Крупным международным игроком является Concours Mondial de Bruxelles (CMB), организатором которого выступает бельгийская компания. Его главной особенностью является «кочующий» формат: каждый конкурс проводится в новой стране. Именно эта модель позволила превратить каждое принимающее государство в международную площадку для популяризации местного виноделия и винного туризма, одновременно привлекая сотни дегустаторов со всего мира — сомелье, журналистов, виноделов, преподавателей, лидеров мнений и представителей профессиональных ассоциаций.

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Concours Mondial de Bruxelles отличается высокой коммерческой гибкостью, поскольку его «кочующий» формат фактически превращает каждую страну-организатора в мировую витрину для продвижения ее винодельческой продукции.

В 2025 году конкурс прошел в Иньчуане — столице винодельческого региона Нинся, который является одним из главных центров производства вина в Китае и частью стратегического проекта, направленного на укрепление позиций китайских вин на западных рынках.

Однако уже в 2026 году конкурс переехал в Ереван, столицу Армении — государства, геополитические отношения которого с РФ в конечном счете поставили Concours Mondial de Bruxelles в центр беспрецедентного международного спора.

Регистрационная форма содержала новую категорию государства под названием «Crimea»

Международные стандарты и дело Concours Mondial de Bruxelles

Одним из базовых принципов международного права в сфере виноделия является то, что наименования мест происхождения и географические указания неразрывно связаны с суверенной территорией государства, предоставляющего им правовую охрану.

В соответствии с общепризнанными принципами международного права, наименование места происхождения не может существовать в отрыве от государства, правовая система которого признает и защищает его. Именно этот фундаментальный принцип приобрел особую актуальность после событий, произошедших в АРК Крым.

Вооруженные силы РФ временно оккупировали Автономную Республику Крым. После этого Российская Федерация включила оккупированную территорию в свою конституционную систему, образовав административную единицу, которую официально называет «Республикой Крым».

Однако подавляющее большинство международного сообщества не признало ни результатов этого голосования, ни самой аннексии.

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Европейский союз также отказался признавать аннексию и ввел комплекс ограничительных мер в отношении временно оккупированного Крыма.

В частности, законодательство ЕС запрещает импорт продукции, происходящей из Крыма, если она не сопровождается сертификатами, выданными компетентными органами Украины, а также устанавливает ряд других ограничений в отношении коммерческой деятельности, связанной с оккупированной территорией.

Этот международно-правовой контекст имеет ключевое значение, поскольку компания — организатор Concours Mondial de Bruxelles зарегистрирована в Королевстве Бельгия, государстве — члене Европейского союза, а следовательно, обязана действовать в соответствии с законодательством ЕС.

Именно по этой причине после 2021 года вина из Российской Федерации фактически исчезли с конкурса Concours Mondial de Bruxelles. Такой порядок сохранялся до 2026 года.

Система регистрации 2026 года: изменение, положившее начало международному спору

При подготовке конкурса, состоявшегося в Ереване в мае 2026 года, организаторы внесли в официальную систему регистрации изменение, которое коренным образом отличалось от порядка, применявшегося в предыдущие годы.

Впервые электронная регистрационная форма содержала новую категорию страны под названием «Crimea». При этом единственным винодельческим регионом, предусмотренным в рамках этой категории, также была «Crimea». Таким образом была создана категория, которой ранее никогда не существовало в системе Concours Mondial de Bruxelles.

В результате этого вина, произведенные на временно оккупированной территории Крымского полуострова, получили возможность участвовать в конкурсе под отдельным обозначением «Crimea», а не как вина Украины или Российской Федерации.

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Фактически система регистрации создала беспрецедентную ситуацию, при которой «Crimea» одновременно фигурировала и как отдельное «государство», и как винодельческий регион. Именно это административное изменение впоследствии стало центральным элементом одного из самых серьезных международных споров в истории винных конкурсов. Его последствия стали очевидны лишь после завершения дегустаций и официального обнародования результатов.

Согласно информации, опубликованной Concours Mondial de Bruxelles, вина, зарегистрированные в категории «Crimea», оценивались наравне с винами всех других стран во время дегустаций, проведенных в Ереване 21−23 мая 2026 года.

Официальные результаты показали, что вина, заявленные в категории «Crimea», получили 18 медалей, тогда как вина, зарегистрированные в категории «Russian Federation», были отмечены 24 медалями.

Таким образом, искусственно отделив Крым в собственной системе регистрации одновременно и от Украины, и от Российской Федерации, Concours Mondial de Bruxelles фактически присудил 42 медали винам, происходящим с территорий, находящихся под фактическим контролем Российской Федерации.

Кроме того, этим же заявкам было присуждено еще 45 наград CMB Merit, в результате чего общее количество официально отмеченных вин составило 87.

Важно отметить, что винодельческие предприятия, отмеченные наградами под обозначением «Crimea», не были новыми производителями.

Это хорошо известные крымские винодельческие предприятия, которые существовали задолго до временной оккупации Крыма в 2014 году и на протяжении многих лет признавались украинскими производителями, осуществлявшими деятельность на территории Автономной Республики Крым.

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Изменилось не происхождение вин, а правовая и территориальная категория, в рамках которой организаторы разрешили им участвовать в конкурсе.

Первыми об этих результатах сообщили не европейские средства массовой информации, а российские государственные и специализированные медиа. Они незамедлительно представили итоги конкурса как крупный успех российского виноделия, сообщив, что российские вина завоевали 42 медали на Concours Mondial de Bruxelles.

В это число вошли и медали, присужденные винам, зарегистрированным отдельно в категории «Crimea», которые российские средства массовой информации безоговорочно представили как российские награды.

С точки зрения внутренней российской информационной политики такая трактовка была вполне предсказуемой.

На международном уровне ситуация выглядела совершенно иначе.

Официальная система регистрации международного конкурса, проводившегося по правилам OIV, создала категорию, которая не признавала Крым территорией Украины, но в то же время не относила эти вина к Российской Федерации.

Вместо этого было введено третье обозначение, которого вообще не существует в международно признанной системе государств и территорий.

Именно это обстоятельство стало предметом острейшей критики.

По мнению многочисленных обозревателей, журналистов и специалистов по международному праву, такое решение фактически позволило обойти действующую международно-правовую позицию в отношении Крыма и одновременно открыло путь для возвращения вин с временно оккупированной территории на международный конкурс, из которого они фактически были исключены после 2021 года.

Международная реакция и последствия

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По мере того как журналисты, специалисты по международному праву и представители мирового винодельческого сообщества начали детально анализировать регистрационные документы и официально обнародованные результаты конкурса, всё чаще возникал вопрос: что послужило основанием для внесения такого изменения в систему регистрации?

Предметом дискуссии стала не только правомерность создания отдельной регистрационной категории «Crimea», но и вопрос о том, согласуется ли такое решение с основополагающими принципами проведения конкурсов под патронатом OIV и с системой международного права, регулирующей охрану географических указаний, наименований мест происхождения продукции и территориальных обозначений.

Спор еще больше обострился после того, как ряд европейских средств массовой информации обратил внимание на то, что проблема выходит далеко за рамки обычного административного решения.

Во многих публикациях отмечалось, что внесенное изменение объективно способствовало продвижению международного нарратива Российской Федерации в отношении Крыма, независимо от того, было ли это результатом сознательной цели организаторов.

Это, в свою очередь, породило закономерные вопросы о том, были ли надлежащим образом оценены правовые, институциональные и геополитические последствия создания такой категории.

Не менее показательным является и другое обстоятельство.

На момент возникновения данной ситуации Международная организация виноградарства и виноделия не обнародовала ни решения, ни официального разъяснения, ни правовой позиции, которые допускали бы создание такой категории или объясняли возможность ее внедрения в официальную систему регистрации конкурса.

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По мере развития международной дискуссии фокус внимания постепенно сместился. Предметом обсуждения стали уже не сами медали и не качество отмеченных наградами вин. Главным вопросом стало доверие к самому конкурсу и к процедурам, в соответствии с которыми он проводился.

Для многих международных наблюдателей принципиальным стало уже не то, заслуживали ли крымские вина профессионального признания.

Вместо этого возник гораздо более фундаментальный вопрос:

Может ли международный конкурс, официально проводимый в соответствии с правилами OIV, создавать территориальную категорию, противоречащую международно признанному правовому порядку, на котором основывается вся система охраны географических указаний и наименований мест происхождения?

На этом этапе дискуссия окончательно вышла за пределы винодельческого сектора.

Она превратилась в вопрос, касающийся международного права, институционального доверия, добросовестности международных конкурсов и взаимоотношений между частными коммерческими структурами и многосторонней системой международного регулирования.

В конечном счете этот спор касается не качества вин, произведенных в Крыму, и не ставит под сомнение профессиональную добросовестность судей, которые их оценивали. Речь идет о гораздо более важном.

Международные винные конкурсы пользуются доверием производителей, потребителей и рынка лишь потому, что их правила считаются нейтральными, одинаковыми для всех участников и соответствующими международно признанным правовым принципам.

Именно это доверие составляет основу их международного авторитета.

Когда складывается впечатление, что подобные принципы были изменены административным решением, последствия которого выходят далеко за рамки сугубо технической организации конкурса, закономерно возникают вопросы относительно беспристрастности, добропорядочности и легитимности всего процесса.

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События вокруг Concours Mondial de Bruxelles 2026 убедительно демонстрируют, насколько легко коммерческое мероприятие может оказаться втянутым в один из самых чувствительных международных конфликтов современности.

Независимо от намерений организаторов, создание отдельной категории «Crimea» перенесло на международный винный конкурс проблему, которая до сих пор остается предметом острого международно-правового спора.

Для значительной части международного сообщества именно это решение превратило технический винный конкурс в вопрос политического, правового и институционального значения.

Выводы

На протяжении десятилетий мировой винодельческий сектор развивался на основе четырех фундаментальных принципов: происхождения, аутентичности, прослеживаемости и уважения к международно признанным географическим указаниям. Эти принципы — не просто инструменты регулирования торговли.

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Они составляют основу международной правовой системы, позволяющей производителям из разных государств конкурировать на равных условиях в рамках единого нормативного пространства.

Именно поэтому многие специалисты считают, что события, связанные с Concours Mondial de Bruxelles 2026, требуют всесторонней и независимой институциональной оценки.

Такое исследование должно установить, соответствовали ли процедуры, примененные организаторами конкурса, стандартам, установленным для международных конкурсов, проводимых в соответствии с правилами Международной организации виноградарства и виноделия, а также был ли обеспечен участникам тот уровень прозрачности, которого обоснованно ожидают производители, эксперты и государства — члены OIV.

Какими бы ни были окончательные выводы такого анализа, один факт уже сегодня не вызывает сомнений. Спор, начавшийся с изменения порядка регистрации вин, перерос в международную дискуссию, затрагивающую вопросы международного публичного права, институциональной ответственности, коммерческой этики и доверия к одному из самых известных винных конкурсов мира.

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На протяжении всей своей истории вино было символом культуры, цивилизационного диалога и сотрудничества между народами.

В то время как Европа продолжает переживать последствия войны, многие считают, что вино не должно становиться еще одним инструментом, посредством которого геополитические конфликты проникают в деятельность международных институтов и профессиональных мероприятий.

Авторитет международных винных конкурсов определяется не только качеством оцениваемых ими вин. Прежде всего, он основывается на доверии к тому, что их правила остаются нейтральными, прозрачными, юридически последовательными и применяются одинаково ко всем участникам без исключения. Именно это доверие служит основой легитимности международной системы винных конкурсов и является той ценностью, которую необходимо защищать.