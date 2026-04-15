Цифровой евро. Что это за валюта и чем лучше налички и карт

Цифровой евро — это естественный этап эволюции денег в условиях все более цифровой экономики. Повлияет на каждого

Деньги меняются с такой скоростью, которая прежде была просто невообразима. За последние 10 лет кредитные и дебетовые карты, а также мобильные приложения на телефонах практически заменили наличность. Бумажные банкноты и монеты используются все реже, а физические деньги уступают место цифровым.

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На фоне этой тенденции Европейский центральный банк (ЕЦБ) работает над запуском цифрового евро — электронной версии государственных денег.

Идея выглядит простой, но окажет серьезные и потенциально сложные последствия — как для обычных людей, так и для финансовых систем Европы. Это повлияет на каждого.