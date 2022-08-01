Данилов рассказал, что Украина сделает с захваченными территориями 1 августа, 18:38

Чем жила страна 1 августа 2022 года

● Данилов рассказал, что Украина сделает с захваченными территориями. Украина способна военным путем вернуть захваченные территории, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. «Опасный российский нарратив, который с удовольствием подхватывают „полезные идиоты“ путина на Западе: Украина не сможет военным путем вернуть захваченные территории. Это заблуждение! Можем и сделаем», — написал он в Twitter.

Видео дня

● Данилов считает, что сначала произойдет уничтожение оккупантов, а лишь потом настанет время дипломатии.

● Херсон сравнился с Москвой. Российских оккупантов раздражают успехи ВСУ на Херсонском направлении, заявила Наталья Гуменюк, руководитель пресс-центра оперативного командования Юг. «Для врага перспектива потерять областной центр [Херсон] сравнивается с потерей Москвы», — отметила она.

● По словам Гуменюк, на юге Украины события развиваются динамично. «Враг свирепствует из-за удачных действий ВСУ. Противнику заблокировано транспортное передвижение, он имеет логистические проблемы», — подчеркнула она.

● За последнее время ВСУ полностью освободили села Ивановка, Лозовое и Андреевка примерно в 85 км от Херсона. Потерянные населенные пункты противник постоянно обстреливает. Кроме того, ВСУ бьют по путям снабжения и переправы оккупационных войск на правый берег Днепра в Херсонской области: Антоновскому мосту, железнодорожному мосту и проезду по Каховской ГЭС.

● В Херсонской области от оккупантов освободили 46 населенных пунктов, сообщил и.о. главы ОВА Дмитрий Бутрий. Большинство из них расположены на севере региона — на границе с Днепропетровской областью. Есть и такие села, по словам Бутрия, «которые практически разрушены на 90%». Они и сейчас находятся под постоянными обстрелами, а население в основном выехало.

● Оккупанты на Херсонщине ходят по домам местных жителей и переодеваются в гражданскую одежду, чтобы сбежать с поля боя, рассказал все тот же Дмитрий Бутрий.

● HIMARS — хит этого лета. Украина получила от США еще четыре американских реактивных системы залпового огня HIMARS. Об сообщил министр обороны Алексей Резников в Twitter, и поблагодарил президента США Джо Байдена, своего американского коллегу Ллойда Остина и американский народ за усиление украинской армии. Он подчеркнул: защитники Украины доказали, что эффективно используют системы.

● «Звуки залпов HIMARS стали главным музыкальным хитом этого лета на фронте», — добавил министр.

● Судя по всему, Украина теперь имеет 20 HIMARS.

● «Длинная рука» из Германии дотянулась до ВСУ. Более того, в Украину прибыла реактивная система залпового огня Mars II из Германии, сообщил глава оборонного ведомства Алексей Резников. «В Украину прибыл третий брат в семье Long Hand — РСЗО MARS II из Германии», — написал он в Twitter. И поблагодарил Германию за системы.

● Даже военные корабли передадут британцы Украине. Лондон решил передать несколько своих военных кораблей украинским силам, заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. На одном из кораблей, по его словам, уже проходят обучение украинские военные: «Они управляют кораблем, они руководят оружием. Таких кораблей будет несколько».

● Пристайко добавил, что Украине сейчас нужны противоминные корабли. «Два — это начальная цифра, с которой мы сейчас работаем. Это боевые корабли, которые находятся на вооружении военных морских сил Ее Величества», — добавил украинский дипломат. И пояснил, что эти корабли будут модернизированы: их переделают, обновят и добавят туда оборудование, необходимое ВСУ.

● Пристайко уточнил, что в Британии за 120 дней подготовят еще и 10 тыс. украинских военных-добровольцев (это помимо моряков), обучение проходит в четырех местах. Посол добавил, что все, с чем они сейчас проходят обучение, передадут в Украину.

● Поговорили по душам. Президент Владимир Зеленский провел полуторачасовые телефонные переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

● Зеленский отметил роль Франции и лично Макрона в принятии решения о статусе кандидата на членство в ЕС для Украины. Он также рассказал о ситуации на поле боя и поблагодарил Францию за осуждение массового убийства россиянами украинских военнопленных в оккупированной Оленивке: «Мы ведем войну против настоящего государства-террориста. Спланированное циничное уничтожение Россией украинских военнопленных в Еленовке — свидетельство этому».

● Зеленский и Макрон обсудили безопасностное сотрудничество, макрофинансовую поддержку Украины и военные преступления России на территории нашей страны. Также они говорили об участии Франции в послевоенном восстановлении Украины, в частности, реализации Fast Recovery Plan.

● «Президент Украины отметил принятые Францией решения по поставкам нового современного вооружения, а также оказанную оборонную помощь. Стороны договорились координировать дальнейшие действия по оказанию Украине безопасностной помощи как Францией, так и другими международными партнерами, в частности, по удовлетворению первоочередных потребностей украинских защитников в современном вооружении», — сообщили в ОП.

● Русские перемещаются с Донбасса под Запорожье. В течение последних четырех дней силы РФ пытались совершать тактические наступательные действия в районе Бахмута, но продвигались очень медленно, написали аналитики минобороны Великобритании в сводке в Twitter.

● «Как сообщали украинские органы власти на прошлой неделе, Россия, похоже, перемещает значительные силы с севера Донбасса на юг Украины. Похоже, РФ корректирует оперативный замысел наступления на Донбассе после того, как не смогла добиться решающих оперативных прорывов согласно тому плану, по которому действовала с апреля», — сообщили британцы.

● В ведомстве отметили, что, скорее всего, РФ определила запорожский фронт как уязвимый участок, нуждающийся в усилении.

● 200 «двухсотых». С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 41 030 своих военных, из них 200 — за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком и Криворожском направлениях.

● Также оккупанты лишились более 11 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 1768 (+5 за сутки), боевые бронированные машины — 4011 (+7), артсистемы — 932 (+16), реактивные системы залпового огня — 259 (+0), средства ПВО — 117 (+0), самолеты — 223 (+0), вертолеты — 190 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 736 (+1) и многое другое.

● Первое пошло. В 09:15 утра из Одесского порта вышло судно, загруженное украинским продовольствием — первое со времен начала полномасштабной войны с РФ.

● Речь идет о судне RAZONI под флагом Сьерра-Леоне, которое с грузом в 26 тыс. т украинской кукурузы следует в порт Триполи на севере Ливана. Оно будет двигаться по коридору, безопасность которого подтверждена партнерами-гарантами Украины — ООН и Турцией.

● Министр инфраструктуры Александр Кубраков по этому поводу отметил, что Украина является 4-м крупнейшим экспортером кукурузы в мире, поэтому возможность ее вывоза через порты — это колоссальный успех для обеспечения глобальной продовольственной безопасности. «Разблокировка портов даст не менее $1 млрд валютной выручки для экономики и возможность для аграрного сектора спланировать посевную в следующем году», — отметил он.

● Министр подчеркнул, что со своей стороны, Украина сделала все, чтобы возобновить работу портов и всех задействованных предприятий. В портах Большой Одессы свою очередь на отправку ждут еще 16 судов. Это те суда, которые были заблокированы с начала полномасштабного вторжения России. В ближайшие недели в Мининфраструктуры планируют выйти на полную мощность перевалки сельскохозяйственной продукции.

● «Этот выход судна первый и тестовый для проверки коридора, связи и других процедур. По результатам этого выхода будут приниматься решения», — сообщили в пресс-службе ВМС Украины.

● «Исключительный» миллиард от Евросоюза. Евросоюз направил Украине 1 млрд евро исключительной макрофинансовой помощи. Об этом в Telegram написал премьер Денис Шмыгаль: «Первый транш в 500 млн евро уже зачислен на счет НБУ. Поступления второго транша ожидаем завтра».

● По словам премьера, 1 млрд евро — это часть большого пакета поддержки Украины в преодолении финансовых последствий войны на общую сумму 9 млрд. евро. Он подчеркнул, что средства помогут в финансировании первоочередных бюджетных нужд.

● Троллейбусы и автобусы будут реагировать на тревогу. Власти Киева станут останавливать работу общественного транспорта на время воздушной тревоги. «Наземный общественный транспорт, в том числе и частные перевозчики, во время воздушной тревоги будет останавливать движение в безопасном месте в соответствии с правилами дорожного движения. Пассажиры должны покинуть салон и пройти к ближайшему укрытию», — сказано в рекомендациях КГГА.

● Метрополитен в случае тревоги, как и ранее, не будет перевозить пассажиров наземными участками, а работа станций открытого типа будет приостанавливаться.

И для финала:

● Стена на границе с РФ как национальная идея. 79% украинцев поддерживают наличие закрытых границ с РФ с визами и таможнями. До полномасштабного вторжения эта доля была заметно меньше — 44%. Таковы результаты опроса КМИС (6−20 июля, 2 тыс. респондентов).

● Теперь же лишь 11% (а было 48%) заявили, что Украина и Россия должны быть независимыми, но дружественными государствами с открытыми границами без виз и таможен.

● Также с 5% до 1% снизилась доля выступающих за объединение в одно государство.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.