Дело Порошенко. Чего заслуживает бывший президент Сегодня, 18:07 549 Цей матеріал також доступний українською

Политические ошибки пятого президента — это проблема, но Уголовный кодекс не предполагает наказания за неправильные политические решения

На прошлой неделе в журнале НВ вышла моя статья «Дело Порошенко», в которой я описал семь главных уголовных производств, где так или иначе фигурирует пятый президент Украины.

На самом деле этих производств больше. В одном только Государственном бюро расследований (ГБР) их восемь, но я решил не уделять внимание откровенному политическому троллингу — например, заявлению юриста Андрея Портнова о незаконности контрнаступления украинских войск на Донбассе в 2014−2015 годах. По этому заявлению ГБР, как ни удивительно, тоже начала производство.

После публикации посыпалась почта с реакцией читателей. Кроме того, я прочитал немало гневных комментариев в YouTube, где Радио НВ опубликовало эфир, во время которого я рассказывал ведущему Юрию Мацарскому о том, какие юридические и политические риски могут ожидать Порошенко в случае доведения уголовных производства до суда.

Поэтому хочу обозначить свою позицию по поводу ответственности Порошенко за возможную причастность к коррупционным схемам.

Я во многом согласен с Артемом Сытником, директором Национального антикоррупционного бюро. Он неоднократно заявлял, что при проведении антикоррупционных расследований в приоритете — возврат украденных денег, а не, скажем, пожизненное заключение того или иного коррупционера. При этом доказательная база должна быть качественной, а не базироваться на показаниях одного источника.

Обида на Порошенко — это тоже не статья Уголовного кодекса

Множество журналистских расследований показали, что Порошенко в бытность президентом окружил себя далеко не лучшими людьми страны. Его соратники Игорь Кононенко и Александр Грановский неоднократно оказывались в центре медийных скандалов. Политическую ответственность за их деяния понес Порошенко, проиграв президентские выборы.

Очень важно не смешивать политические ошибки Порошенко и его возможную причастность к коррупции. Да, Порошенко, на мой взгляд, плохо подбирал кадры, особенно в конце своей каденции. Но это не преступление — это крупная политическая ошибка. Ошибка, которая ударила по всей стране, но которая, тем не менее, не подпадает под статью Уголовного кодекса.

Остается фактом то, что существенная часть общества затаила обиду на экс-президента. Кому-то не понравилось повышение тарифов, кто-то винит Порошенко в отсутствии горячей воды, медленном интернете, невоспитанности водителей маршруток и даже в проблемах в личной жизни.

Однако обида на Порошенко — это тоже не статья Уголовного кодекса. Если вы обижены на конкретного политика, проголосуйте на ближайших выборах за другого. Собственно, так и поступили многие украинцы во время президентских выборов, а вторая серия вымещения этой обиды, вероятно, произойдет на парламентских выборах. Правоохранители и суды в своей работе не должны руководствоваться стремлением удовлетворить электорат президента Владимира Зеленского в его желании привлечь Порошенко к ответственности.

В украинской политике порой работают законы диких джунглей. Как только звери учуяли запах чьей-то крови, их глаза наливаются злобой и они готовятся добить жертву, стремясь наносить удары по ее самым уязвимым местам. Примерно то же самое происходит с Порошенко. Как только он покинул президентский пост, как только электоральный рейтинг его политической силы Европейская солидарность упал до минимума, необходимого для прохода в парламент — все оппоненты и, что там скрывать, враги Порошенко ополчились на него с удвоенной злостью.

Но юридическая ответственность — сфера, в которой мотивы личной мести, обиды и желания свести счеты не должны, по идее, играть никакой роли. Есть подозрения в причастности к коррупционным схемам? Тогда пусть обвинитель проделает работу по сбору доказательств, а подозреваемый наймет хорошего адвоката и объяснит свою позицию. Травля пятого президента только лишь на основании фактов уголовных производств — это некорректно, если не сказать жестче. Да, уголовные производства есть, но давайте дождемся их окончания. Если факты коррупции будут доказаны, мы все об этом узнаем.

В НАБУ есть десятки производств с куда более сильной доказательной базой против куда более ошалевших коррупционеров, чем дела Порошенко. Однако они стоят на месте, ведь суды годами откладывают их рассмотрение. Мне очень хотелось бы дождаться приговоров, например, по делам о коррупции в Укроборонпроме, тем более что я сам отнес две пачки документов в НАБУ с доказательствами фактов такой коррупции.

Так что давайте не путать политику с уголовными производствами. Думаю, Порошенко крепко сожалеет о многом, что происходило в его администрации и парламентской фракции в 2014−2019 годах. Но давайте дадим ему право сделать политические выводы из всего этого вместо того, чтобы становиться рупором Портнова, замглавы президентской администрации времен Виктора Януковича.

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