Невидимый аспект демографического кризиса 11 апреля, 11:24 NV Премиум

Проблему восстановления нации после войны придется решать всеми возможными способами. Одной из преград, которую придется преодолевать, станет и бесплодие

Тридцать лет в минус

Украина и до начала войны имела настолько критиные показатели рождаемости, что речь шла уже даже не о кризисе, а о демографической катастрофе.

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Институт демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи исследует демографические тенденции весь период независимости Украины. Все это время смертность населения превышала рождаемость. Был небольшой период роста рождаемости в более или менее стабильные времена. Но ни в одном году не происходил прирост населения — спад, медленнее или быстрее. В последние годы тенденция уменьшения количества детей в семье еще больше усилилась.

Коэффициент рождаемости на одну гражданку Украины в 2021 году составил 1,1 ребенка. Что является одним из самых низких показателей в мире. Для сравнения: по данным Государственной службы статистики Украины суммарный коэффициент рождаемости в 2012 году составил 1,53 ребенка в расчете на одну женщину, в 2019 году этот показатель упал на уровень 1,23 ребенка (данные без учета территории АР Крым и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях).

В то время как показатель хотя бы простого воспроизведения поколения обеспечивается только в том случае, если на одну женщину приходится 2,15 ребенка.

Война не просто проявила все проблемы, а усугубила их таким жестоким способом, что для нации существует вероятность не прийти в себя.

Институт демографии, опираясь на имеющиеся возможности подсчетов, считает, что на 2023 год численность населения Украины составляет от 28 до 34 млн (Речь идет о территории на 1 января 2022 года).

Природа реагирует на долгосрочный стресс понижением репродуктивных функций

Среди почти 6 миллионов находящихся за рубежом беженцев большинство составляют женщины фертильного возраста и дети. То есть картина рисков еще более впечатляющая, чем просто статистические данные. Потому что не только большой процент людей уехал, но это еще наиболее важная репродуктивная группа.

Будем надеяться, что большинство из них вернется после победы. Но даже при оптимистическом сценарии двухлетнюю демографическую дыру преодолевать будет трудно.

Среди специалистов следующий факт хорошо известен, но почему-то его мало замечают СМИ и власть. Ученые свидетельствуют, что в Украине около 20% пар бесплодны. То есть каждые пятые супруги лишены возможности иметь детей. В этих случаях частота женского бесплодия составляет 60%, мужского — 40%.

Эта статистика известна еще с мирного времени. Какими будут последствия долгосрочного военного стресса на репродуктивные поколения украинцев в отсутствие научных данных констатировать трудно. Но понятно, что проблемы могут только усугубиться, поскольку природа реагирует на долгосрочный стресс снижением репродуктивных функций.

Поэтому вопрос обеспечения возможности реализовать свое право на материнство и отцовство война сделала еще более чувствительным.

Закон «О вспомогательных репродуктивных технологиях»

Законотворческая деятельность военного времени имеет свою специфику, труднее сосредоточиться на перспективных целях, когда перед страной стоит задача выживания. Но, по большому счету, разрешение демографического кризиса работает именно на национальное выживание.

Проект Закона Украины «О применении вспомогательных репродуктивных технологий и заменном материнстве» назрел давно. Сама тема репродуктивных прав человека была впервые закреплена на Международной конференции по народонаселению и развитию, которая состоялась в Каире в 1994 году.

Как и другие страны — члены ООН, Украина призвана выполнять Цели устойчивого развития до 2030 года, принятые в 2015 на Саммите ООН в Нью-Йорке. В частности, украинское государство должно заботиться об «обеспечении общего доступа к услугам по охране сексуального и репродуктивного здоровья, включая услуги по планированию семьи». Среди прочего необходимо давать возможность лицам с бесплодием иметь своих потомков, что обеспечивается применением вспомогательных репродуктивных технологий.

Украина по репродуктивной практике среди лидеров мира в этой области. Но юридическое обоснование такой деятельности недостаточно. Применение вспомогательных репродуктивных технологий в Украине регламентируется отдельными статьями ряда нормативно-правовых актов (речь идет о соответствующих положениях Гражданского и Семейного кодексов Украины и ряде подзаконных нормативно-правовых актов). Однако до сих пор в украинском законодательстве остается ряд правовых аспектов, требующих четкой проработки и фиксации именно в соответствующем законе.

Закон «О применении вспомогательных репродуктивных технологий и заменном материнстве» должен определять как полномочия государственных органов в этой сфере так и обязанности, так права участников процесса.

Поэтому, несмотря на военное время, законопроект вынесен на рассмотрение Верховной Рады. И он должен стать одним из факторов разрешения демографической проблемы.

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