Российское пропагандистское издание Московский комсомолец на днях опубликовало статью, в которой говорится, что якобы было «снято табу на ликвидацию Зеленского»

На мой взгляд, эта публикация рассчитана на две аудитории. Первая — это Украина, которой угрожают, чтобы усилить давление на ее руководство в ходе переговоров. А для российской аудитории предлагается оправдание возможной эскалации.

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Как проследить, откуда взялась эта история? Она начинается с публикации в одном российском телеграм-канале. А затем следуют перепечатки и заголовки крупных газет, которые всё это преподносят.

Сама же угроза для украинского руководства существует давно. А что касается конкретных разговоров о снятии табу — думаю, это блеф.

Я еще помню ситуацию с ливийским диктатором Муаммаром Каддафи, когда он ездил по миру — и это происходило уже после того, как было принято решение о том, что он и его режим виновны во взрыве самолета над Британией. Тогда говорилось, что в любом государстве есть два лица, которые действительно пользуются условным международным иммунитетом. Это