Это только начало. Угроза быстрого развития ИИ и ваш персональный цифровой дубликат
У меня для вас снова плохие новости
У вас уже есть цифровой дубликат? Да, ваш персональный цифровой дубликат. Электронное лицо, которое выглядит, как вы, говорит вашим голосом и имеет доступ к вашему банковскому счету? Это вы так считаете, что нет!
Но смотрите сами:
1. Скорость развития нейронных сетей поражает. Только презентовали ChatGPT — генеративный ИИ, а уже есть с десяток аналогов.
2. Есть десяток аналогов Midjorney — нейронных сетей, создающих любое изображение, даже Папу римского, который убегает от полиции.
3. Есть с десяток нейронных сетей, которые могут синтезировать ваш голос и видео на основе всего нескольких ваших изображений
Где будут взяты изображения и голос? Да из сети! Достаточно лишь одной вашей фотографии, чтобы найти практически все ваши фото в сети.
Достаточно всего лишь одной вашей фотографии
Но это не все, в вашем городе уже установлены камеры с распознаванием лиц, они тоже важный поставщик информации о вас. И не только о вас, но и о ваших близких и знакомых.
Ваш цифровой след дает много возможностей. Для кого? Да для кого угодно!
Для мошенников и преступников, полиции, правительства.
Массивы информации собирают о вас и провайдеры, и мобильные операторы.
И только представьте, что в вашей стране начнет работать аналог китайского цифрового рейтинга, где качество вашей жизни будет зависеть от него.
Стоп, то у вас уже есть рейтинг, и не один:
— Ваши социальные сети, подписчики — рейтинг.
— Реестр нарушений правил дорожного движения.
— Судебные реестры.
— Кредитные реестры.
— Домовые списки задолженности по квартплате, оплате энергии.
— Дия.
— Масса других реестров, содержащих персональные данные.
Напомню, что к ряду реестров доступ возможен через FaceID, как в принципе и к вашему телефону. А теперь вспомните процедуру идентификации при дистанционном получении банковской карты некоторых банков, а генерацию электронного ключа?
Но я не об этом. Я о вашей цифровой копии.
И если ее можно составить для умерших, то почему бы ей не быть созданной для живых? И не просто создать, а полностью анимировать и наделить внешними признаками настоящего человека
Как вы понимаете, это все только начало. Начало больших изменений в жизни многих людей.
Текст публикуется с разрешения автора
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