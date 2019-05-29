Цугцванг для Украины Сегодня, 13:38 Цей матеріал також доступний українською

Время идёт, а мы так и не знаем, какие цели поставил перед собой Зеленский. А он возьми, да и скажет о компромиссе с Россией

Из уст главы Администрации президента Андрея Богдана прозвучало: референдум о необходимости мирного договора с Россией. Потом, уже после общественной реакции, последовало разъяснение: сугубо консультативный референдум. Меняет ли это дело?

Референдум, даже консультативный — вещь не только странная, но и опасная. И манипулятивная. Вот представьте себе: в Японии провели бы референдум о том, хотят ли японцы мирного договора с Россией. Уверен, что подавляющее большинство ответило бы утвердительно. Но при этом то же самое подавляющее большинство японцев готовы ждать ещё полвека, пока Россия не отдаст четыре злосчастных островка, а уступать они вряд ли намерены. Потому что «мирный договор как таковой, вообще» и «мирный договор в обозримом будущем», а тем более «мирный договор в данной ситуации» — это совершенно разные вещи. И проголосовать «против» мирного договора вообще мало у кого рука поднимется, да и не по-человечески это.

Не нужно никакого референдума, чтобы понять: большинство украинцев — за то, чтобы отношения с Россией когда-нибудь стали мирными и даже добрососедскими, и чтобы это было закреплено международным договором. Большинство украинцев ждут этого момента. Но понимают: сейчас это невозможно.

Итоги референдума можно будет истолковать совершенно по-разному

Вынесенный на референдум вопрос о мирном договоре будет лишён конкретности. И как раз в этом состоит его опасность: его итоги можно будет истолковать совершенно по-разному. Как угодно. И кто как захочет, так и будет истолковывать.

Допустим, украинское руководство попробует использовать референдум как козырь в отношениях с Россией: мол, смотрите, наши граждане — за мир, так что делайте шаги навстречу. Если так, это будет не более чем наивным: Россия истолкует итоги референдума как волю украинцев заключить мирный договор немедленно и на любых условиях. Российская пропаганда будет трубить на весь мир, что в Украине — новая «хунта», которая пренебрегла волей украинских граждан, якобы желающих немедленного мира.

Что касается наших западных партнёров, то они схватятся за голову в растерянности: если граждане Украины готовы на мирный договор, не оговаривая условий и обстоятельств, то чего это ради Запад старается, помогает Украине в войне с Россией, терпит убытки от санкций? Зачем поддерживать Украину в борьбе, если украинцы в отношении России на всё согласны? Будет выглядеть так, будто Запад больше заинтересован в победе Украины, чем сама Украина. Да, Запад будет прекрасно понимать, что граждане Украины в большинстве своём совсем не то имели в виду — но документ есть документ, итоги референдума есть итоги референдума.

Что, если же большинство украинцев проголосуют «против»? Это ещё хуже. Российская пропаганда будет трубить о «русофобии» украинцев, о том, что именно украинцы — разжигатели этой войны, а Россия здесь жертва. И у неё в руках, опять же, будет документ. Что же касается западных партнёров, то им станет несравненно труднее объяснять и своим избирателям, и мировому сообществу, почему и зачем они поддерживают Украину, которая против мира. Как и в предыдущем случае, все будут всё понимать, но вот же он — результат референдума.

Если референдум объявят, это будет то, что в шахматной терминологии называется цугцвангом: любой дальнейший ход сделает только хуже. Какой угодно дальнейший ход. И, судя по всему, Владимир Зеленский ещё не осознал факта: во всём, что касается российской агрессии, не существует и не может существовать сугубо внутренних проблем и вопросов — все они без исключения имеют международные последствия.

Что же касается заявлений Зеленского о том, что с Россией нужно вести переговоры — то да, безусловно. Но с одним уточнением: с Россией нужно попытаться вести переговоры. Хотя бы для того, чтобы показать, в том числе всему миру: новый президент лишён предубеждений и готов приложить все возможные усилия. А дальше — как уже Россия себя поведёт.

Это всё — если исходить из позитивных предположений. Но дело в том, что мы до сих пор не уверены, какими же на самом деле являются цели нового президента — кроме, разумеется, цели сорвать аплодисменты.

И если исходить из худших предположений, то тезисы «мирный договор с Россией» и «своей землёй и своими людьми мы не торгуем» только кажутся противоположными и антагонистичными до полной несовместимости. На самом деле между ними существуют как минимум две лазейки.

Первая. Вообразим ситуацию: Украина и Россия договариваются о том, что Украина не признаёт российскую принадлежность Крыма и «независимость» донбасских «республик», но и не требует их деоккупации. А ведёт себя на этих территориях так, словно ничего не случилось, словно они остаются обычными составными частями Украины. Вот он — компромисс, о необходимости которого Зеленский говорил неоднократно!

Пошла бы на такой компромисс Россия? Думаю, да — по крайней мере, это позволило бы снять санкции и сохранило все завоевания, а что там Украина будет признавать — какая, собственно, Путину разница?

Украинская власть таким образом не только «не торговала» бы территориями и людьми, но и «объединила» всю Украину, «вернула» бы жителей оккупированных территорий. Разумеется, только на бумаге, но как победно об этом можно рапортовать!

И да: территории, которые две разных страны считают своими и позволяют друг другу так считать — это рай для мошенников всего мира. Куда там тем офшорам! Значит, и Украине что-то перепало бы, какие-то деньги в бюджет. Потери были бы, естественно, значительно большими — но они были бы «тихими», без шума и лишней огласки. Солидные компании уходили бы из Украины по-английски.

Вторая лазейка, ещё один возможный компромисс. Россия возвращает Донбасс (вопрос о Крыме официально откладывается на неопределённое время, но Россия признаёт наличие спора), а Украина обязуется свернуть сотрудничество с НАТО, отказаться от цели вступления в ЕС, возобновить активное участие в работе СНГ — а, может, и вступить в российский ЕврАзЭС.

И это была бы полная победа России: зачем ей что-то завоёвывать, если вся Украина оказалась на коротком поводке? И украинское руководство заверяло бы, что не допустило торговли отдельными территориями и отдельными людьми — просто торгануло всей Украиной оптом.

Как же хотелось бы, чтобы эти опасения оказались напрасными, надуманными, конспирологическими. Но время идёт, а мы так и не знаем, какие цели поставил перед собой Зеленский. А он нет-нет, да и скажет о необходимости поиска компромисса с Россией. А мистическая «команда Зеленского» всё чаще кажется не компанией единомышленников, а просто сообществом друзей, знакомых, коллег и бизнес-партнёров. У каждого из которых — свой взгляд на Украину и мир.

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