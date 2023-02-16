Зеленский потребовал «ощущения победы» на фоне осторожного скепсиса США 16 февраля, 18:53 Эксклюзив NV

Чем жила страна 16 февраля 2023 года

● Зеленский потребовал «ощущения победы». Украина вместе с союзниками должна сделать весну 2023 года «такой, чтобы действительно чувствовалось», что страна движется к победе в развязанной Россией полномасштабной войне. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

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● Крым — ящик Пандоры Путина. Попытка Украины отвоевать оккупированный Крым стала бы красной линией для Путина, что может привести к более широкой реакции со стороны России. Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен во время личного разговора в Zoom с группой экспертов, сообщило американское Politico.

Как пишет издание, Блинкена спросили: готовы ли США помочь Киеву реализовать долгосрочную цель вернуть захваченный Крым? Четыре человека, знающих его ответ, говорят: госсекретарь заявил, что «США не поощряют Украину активно возвращать Крым, но это решение должен принимать только Киев».

Два собеседника Politico уточнили: Блинкен создал впечатление, будто сейчас Вашингтон «не считает это мудрым шагом в ближайшем будущем», но не сказал эти слова прямо. В то же время, двое других участников встречи сказали, что восприняли слова госсекретаря иначе: «Блинкен подчеркнул, что окончательное решение исключительно за украинцами и дал понять, что более открыт к потенциальной борьбе Украины за полуостров».

«В общем, сигнал заключается в том, что существует большая неопределенность относительно того, как дела будут идти дальше, и есть реальные вопросы о способности любой из сторон добиться больших успехов», — сказал один из собеседников Politico.

● Нужен развал армии РФ. Украина сможет вытеснить российских военных со всех оккупированных территорий в 2023 году, но фактически для этого требуется развал армии РФ. Об этом Financial Times сказал Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов США (он постоянно контактирует с Валерием Залужным).

По словам Милли, для россиян «почти невозможно» добиться своих политических целей военным путем. По его мнению, маловероятно, что Россия собирается захватить Украину, — этого просто не произойдет. «В этом году Украине будет очень, очень сложно выгнать россиян с каждого сантиметра оккупированной Россией территории. Это не значит, что этого не может произойти… Но это очень тяжело. И это потребует по сути развала российской армии», — сказал Милли.

«В этом конкретном случае мы имеем дело с большой страной, имеющей ядерное оружие. Поэтому вы должны быть очень осознанными в управлении эскалацией. В то же время, вы должны отстаивать принципы, на которых была основана ООН и на которых основывается международный порядок», — добавил американский генерал.

● Новая тактика атак россиян. Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине в ночь на 16 февраля, атаковав несколько областей. Силы противовоздушной обороны уничтожили 16 ракет из 36 выпущенных.

В Кременчуге в Полтавской области две ракеты попали в объект критической инфраструктуры. По предварительной информации, пострадавших нет. Также об атаке на объект инфраструктуры во Львовской области сообщил глава ОВА Максим Козицкий: «Три ракеты попали в объект критической инфраструктуры. Единственное, что могу уточнить: это не объект, от которого зависит подача электроэнергии на Львовщине». Россияне нанесли ракетные удары по Кировоградской области, атаковав объект инфраструктуры в Кропивницком районе. А еще в 3 часа ночи оккупанты нанесли удар по Павлограду Днепропетровской области. Погибла 79-летняя женщина, пострадали предварительно семь человек. Двух раненых госпитализировали — 79-летнего мужчину и 37-летнюю женщину.

Глава ОП Андрей Ермак заявил, что во время ракетной атаки россияне несколько сменили тактику: они проводят активную разведку и применяют фальшцели. До этого, в том числе и накануне, 15 февраля, враг запускал в небо Украины воздушные шары с отражателями. В Воздушных силах объяснили, что их цель — отвлечь внимание ПВО и разведка.

● По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ применила 12 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/555, восемь крылатых ракет морского базирования Калибр, 12 крылатых противокорабельных ракет воздушного базирования Х-22, три управляемых авиационные ракеты Х-59/31, одну против ракету Оникс.

Для пусков использовались самолеты стратегической авиации Ту-22М3 и Ту-95мс из района Курска и акватории Каспийского моря соответственно самолеты тактической авиации Су-35 из района временно оккупированного Мелитополя и носители крылатых ракет в акватории Черного моря.

Воздушные силы уничтожили 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, Калибр и две управляемые авиационные ракеты Х-59. «К сожалению, часть крылатых ракет Х-22 достигла своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры. На вооружении нет огневых средств, способных уничтожать этот тип ракет», — отметили в командовании Воздушных сил.

● Несмотря на ночную атаку ракетами и дронами необходимости ограничивать потребление электроэнергии нет, сообщила Укрэнерго.

● Российские оккупанты готовятся и попытаются осуществить массированную ракетную атаку 23−24 февраля, но Украина к этому готова, заявил секретарь Совбеза Алексей Данилов.

● Лео-2 притормозили. Украина пока не получит от союзников количество танков Leopard 2A6, которое обещал Берлин, сказал немецкий министр обороны Борис Писториус. Он отметил, что есть только 14 танков Leopard 2A6, обещанных Германией, и три танка от Португалии. Польша готова передать почти 30 танков устаревшей версии Leopard 2A4. По словам Писториуса, Швеция все еще изучает вопрос, может ли она предоставить танки и в каком объеме.

● Танки Leopard и бронетранспортеры Marder будут использоваться на фронте в Украине в марте 2023 года, предположил генинспектор Бундесвера Эберхард Цорн. Он добавил, что Германия хочет передать Украине «устойчивые» системы с комплектами запасных частей и боеприпасами.

● Нидерланды предоставят Украине 20 тыс. снарядов для боевых танков немецкого производства Leopard 2. В рамках танковой коалиции эта страна — единственная, не имеющая танков, — предложила помощь в обучении в дополнение к боеприпасам и запасным частям.

● ЕП просит предоставить Киеву все. Депутаты Европарламента приняли резолюцию в поддержку Украины перед годовщиной полномасштабного вторжения России. Они призвали международное сообщество поставлять для ВСУ все виды вооружения.

Евродепутаты поддержали предоставление военной помощи «до тех пор, пока это будет необходимо», и призвали " серьезно" рассмотреть возможную передачу Киеву истребителей, вертолетов, ракетных систем и значительно увеличить количество боеприпасов.

● Оккупационные войска РФ сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, в районах Гряниковки, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Угледара. Вражеские атаки отражены, объяснили в Генштабе ВСУ.

● Неспособность России быстро восстановить свои механизированные силы — в частности, из-за огромных потерь танков — значительно ограничивает возможности ее наступлений, тогда как упорство ВСУ под Бахмутом снова лишает Владимира Путина повода заявить даже о минимальных «победах». Об этом говорится в строительстве Института изучения войны (ISW) по итогам 15 февраля.

● Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки: россияне продолжают наступательные действия северо-западнее Сватового и на рубеже Сватово — Кременная; оккупанты продолжают атаковать в районе Бахмута, на западной окраине Донецка и на западе Донецкой области; российские источники предполагают, что украинские силы могли занять позиции на восточном (левом) берегу Днепра в Херсонской области, хотя в ISW пока не нашли подтверждений этому утверждению.

● 6 танков, вертолет и 690 оккупантов. В Украине за прошедшие сутки ликвидировали около 690 российских захватчиков. Всего с начала полномасштабного вторжения оккупационная армия РФ потеряла 140460 своих военных. Это данные Генштаба ВСУ по состоянию на утро 16 февраля.

Кроме того, врагу уничтожили: танков — 3296 (+6 в сутки), боевых бронированных машин — 6517 (+10), артсистем — 2306 (+3), РСЗО — 466 (+0), средств ПВО — 239 (+3), самолетов — 298 (+0), вертолетов — 287 (+1), БПЛА оперативно-тактического уровня — 2012 (+1) и многое другое.

● Путин готовит новую мобилизацию. В украинской разведке напомнили, что на следующей неделе в РФ запланирован ряд официальных мероприятий. Кремль таким образом подпитывает пропаганду в преддверии новой волны мобилизации, отметили в ведомстве.

● Международные резервы России только за неделю с 3 по 10 февраля сократились на $12 млрд (2%) и составили $589 млрд. Об этом сообщил центробанк РФ.

● Украина и страна-террорист Россия провели обмен пленными. Домой возвращается 101 человек — 100 военных и один гражданский. Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак в Telegram.

● Байден приедет только в Польшу. В ходе своего визита в Европу, который запланирован на 20−22 февраля, президент США Джо Байден посетит только Польшу, сообщил Джон Кирби, координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома.

● Премьер Японии Фумио Кисида пригласил президента Владимира Зеленского на онлайн-саммит Большой семерки (G7) в годовщину полномасштабного вторжения России 24 февраля. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источник.

И напоследок:

● TIME написал об украинском селе, пережившем оккупацию. Весной 2022 года после освобождения севера Украины мир шокировала история села Ягодное Черниговской области: здесь оккупанты месяц держали в тесном подвале почти всех жителей, 367 человек. Журнал TIME посвятил новую обложку репортажу об этом преступлении РФ.

● Премьер Великобритании Риши Сунак заявил, что 24 февраля в стране будет объявлена общенациональная минута молчания. «Этот национальный момент даст общественности Великобритании возможность отдать должное мужеству украинского народа и продемонстрировать непреклонную солидарность Великобритании со страной», — пояснил он.

● Сегодня Украина во второй раз в своей истории отметила День единения, об установлении которого президент Владимир Зеленский объявил в прошлом году — чуть больше, чем за неделю до полномасштабного вторжения России.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.