Это только начало. Угроза быстрого развития ИИ и ваш персональный цифровой дубликат 19 июля, 17:44

У меня для вас снова плохие новости

У вас уже есть цифровой дубликат? Да, ваш персональный цифровой дубликат. Электронное лицо, которое выглядит, как вы, говорит вашим голосом и имеет доступ к вашему банковскому счету? Это вы так считаете, что нет!

Видео дня

Но смотрите сами:

1. Скорость развития нейронных сетей поражает. Только презентовали ChatGPT — генеративный ИИ, а уже есть с десяток аналогов.

2. Есть десяток аналогов Midjorney — нейронных сетей, создающих любое изображение, даже Папу римского, который убегает от полиции.

3. Есть с десяток нейронных сетей, которые могут синтезировать ваш голос и видео на основе всего нескольких ваших изображений

Где будут взяты изображения и голос? Да из сети! Достаточно лишь одной вашей фотографии, чтобы найти практически все ваши фото в сети.

Достаточно всего лишь одной вашей фотографии

Но это не все, в вашем городе уже установлены камеры с распознаванием лиц, они тоже важный поставщик информации о вас. И не только о вас, но и о ваших близких и знакомых.

Ваш цифровой след дает много возможностей. Для кого? Да для кого угодно!

Для мошенников и преступников, полиции, правительства.

Массивы информации собирают о вас и провайдеры, и мобильные операторы.

И только представьте, что в вашей стране начнет работать аналог китайского цифрового рейтинга, где качество вашей жизни будет зависеть от него.

Стоп, то у вас уже есть рейтинг, и не один:

— Ваши социальные сети, подписчики — рейтинг.

— Реестр нарушений правил дорожного движения.

— Судебные реестры.

— Кредитные реестры.

— Домовые списки задолженности по квартплате, оплате энергии.

— Дия.

— Масса других реестров, содержащих персональные данные.

Напомню, что к ряду реестров доступ возможен через FaceID, как в принципе и к вашему телефону. А теперь вспомните процедуру идентификации при дистанционном получении банковской карты некоторых банков, а генерацию электронного ключа?

Но я не об этом. Я о вашей цифровой копии.

И если ее можно составить для умерших, то почему бы ей не быть созданной для живых? И не просто создать, а полностью анимировать и наделить внешними признаками настоящего человека

Как вы понимаете, это все только начало. Начало больших изменений в жизни многих людей.

Текст публикуется с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV