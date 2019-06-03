Антон Тютюн
Совет Марку Цукербергу
Александр Гольц
Свита голого Путина
Богдан Яременко
Дресс-код Зеленского
Александр Пасховер
Когда и зачем делать зарядку?
Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду
Любомир Зубач - фото

Любомир Зубач

народный депутат (Объединение "Самопоміч"), исполнительный директор ОО "Інститут Просвіти"

Децентрализация: реформа захлебывается

Сегодня, 17:30
Цей матеріал також доступний українською

Ключевой проблемой является неправильно установленные приоритеты

В начале года правительство бравурно отчиталось о завершении первого этапа реформы децентрализации. И при этом не забыло развесить билборды по всей стране. А также задекларировало начало нового этапа реформы. И даже утвердило план мероприятий до 2021 года.

В то же время ни единого анализа первого этапа нет, и не учтены допущенные ошибки, не скорректированы приоритеты. Поэтому неудивительно, что первые полгода «Нового этапа» положительной динамики не показали. Реформа децентрализации, к сожалению, захлебывается.

Выполним задолженное правительством «домашнее задание». В начавшейся в 2015 реформе децентрализации можно выделить два аспекта: финансовую децентрализацию и территориальное устройство.

При таком подходе об успехе и речи не было

Целью финансовой децентрализации было увеличить ресурсы для местного самоуправления. Сначала это коснулось городов областного значения — как единиц более развитых и самодостаточных. Что касается других населенных пунктов — сел, поселков и городов районного значения — финансовый ресурс, наоборот, уменьшили. Так 25% превратилось в 0%.

Последние, правда, получили возможность принять участие в объединении общин: только при этом условии можно иметь прямые межбюджетные отношения, человеческим языком — достаточно денег. Фактически так и реализовывалась вторая часть реформы — территориальное устройство, когда начали появляться ОТГ.

С одной стороны, задачей было создать большие общины — состоятельные и самодостаточные. Однако в этой части реформы запрограммированы одинаковые подходы и к большим городам, и к меньшим населенным пунктам. Так только за последний год появилась возможность добровольного присоединения к городам областного значения. Но поезд, как говорится, ушел.

Значительное количество ОТГ сформировали на пригородных территориях, но без участия самих городов областного значения. Финансово состоятельными стали не все ОТГ, но логику следующей реформы территориального устройства они поломали.

Самое важное, что на май 2019 сформированы почти 900 ОТГ учетом 66 объединенных общин, в которых выборы состоятся 30 июня), которые охватывают 39% от общей площади страны, но в которых проживают лишь 27% от общего количества населения Украины. В результате имеем: из-за медленного осуществления этой части реформы значительная часть общин — сел, поселков, городов районного значения — не то, что не получила никаких финансовых преимуществ, но и потеряла их.

Я уже упоминал о лишении их 25% НДФЛ. А с 1 января 2010 эти общины ожидает еще один сюрприз. Акциз на топливо уже не будет поступать в местные бюджеты, а пойдет в дорожный фонд. Ресурсов не останется вообще.

Если подытожить, то ключевой проблемой первого этапа реформы децентрализации являются неправильно установленные приоритеты: одинаковый подход ко всем общинам в части реформы территориального устройства, и наоборот — неодинаковый подход в части финансовой децентрализации.

При таком подходе об успехе и речи не было.

Нам нужны отдельные стратегии для городских и сельских территорий. Потому что города и села по своей сути разные, и это следовало учесть. Зато в финансовой части, наоборот, неприемлема дискриминация и лишение денег в зависимости от статуса города — областного или районного значения. Бюджетный подход должен быть одинаков для всех. Единственное, с чем следует согласиться, то с введением прямых межбюджетных отношений только для тех сел, которые объединятся в состоянии общества.

Вы спросите, а что же правительственный план мероприятий нового этапа реформы? Учитывают там эту проблематику? Никоим образом.

Сейчас чиновники делают вид, что все прекрасно. В то время как начался обратный отсчет — пока люди окончательно не разочаруются в реформе. Полное сворачивание децентрализации, которая может возникнуть в результате, было бы полной катастрофой. Ведь известно: ни одна власть не любит непопулярных реформ.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Теги:   Децентрализация

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

ТОП-3 мнений

Алексей Бондарев - фото
Алексей Бондарев
15 великих фильмов XXI века, которые нужно обязательно посмотреть
17278
Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Слуги и олигархи
10327
Елена Стяжкина - фото
Елена Стяжкина
Советский язык — минное поле замедленного действия
9518
Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Россию поставили перед выбором. Что решил Международный трибунал
49223
Алексей Бондарев - фото
Алексей Бондарев
15 великих фильмов XXI века, которые нужно обязательно посмотреть
17278
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Блеф Путина. Как Россия выдает паспорта жителям Донбасса?
13858
Алексей Бондарев - фото
Алексей Бондарев
10 детективов и триллеров, от которых невозможно оторваться. Блог Алексея Бондарева
79918
Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Россию поставили перед выбором. Что решил Международный трибунал
49223
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Эпоха бедности. Первый шаг Зеленского в пропасть
43405

Стань автором

Если Вы хотите вести свой блог на сайте Новое время, напишите, пожалуйста, письмо по адресу:

nv-opinion@nv.ua

Выбор редакции

Компании/Рынки

Сегодня, 09:00

img
Обойти Игру престолов. Дарко Скульский — о партнерстве Radioaktive Film с телеканалом НВО в создании сериала Чернобыль
События

Сегодня, 21:02

img
Раскол в ПЦУ: для чего Филарет собирает собственный собор в обход Епифания
Геополитика

Сегодня, 19:54

img
Не свадебный генерал. Кучма возглавит украинскую делегацию в Минске — все подробности