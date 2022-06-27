Мы дождались: дефолт России по внешнему долгу 27 июня, 11:22 Цей матеріал також доступний українською

27 июня, после почти четырех месяцев балансирования на грани, россия все же не смогла совершить процентный платеж в $100 млн по своим евробондам

У них был месяц после того, как минфин пропустил свой платеж 27 мая и 26 июня этот grace period завершился. Россияне говорили, что отправили деньги и они застряли в Euroclear благодаря санкциям, но в итоге кредиторы деньги не получили. То есть согласно условиям выпуска облигаций в России наступает «event of default».

Видео дня

Россия уже проходила как минимум два дефолта в своей новейшей истории. Во-первых, в 1991 году Россия пыталась отказаться платить по части международных долгов, которые она наследовала после распада СССР. Тогда речь шла где-то о $100+ млрд, и формально россия говорила, что такой страны как СССР не существует, поэтому выполнять кредитные обязательства по ее долгу они не будут. Парижский клуб кредиторов тогда заставил россию признать часть долгов советской империи, и в 1996 году долг был реструктурирован.

На фоне падения мировых цен на нефть в 1998 году российские власти не смогли обслуживать уже свой внутренний долг. Правительство россии тогда собирало очень мало налогов (зависимость от доходов от нефти) и финансировалось короткими внутренними бумагами ГКО, доходность по которым очень возросла. 17 августа 1998 года Россия остановила платежи по внутреннему долгу на $40 млрд и девальвировала рубль. В то время руководителем правительства у них был киндер-сюрприз Сергей Кириенко, который, говорят, сейчас занимается «украинским вопросом» в кремле. Так что опыт дефолтов он имеет.

Россия уже проходила как минимум два дефолта в своей новейшей истории

Но свои внешние финансовые обязательства россия раньше выполняла. Сейчас это первый дефолт россии по внешнему долгу с февраля 1918 года, момента, когда лидер большевиков Ульянов-Ленин отказался платить по долгам царской власти после Октябрьской революции. Долг России тогда можно оценить в размере $500 млрд в ценах 2020 года. Сейчас только $100 млн — «мелко, Хоботов».

Почему это важно? Во-первых, этот факт показывает, что, несмотря на «крепость», которую они там себе строили, международные санкции таки работают (или, как бы сказал Илон Маск: «батут работает»). Фактически Россия отключена от внешних рынков капитала, важнейших банковских систем (корреспондентских банков, клиринговых систем, депозитариев) и рейтинговых агентств. Это сделало невозможным платежи россии по внешним долгам, и россия попала в состояние дефолта.

Их минфин жалуется, что все это инспирации Запада и что они хотят заплатить, но не могут. Они пробовали платить в рублях, заставляя кредиторов открывать счета в российских банках. Говорили, что это фарс или «форс-мажор», но все это не сработало. Если провести аналогию, это как видеть, что на ваших глазах разрушается дом или банк, в котором были все ваши деньги, и при этом говорить своим кредиторам: «Я мог бы вернуть вам деньги, но не могу добраться до своего дома или банка». Так и в России — их финансовая система рушится, и все международные кредиторы это сейчас видят.

Во-вторых, дефолт — это сильный удар по имиджу россии на финансовых рынках, обычно закрывающий для страны выход на внешние рынки на многие годы. Кто-то может сказать, что россия его и не имеет после начала войны. Это правда, но дефолт приводит к тому, что вернуться на цивилизованный финансовый рынок даже после войны им будет очень тяжело, особенно учитывая, что мировые инвестиционные банки, рейтинговые агентства и аудиторские компании Большой четверки тоже ушли с их рынка и не скоро вернутся. Когда после смены режимов в России и выплат послевоенных репараций Украине инфраструктуру фондового рынка начнут восстанавливать, на это уйдут годы, и Россия начнет свой путь с мусорного статуса своего долга.

Есть еще один важный момент. Интересно будет посмотреть, как западные инвесторы (у них на руках сейчас где-то $20 млрд российских евробондов) потребуют от России оплаты по дефолтным долгам. Есть шанс, что они ничего не будут делать и подождут, как будет развиваться ситуация с войной, санкциями или состоянием здоровья путина. Но есть возможность, что кредиторы захотят нанять юристов и понять, как использовать для оплаты активы российского центробанка, которые сейчас заморожены в США и Европе. Как когда-то говорили: amicus meus, inimicus inimici mei, то есть для Украины это будет очень хорошо, когда еще одним врагом России станет влиятельный международный финансовый бизнес.

Подождем и посмотрим, как Россия продолжит скатываться в состояние экономического, финансового и политического изгнанника для большинства стран мира. Они все равно за все заплатят.

Теперь следующий шаг — признание России страной — спонсором терроризма. После атак на наши города в эти выходные это вопрос короткого времени, а затем полное эмбарго на экспорт российских энергоресурсов, или как минимум установление кэпа на экспортные цены на нефть urals, который ограничит доходы российского экспорта. Также ожидается, что страны G7 запретят импорт российского золота, второго по важности для агрессора экспортного товара.

Так что для страны-агрессора финансовая жизнь после дефолта будет интересной, но не долгой. Путин хотел походить на Петра, а будет похож на Владимира Ульянова-Ленина… такую судьбу он избрал себе сам.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.