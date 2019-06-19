Цифровой Грааль. Какой будет Украина в 2030 году Сегодня, 15:01

Опыт стран, которым удается воспользоваться современными трендами для развития экономики, показывает: «цифровой скачок» должен быть более интенсивным

За последние двадцать лет было скомпрометировано немало хороших идей. Некоторые и вовсе мутировали в собственную противоположность. Очень не хотелось бы, чтобы цифровая трансформация, о которой каждую неделю выходят десятки статей, стала ассоциироваться с очередным маркетинговым хайпом или модным прикрытием для освоения средств.

При ближайшем рассмотрении большая часть инициатив и материалов, посвященных этой тематике, делится на две группы. С одной стороны, есть те, кто убежден: они наняли коуча по Agile и внедрили чат-бота, а значит их компанию уже можно назвать «цифровым разрушителем». С другой стороны, хватает и тех, кто просто накидывает облако тегов — от machine learning до CPS, и выуживает потом из него многостраничные стратегии развития с красивыми графиками, устремляющимися в небеса, подкрепляемые набором кейсов и лучших практик мировых лидеров. На неподготовленную аудиторию подобная инфографика может подействовать завораживающе и вызвать ажиотаж. Однако не стоит забывать: во время золотой лихорадки больше всех зарабатывают те, кто продает кирки и лопаты.

Индустрия 4.0 и цифровая трансформация напрямую не связаны с объемами закупок серверов или сетями 5G. Это лишь инструменты и, конечно, всегда есть те, кто заинтересован в их рекламе. Однако факторов, влияющих на развитие страны, очень много, и чисто технологические составляющие — при всей их огромной значимости — не являются главными. Одна из главных особенностей цифровой трансформации — она не продукт из разряда того, что подходит всем. Чрезвычайно важно определить первоочередные шаги и задачи, релевантные для конкретной компании или страны.

Цифровые решения и услуги не являются волшебной палочкой

Полгода назад, в рамках проекта DXagent, инициированного региональным офисом международной консалтинговой корпорации IDC, начались работы по анализу перспектив развертывания различных решений и практик цифровой трансформации в нашей стране. Благодаря огромному объему структурированных данных, собранных за последние 20 лет аналитиками в 150 странах, а также комплексной экономической модели, протестированной в различных регионах мира, удалось не только определить решения, которые могут стать точками наиболее значительного роста, но и подготовить три сценария изменения динамики ВВП Украины в зависимости от уровня освоения цифровых практик.

Примечательно, что согласно базовому сценарию к 2030 году ВВП страны составит 190 млрд долларов с учетом текущей курсовой разницы. При этом на собственно цифровую экономику будет приходиться всего 28.5 млрд долларов. Из них почти 80% обеспечит «цифровое сырье» -главным образом код и компоненты программ с низкой добавленной стоимостью, которые экспортируются заказчикам, создающим комплексные решения на его основе.

Фото: Инфографика

«Оптимистический» прогноз, вероятность реализации которого эксперты проекта DXagent, участвовавшие до этого в подготовке программы Digital Agenda for Ukraine 2020, оценивают менее чем в 10%. И он предполагает, что ВВП нашей страны к 2030 году увеличится «всего лишь» до 385 млрд. долларов в ценах 2018 года. Это существенно меньше, чем предполагает ряд исследований, посвященных внедрению в Украине ИКТ-систем.

Стоит напомнить, что ведущие экономические школы справедливо критикуют ВВП как показатель, не позволяющий делать выводы о динамике развития государства. Становление цифровой экономики еще в большей степени размывает границы, необходимые для корректного сопоставления этого показателя на различных рынках. В частности, «цифровое разрушение» радикально меняет себестоимость производства и модели взаимодействия между поставщиками и потребителями, приводит к коммодитизации товаров, считавшихся еще недавно c добавленной стоимостью, и перераспределяет выручку внутри цепочек поставок. В связи с этим большинство стратегий развития могут использовать ВВП лишь в качестве одного из индикаторов, характеризующего наиболее общие тенденции.

Потому для оценки перспектив развития страны аналитики DXagent рассматривали весь спектр современных индикаторов — и пришли к выводу, что даже в оптимистическом сценарии конкурентоспособность Украины с учетом происходящей сейчас цифровой революции и формирования глобальной индустрии 4.0. окажется недостаточной. Необходимо готовиться к тому, что до 2030 года в мире будет сформировано несколько крупных кластеров, объединяющих главный актив современной экономики — размеченные данные и цифровые шаблоны — с многопрофильными облачными решениями. Анализ стратегий стран, которым удается воспользоваться современными трендами для развития своей экономики, показывает: «цифровой скачок» должен осуществляться гораздо более интенсивными темпами, нежели путем инфраструктурных преобразований, требовавшиеся для модернизации экономики в прошлом. В частности, средняя временная шкала масштабных проектов сократилась до одного года.

Эксперты с осторожностью говорят об отдаче от внедрения высоких технологий в Украине, и главная причина этого в том, что сами по себе цифровые решения и услуги не являются волшебной палочкой. А также не устраняют фундаментальные государственные проблемы, никак не связанные с индустрией ІТ, решением которых следует заняться незамедлительно.

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