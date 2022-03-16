А будет ли сегодня дефолт России? 16 марта, 20:30 Цей матеріал також доступний українською

За такой вопрос еще полгода назад аналитика могли записать в профнепригодные. Банкира уволить. Инвестора поднять на смех. А сегодня этот вопрос не имеет значения

Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе. Будет ли дефолт сегодня в России, не будет ли дефолта — это значения не имеет.

Почему? Потому что все последствия дефолта уже есть в российской экономике. И чисто технический вопрос, захотят ли россияне или нет платить сейчас купон (процент) по своим еврооблигациям. И да, деньги у них есть. Пока что есть. И речь идет исключительно о желании или не желании платить. Если они заплатят в рублях — то это тоже дефолт. Потому что с таким же успехом можно платить ракушками.

Но ключевое, что экономические последствия дефолта уже есть.

Почему? Потому что санкции уже начали работать.

﻿И это только начало.

Вот на этой неделе ЕС вводит новые санкции. Передавая привет российским металлургам. Которые теперь только в своих снах будут видеть доступ к европейскому рынку. А экспорт металлургии — это, напомним, второй по масштабам объем экспортной валютной выручки.

Пока еще не все потенциальные санкции введены. Украина продолжает требовать тотальный бан на банковскую систему. Пока, к сожалению, под санкции попала только часть банковской системы, ведомая банком ВТБ. Но отсутствие тотального отключения российских банков, в том числе от системы SWIFT, делает эти санкции малоэффективными. Тем более, не попал в расстрельный список российский Сбербанк. И не забываем о полном эмбарго. Пока оно не действует, железный экономический занавес вокруг России остается дырявым.

Смерть экономики России может быть остановлена только смертью Путина

Но. Но все равно удар по российской экономике нанесен колоссальный. В принципе еще никогда такую относительно большую экономику (относительно — потому что ВВП России не сильно отличается от ВВП Испании, например) и очень интегрированную в мировую экономику не отключали так стремительно. Да, санкции на Иран были сильнее, но Иран всегда был больше вещью в себе. Но это, одновременно, усложняет оценку того, что может случится с российской экономикой. Нет прецедентов. Нет моделей. Невозможно рассчитать, как сильно ударят по России введенные санкции.

Всем ясно, что будет больно. Но насколько больно — не ясно. А то, что вторжение в Украину вызревало всего в нескольких не самых здоровых головах привело к тому, что и в России экономические власти не готовились. А, значит, начинается тотальный экспромт.

Но общий сценарий ясен. Санкции и контрсанкции приведут к девальвации. Уже привели, причем как в официальном пространстве, где девальвация ограничена. Так и в реальном, ведь реальный курс рубля теперь имеет мало общего с официальным. Это вызовет инфляцию. Усиленную уходом многих корпораций из России. Дефицит — такое приятное слово для фанатов СССР. А затем пойдут увольнения. Как в результате ухода компаний, так и в результате разрыва множества производственных цепочек. Ведь Россия была частью системы мировой экономики. Как пример, отпуск для сотрудников АвтоВАЗа. И это даже не иностранная компания.

В общем, была история про участника глобальной экономики. А теперь превращается в простой придаток Китая.

А потом просто в результате глубокого экономического кризиса люди начнут терять работу. Тот самый глубинный народ, что зигует новым фашистским символам Z и поддерживает Путина.

И мы уже видим, что процесс пошел. Всего 3 недели и уже бабы (не женщины, простите, а именно бабы) дерутся за банку горошка в одном месте, за сахар в другом, ищут гречку в третьем и не находят. А цены на множество товаров уже выросли вплоть до 50%. Сами олигархи периодически выходят с заявлениями, которые вряд ли понравятся Кремлю. И это только начало.

Так что будет ли дефолт России — это не так и принципиально теперь. Ведь все последствия дефолта и так уже есть в экономике. Поэтому если Россия не пожелает заплатить (деньги платить у них сейчас есть, вопрос в желании), то будет дефолт. Формальный. Могут потянуть еще месяц, если не станут платить сегодня рублями. А могут даже заплатить. Но моральный дефолт и так состоялся. А это очень важно в современно мире. Где изоляция смерти подобна. И смерть экономики России может быть остановлена только смертью Путина.

Сейчас больно Украине. И больно России. В экономике в том числе. Но это разная боль. Украина как парень, сломавший ногу. Очень больно, трудно даже передвигаться, но доктор обещает, что через полгода ты сможешь бегать. А поддержка западных партнеров будет колоссальной. А вот у российской экономики диагностировали рак третьей степени. И если не ампутировать Путина, то летальный конец неизбежен.

И да, на развалинах российской экономики что-то будет. Какая-то экономика. Но это будет уже совсем другая история. И совсем другой уровень жизни. И это будет частью расплаты всех россиян за преступления их страны в Украине. И это справедливо. Платить должны все.

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