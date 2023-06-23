Украине важно иметь состоятельные общины. Что для этого можно сделать 23 июня, 17:21

Децентрализация и независимые способные общины важны для функционирования государства. И после начала полномасштабного вторжения это не потеряло актуальности

Наоборот — война доказала, насколько нужны устойчивые, разветвленные и горизонтальные процессы на местах. Ведь органы местного самоуправления смогли самостоятельно принимать решения в самые тяжелые моменты и, казалось бы, абсолютном хаосе.

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Чего только стоят истории, где главы общин оставались со своими жителями на оккупированных территориях. Им было важно поддержать людей, показать пример. Сопротивление людей, общин, стойкость местного самоуправления сыграла огромную роль в ходе войны в нашу пользу.

Поэтому в наших интересах в дальнейшем развивать сильные способные и независимые общины. Важно восстановить этот процесс. Потому что, к сожалению, с начала полномасштабного вторжения большинство решений приобрели централизованный характер, а соответственно — уменьшилась роль децентрализации. Да, возможно, в начале это был вынужденный шаг. Однако прошло уже больше года и нужно дать возможность общинам самостоятельно принимать те или иные решения, в частности касающиеся их развития.

Очевидно, чтобы принимать решения и быть более независимыми от центральной власти общинам нужны ресурсы, в частности финансовые. Этих ресурсов сейчас критически не хватает, тогда как Госбюджет очень ограничен. Следовательно, нужно искать инструменты, которые помогут увеличить поступления в местные бюджеты и в то же время не навредят госбюджету.

Дать возможность общинам самостоятельно администрировать местные имущественные налоги

Один из таких инструментов — это дать возможность общинам самостоятельно администрировать местные имущественные налоги.

Что я имею в виду? Сейчас администрирование местных имущественных налогов (а именно налога на землю и недвижимость) «лежит на плечах» налоговой, которая не очень мотивирована контролировать надлежащую уплату этих налогов. Ведь для ГНС это лишь 6% от всех поступлений, тогда как для общин это — 32%, что является существенной частью доходов местного бюджета.

Соответственно ОМС гораздо больше заинтересованы в надлежащем администрировании своих налогов и создании самодостаточной системы местных финансов. Ведь речь идет об их средствах, а следовательно, о развитии общин. Тем более, местные власти имеют больше информации о местных условиях, чем налоговая служба.

Кроме этого, передача функции администрирования имущественных налогов ОМС может стимулировать местные власти повышать уровень привлекательности своей территории для ведения предпринимательской деятельности и проживания на ней.

К слову, налоги на имущество являются весомой частью доходов местных бюджетов практически всех государств. Хотя конечно их роль и особенности в разных странах мира отличаются. В среднем в экономически развитых странах такие налоги составляют 2% ВВП и более, а в развивающихся странах — до 1%.

Глядя на опыт других государств, в частности европейских, мы можем увидеть, что местные налоги часто администрируются самими общинами. Например, так происходит в Польше или Латвии.

Для понимания: схема уплаты налога в Латвии такова:

— плательщик уплачивает налог на недвижимое имущество и поступления поступают в казначейский банк (казначейское обслуживание местных бюджетов);

— далее эти поступления идут в бюджет муниципалитета;

— а в муниципалитете есть отдельное финансовое управление (налоговые инспекторы), которое выполняет весь спектр функций администрирования налога на недвижимое имущество.

Но важно заметить, что власти Латвии также предусмотрели механизмы, которые не дают злоупотреблять полномочиями со стороны ОМС. Есть отдельная Служба государственных доходов, которая осуществляет надзор за соблюдением всех налоговых норм. Налогоплательщик также в праве обжаловать решение муниципалитета в Службе.

В мировой практике также распространено так называемое «совместное» или «кооперативное» администрирование местных имущественных налогов, когда функции администрирования распределяются между налоговой и ОМС. Так в Великобритании, Германии или Дании.

Очевидно для Украины тоже нужно подобрать оптимальный вариант внедрения этой инициативы. У нас уже есть ряд экспертных групп, которые работают над этим вопросом. И большинство из них сходятся на том, чтобы передать ОМС все функции администрирования местных налогов.

В частности Председатель правления Львовского регуляторного хаба и эксперт по местному развитию Тарас Хавунка отмечает: «В контексте реформы децентрализации мы можем смело положительно оценивать целесообразность и эффективность расширения полномочий на местах. Общины готовы администрировать собственные налоговые поступления. Ведь только на местах есть реальная способность оперативно и качественно реагировать на вызовы и потребности жителей общин и ВПЛ. Однако такое администрирование должно осуществляться по понятным, четким и прозрачным механизмом. Именно поэтому пришло время изменить законодательное регулирование этого вопроса. Это качественно продолжит путь и логику реформы децентрализации, позволит общинам страны идти в правильном направлении расширения полномочий и сферы ответственности. Убежден, что такое решение не только существенно увеличит поступления в местные бюджеты, но и будет двигать базовые административные единицы к дальнейшему увеличению самодостаточности».

Кому-то может показаться, что этот вопрос не ко времени. Но это не так. Потому что децентрализация, в частности финансово-налоговая и усиление партнерства между центральным и местным уровнями являются сверхважными для послевоенного восстановления страны. И соответствующее решение этому будет способствовать.

Конечно, в условиях военного положения решение о передаче функции администрирования имущественных налогов ОМС нереально распространить на все общины Украины.

Однако можно разработать пилотный проект по предоставлению избранным общинам полного спектра функций администрирования имущественных налогов. И обеспечить их соответствующим программным продуктом для налогового администрирования.

А уже после тест-варианта предусмотреть изменения в законодательство Украины относительно предоставления ОМС функций администрирования имущественных налогов на постоянной основе.

Подытоживая, можем сказать, что передача функции администрирования имущественных налогов общинам будет способствовать:

— увеличению доходной части местных бюджетов;

— созданию независимой финансовой базы общин;

— а также это поможет создать благоприятные условия для послевоенного восстановления.

В интересах людей важно иметь независимые и способные общины для развития страны.

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