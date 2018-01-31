НБУ стоит пересмотреть свои цели

На прошлой неделе Правление Национального банка повысило учетную ставку до 16% годовых. Большинство специалистов подвергли критике такое решение. Ситуация еще раз подтвердила факт, что такие решения, которые кардинально влияют на общее состояние экономической политики государства, должны приниматься не Правлением НБУ – которое является своего рода исполнительной дирекцией институции, а самим Советом Нацбанка или Советом финансовой стабильности, в который входят и члены Кабинета Министров.

Дело в том, что ставка — инструмент достижения цели, но, во-первых, не единственный из возможных, а во-вторых, важно не только правильно им пользоваться, а и правильно устанавливать цели.

В силу исторических причин, связанных с длительным периодом высокой инфляции в начальный постсоветский период, а также после кризисов 2008 и 2014-2015 годов в Украине по-прежнему сильны инфляционные ожидания. А сдерживая рост денежной массы и устанавливая ставки кредитования на высоком уровне, можно в ближайшее время не добиться желаемого результата по инфляции. Ведь мощная инфляционная инерция, являющейся результатом высоких инфляционных ожиданий, можете еще более ослабить предпосылки для экономического роста. Подавление инфляции любой ценой не оправдывает себя, так как в этом случае из внимания упускается основная цель экономической политики страны – экономический рост.

Подавление инфляции любой ценой не оправдывает себя

Инфляция по своей природе носит циклический характер. На стадии подъема экономики она сопровождает долгосрочный экономический рост, выполняя тем самым функцию определенного содействия активизации экономической динамики. И, наоборот, на стадии спада – инфляция отрицательно влияет на экономический рост. Однако, Украина стадию спада экономики уже прошла. Неудивительно, что стремление во чтобы-то ни стало проводить жесткую кредитно-денежную политику, в первую очередь поддерживая процентные ставки на высоком уровне, не дает в нашей стране желаемого результата. Как и в плане сдерживания инфляции, ведь по большей мере она формируется в Украине под влиянием факторов немонетарного характера. Так и в плане роста экономики — в то время, как средние темпы роста ВВП в мире по итогам 2017 года составили 3%, в нашей стране этот показатель составляет 2% (в 1,5 раза ниже среднемирового уровня).

Мнение о том, что единая цель политики Центрального банка (достижение стабильно низкой инфляции) и единственный инструмент ее реализации (учетная ставка НБУ) —лучшие основы монетарной политики, оказалось под вопросом. Причем эти сомнения появились еще во время мирового финансово-экономического кризиса 2008 года. Опыт развивающихся стран демонстрирует, что несколько целей наряду с несколькими инструментами могут хорошо работать не только во время выхода из кризиса, но и в период, когда экономика страны нуждается в стимулах для ускорения. Например, используя процентную ставку в качестве доминирующего инструмента реализации монетарной политики, но дополняя ее другими инструментами, такими как объем денежной массы, и рациональная курсовая политика, Центральный банк может повысить гибкость монетарной политики для достижения нескольких целей — наряду со стабилизацией инфляции добиться ускорения темпов роста ВВП.

Кредитно-денежная политика, направленная на регулирование лишь краткосрочных и среднесрочных целей, подвергает экономику серьезному риску появления проблем в будущем. Анализ кредитно-денежной политики в развивающихся странах показывает, что обычных подходов в монетарной политике не всегда может быть достаточно для обеспечения стабильного и быстрого роста экономики. Отсутствие конкурентной среды, высокая материалоемкость и энергоемкость экономики, слабая развитость финансового рынка, недостаток инструментов денежно-кредитного регулирования – все это делает монетарную политику, основанную только на одной цели и одном инструменте, не в полной мере эффективной. В подходах к кредитно-денежной политике центральные банки развивающихся стран должны быть достаточно гибкими и инновационными.

Стратегия монетарной политики НБУ, которая будет создавать эффективные предпосылки для роста экономики Украины, нам очень необходима. Сейчас Совет Нацбанка ставит себе подготовку этого документа в качестве задачи первостепенной важности.

И если для этого понадобится установление нескольких целей и несколько инструментов, значит Нацбанку придется меняться.

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