкция, которая вместо крепкого фундамента держится на одной тонкой ножке. Она завязывает огромное количество процессов на лице, сидящем в кресле президента. Они у нас были всякие. Объединяла их только огромная власть и возможность ее бесконтрольно использовать. Последствия этого конструкта мы пожинаем даже в этой войне.

Сейчас часто вспоминают, что с 1991 по 2014 год армию полностью разворовали и разрушили. Это верно. Но редко кто признает, что это произошло, потому что сфера обороны всегда была единоличной вотчиной президента, скрытой за государственной тайной. Все важнейшие решения в сфере принимает президент, не подчиненный парламенту. Поэтому общество ни напрямую, ни опосредованно через парламент не имело возможности ни видеть, ни контролировать, что там происходит. Вот и имеем, что огромное количество боевой техники продано, имущество разворовано, а те небольшие деньги, которые раньше выделялись, далеко не всегда доходили до создания боеспособного солдата.

Та же история с вопросами безопасности. СБУ, разведки и очень часто МВД служили политическим и бизнес-интересам президентов, а не государства. Мы все прекрасно помним и притеснения оппозиции во времена, и гонки СБУ и Михеила Саакашвили на чердаке киевской многоэтажки, и давление правоохранителей на бизнес, которое было всегда — независимо от того, кто у власти. Это тоже следствие отсутствующих средств контроля. А без контроля даже святые будут злоупотреблять. В итоге есть каркас государства, который качается при малейшем ветре.

В 2014 году вылезли новые проблемы — россия напала, Янукович сбежал, а власть в стране была в состоянии полного коллапса. Риск повторения такого коллапса был и в первые дни широкомасштабного вторжения. Зная слабость нашего каркаса власти, Россия регулярно пытается физически уничтожить президента, чтобы вся конструкция разлетелась и не мешала захватывать нашу страну.

Можем только радоваться тому, что этого не произошло и что Владимир Зеленский оказался нужным человеком в нужном месте. Но в нашей ситуации наивно полагаться только на удачу. Сегодня повезло, а завтра может не повезти. Мы должны минимизировать риски опасных сценариев развития событий.

Несмотря на войну, Украина движется в Европейский Союз. Ибо без полной интеграции в Западный мир риски того, что Россия и дальше от нас не отстанет, слишком велики, чтобы ими пренебрегать. И именно по европейскому образцу мы должны построить баланс системы власти.

В отличие от нас, почти вся Европа живет в парламентских республиках или конституционных монархиях, которые действуют почти так же, как первые. Такая модель значительно прочнее нашей. Она оставляет простор для сильного лидерства, но не делает всю страну зависимой от амбиций, настроения или здоровья одного человека. Она обеспечивает контроль парламента над всей исполнительной властью. Это уменьшает риск, что собранные в качестве налогов человеческие деньги не дойдут до военных или врачей.

Наконец, наступит победный день после войны. Но мир не станет гораздо более безопасным местом — угрозы нашему государству будут существовать в разной форме и дальше. Так же, как будут попытки злоупотреблять властью внутри страны. Поэтому нам уже сейчас важно сделать верные выводы на будущее. Начать дискуссию о том, каким должен быть каркас послевоенной Украины, чтобы новая Конституция не дала нам повторять старые ошибки.

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