Децентрализация: реформа захлебывается Сегодня, 17:30 Цей матеріал також доступний українською

Ключевой проблемой является неправильно установленные приоритеты

В начале года правительство бравурно отчиталось о завершении первого этапа реформы децентрализации. И при этом не забыло развесить билборды по всей стране. А также задекларировало начало нового этапа реформы. И даже утвердило план мероприятий до 2021 года.

В то же время ни единого анализа первого этапа нет, и не учтены допущенные ошибки, не скорректированы приоритеты. Поэтому неудивительно, что первые полгода «Нового этапа» положительной динамики не показали. Реформа децентрализации, к сожалению, захлебывается.

Выполним задолженное правительством «домашнее задание». В начавшейся в 2015 реформе децентрализации можно выделить два аспекта: финансовую децентрализацию и территориальное устройство.

При таком подходе об успехе и речи не было

Целью финансовой децентрализации было увеличить ресурсы для местного самоуправления. Сначала это коснулось городов областного значения — как единиц более развитых и самодостаточных. Что касается других населенных пунктов — сел, поселков и городов районного значения — финансовый ресурс, наоборот, уменьшили. Так 25% превратилось в 0%.

Последние, правда, получили возможность принять участие в объединении общин: только при этом условии можно иметь прямые межбюджетные отношения, человеческим языком — достаточно денег. Фактически так и реализовывалась вторая часть реформы — территориальное устройство, когда начали появляться ОТГ.

С одной стороны, задачей было создать большие общины — состоятельные и самодостаточные. Однако в этой части реформы запрограммированы одинаковые подходы и к большим городам, и к меньшим населенным пунктам. Так только за последний год появилась возможность добровольного присоединения к городам областного значения. Но поезд, как говорится, ушел.

Значительное количество ОТГ сформировали на пригородных территориях, но без участия самих городов областного значения. Финансово состоятельными стали не все ОТГ, но логику следующей реформы территориального устройства они поломали.

Самое важное, что на май 2019 сформированы почти 900 ОТГ (с учетом 66 объединенных общин, в которых выборы состоятся 30 июня), которые охватывают 39% от общей площади страны, но в которых проживают лишь 27% от общего количества населения Украины. В результате имеем: из-за медленного осуществления этой части реформы значительная часть общин — сел, поселков, городов районного значения — не то, что не получила никаких финансовых преимуществ, но и потеряла их.

Я уже упоминал о лишении их 25% НДФЛ. А с 1 января 2010 эти общины ожидает еще один сюрприз. Акциз на топливо уже не будет поступать в местные бюджеты, а пойдет в дорожный фонд. Ресурсов не останется вообще.

Если подытожить, то ключевой проблемой первого этапа реформы децентрализации являются неправильно установленные приоритеты: одинаковый подход ко всем общинам в части реформы территориального устройства, и наоборот — неодинаковый подход в части финансовой децентрализации.

При таком подходе об успехе и речи не было.

Нам нужны отдельные стратегии для городских и сельских территорий. Потому что города и села по своей сути разные, и это следовало учесть. Зато в финансовой части, наоборот, неприемлема дискриминация и лишение денег в зависимости от статуса города — областного или районного значения. Бюджетный подход должен быть одинаков для всех. Единственное, с чем следует согласиться, то с введением прямых межбюджетных отношений только для тех сел, которые объединятся в состоянии общества.

Вы спросите, а что же правительственный план мероприятий нового этапа реформы? Учитывают там эту проблематику? Никоим образом.

Сейчас чиновники делают вид, что все прекрасно. В то время как начался обратный отсчет — пока люди окончательно не разочаруются в реформе. Полное сворачивание децентрализации, которая может возникнуть в результате, было бы полной катастрофой. Ведь известно: ни одна власть не любит непопулярных реформ.

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