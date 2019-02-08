Деление на физиков и лириков в прошлом Сегодня, 13:11 555 Цей матеріал також доступний українською

Необходимо ли учитывать в школе предрасположенность детей к гуманитарным или точным наукам?

Нет, не нужно.

Мы провели большое научное исследование, опросив боле 8000 взрослых людей и учеников. И задали встречный вопрос: «А вы берете на себя ответственность за будущее школьника, потакая его предрасположенности к гуманитарным или естественным наукам?»

Ответы получили такие: ответственность на себя взяли 7% педагогов, 24% родителей и 3% самих школьников.

То есть, советовать советуют, а ответственность брать не хотят.

Впрочем, родители могут попробовать отдать ребенка на музыку, физкультуру, химию, иностранные языки, историю или математику. А потом, когда он вырастет, посмотреть, скажет ли он им «спасибо».

Сейчас надо быстро ориентироваться во всём

Дело в том, что неизвестно, какой именно бит информации, полученный в школе, потом может стать делом жизни. Дети меняют свои предпочтения по три раза в году, пробуя то одно, то другое (и это правильно!), не увязывая эти пробы и ошибки со своим будущим.

Осознанный же выбор «кем я хочу стать» начинается, как правило, с 20-22 лет. Более того, сейчас и левое и правое полушарие должны быть одинаково хорошо развитыми. Время такое.

И еще. Всё зависит от того, зачем вы посылаете ребенка в школу: чтобы он там не напрягался, делая только то, что ему нравится и легко дается?

Или наоборот – чтобы он там старался и упорно тренировался, приобретая максимум умений, навыков, знаний и компетенций, которые помогут ему занять более высокое место в жизни.

Потому что деление на физиков и лириков ушло в далекое прошлое.

Выиграют те, кто понимает: сейчас надо быстро ориентироваться во всём.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени