Последний рывок недоимперии 18 августа, 14:37

Не мы решили первыми взять в руки оружие, но мы будем последними, кто его сложит

Кремль не рассматривает никаких вариантов будущего, в котором будет существовать Украина как суверенное независимое государство. Для Путина единственный приемлемый формат — это, окончательная, раз и навсегда, ликвидация «украинского вопроса». Все решения приняты и они окончательные. Все остальное — иллюзия самообмана. В этот последний исторический рывок ненависти российская недоимперия вкладывает все силы и ресурсы. Для этого за полтора года войны Россия в экспресс-режиме проходит все этапы попыток разрушения Украины, которые она внедряла веками.

Видео дня

1. Убийство россиянами украинцев, как военных так и гражданских, не жалея ни женщин, ни детей.

2. Меры деукраинизации и русификации населения ВОТ Украины с особым акцентом на молодежь.

3. Депортация украинских детей в РФ, проведение их «индоктринации» — перевоспитания в антиукраинском духе. Распределение детей в военно-полевые лагеря, школы-интернаты, военные лицеи, кадетские корпуса под «кураторством» следственного комитета РФ. На сегодня вывезено уже тысячи детей школьного и послешкольного возраста.

Это вода в песок и игра в пользу России

4. Полная русификация образования и воспитания на ВОТ Украины, переход учебных заведений на российские образовательные программы, максимализация пропагандистской «накачки».

5. Комплексная работа по попыткам разрыва политико-правовой, культурной и социально-экономической связи населения ВОТ с Украиной, во что инвестируются большие средства.

6. Украинские учебники уничтожены, образование в школах и ВУЗах осуществляется по российским программам.

7. Системные «политические инвестиции», которые Россия делает в попытке «перевоспитания» и русификации населения ВОТ Украины, свидетельствуют, что кремль сделал серьезную ставку на попытку «расчленения» Украины и поглощения ее частями. Работа планируется на длительное время в течение как минимум нескольких поколений.

Украинцы давно поняли, с кем имеют дело, и видят истинные планы и намерения Московии. К сожалению, прозрение мира и Запада происходит слишком медленно, но за свою долгую историю мы прошли самые суровые испытания и поэтому готовы бороться столько, сколько понадобится, чтобы снять вопрос так называемой России с повестки дня по безопасности. Поэтому все эти разговоры о переговорах, избежании эскалации, умиротворении — вода в песок и игра в пользу России. Единственный формат устойчивого мира — это поражение России и ее фрагментация.

Не мы решили первыми взять в руки оружие, но мы будем последними, кто его сложит, пока не будет восстановлена справедливость: наказаны виновные за преступление развязывания войны, — и нет в мире силы, которая нам в этом помешает.

Присоединяйтесь к нашему телеграмм-каналу Погляди NV