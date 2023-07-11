«Дыры» в декларировании. Чего пытаются избежать чиновники, и это — позорно 11 июля, 14:56

Реестр деклараций чиновников предлагают прятать от общества вплоть до конца военного положения

В законопроекте о восстановлении обязательного декларирования состояния, который властное большинство продемонстрировало МВФ, появляются «дыры», которые, в частности, позволят чиновникам легально не декларировать место жительства в Украине и за рубежом. При этом условии смысл декларирования абсолютно нивелируется.

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Восстановление обязательного декларирования — не только требование украинского общества, но и условие для получения Украиной жизненно важных средств от Международного валютного фонда и открытия переговоров о нашем вступлении в Европейский Союз. Это означает, что отказаться от возвращения декларирования не получится. Именно поэтому в Офисе президента решили помочь чиновникам безболезненно пережить этот шаг и избежать ответственности за имущество, приобретенное за время полномасштабной войны.

О новом, еще не зарегистрированном законопроекте по восстановлению декларирования в это воскресенье рассказал журналист-расследователь Даниил Мокрик. По моей информации, законопроект содержит целый ряд норм, которые позволят чиновникам не декларировать недвижимость как в Украине, так и за рубежом.

Во-первых, законопроектом предлагается разрешить чиновникам до конца военного положения не декларировать место своего фактического проживания в Украине. То есть, если это приобретенный в 2022 году многоэтажный особняк на Печерске — можно не указывать его вплоть до завершения военного положения. А под шумок имущество можно будет продать, как будто ничего и не было.

Такую ложь не «проглотят» сами украинцы

Во-вторых, законопроект содержит норму, позволяющую не декларировать сведения об одном объекте недвижимости за рубежом, где проживают родные чиновника. Необходимо будет указать только страну и город их пребывания. А дальше можно будет утверждать, что семья жила в социальном жилье беднейшего района испанского городка Аликанте — и к чиновнику не будет никаких претензий.

В-третьих, реестр деклараций предлагают прятать от общества вплоть до конца военного положения. Все эти положения обосновывают необходимостью обезопасить украинских чиновников от врага.

Мне трудно понять, каким образом публикация данных о доходах и расходах декларанта может способствовать оккупанту. Публичная часть реестра деклараций и до большой войны никогда не содержала адреса недвижимости декларантов — общедоступными были только населенный пункт, площадь объекта и право собственности на него. За полтора года войны россияне не смогли получить доступ к непубличной части реестра, где содержатся адреса, — он надежно защищен по всем протоколам и нормам. Очень сомнительно, что им это удастся сейчас. И давайте откровенно: в этом нет никакого смысла.

Если россияне захотели бы узнать о месте жительства определенного чиновника — они бы не ждали появления его декларации, а использовали бы другие методы.

Объяснение необходимости защитить определенную недвижимость или держать реестр деклараций закрытым соображениями безопасности — это манипуляция и чушь, настоящая цель которой — скрыть приобретенное во время полномасштабной войны.

При таких «дырах» в требованиях к декларированию борьба с коррупцией значительно усложнится, а большинство чиновников, которые приобрели имущество из непонятных источников, не понесут наказания. Убежден, это прекрасно понимают наши европейские партнеры, которые ожидают увидеть результаты системной борьбы с коррупцией, прежде чем давать Украине «зеленый свет» на вступление в ЕС. Ожидается, что законопроект будет внесен в парламент в ближайшее время. Буду внимательно следить за его содержанием и обязательно выскажу свою позицию во время его рассмотрения в нашем комитете.

Уверен, что такую ложь не «проглотят» сами украинцы. Ежедневно граждане платят самую высокую цену, чтобы Украина не только существовала как независимое государство, но и, несмотря на войну, становилась страной, в которой хочется жить и в которую хочется вернуться. Украинцы справедливо считают, что в такой стране взяточникам и «решалам» не должно быть места. Вряд ли люди одобрят то, как власть будет пытаться их в очередной раз обмануть.

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