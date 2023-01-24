Пять трендов цифровой безопасности в 2023 году 24 января, 11:37

В современных условиях это не менее важно, чем правила личной гигиены или дорожного движения

Зі стрімким зростанням цифрової економіки у світі збільшуються обсяги кіберзлочинності. «Якщо розглядати цифрове шахрайство як окрему країну, то із завданою шкодою на $6 трлн у 2021 році це була б держава з третьою найпотужнішою економікою у світі після США та Китаю», — йдеться у звіті Cybersecurity Ventures. До 2025 року кіберзлочинність коштуватиме світовій економіці до $10,5 трлн щорічно. Ще у 2015 році ця сума оцінювалася в $3 трлн, тобто за 10 років загроза виросла в 3,5 рази.

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Для України проблема цифрової безпеки має не лише грошовий вимір — від самого початку російська збройна агресія ведеться також і в кіберпросторі. Тому нам украй важливо розуміти тенденції та виклики для кібербезпеки в новому році.

Модель нульової довіри — нова нормальність

«Ніколи не довіряй, завжди верифікуй» — ключовий принцип архітектури Zero Trust, яка набула популярності після початку пандемії та переходу компаній до гібридних хмар для віддаленої роботи. Наочне пояснення цього підходу дає Джефф Крум з IBM: якщо ми хочемо захистити будинок від шахраїв, ми ставимо надійні замки, сигналізацію та камери спостереження ззовні нашої оселі. Проте що, коли зловмисник перебуває вже всередині будинку? Такі наші дії вже нічим не допоможуть.

Модель нульової довіри приймає за аксіому той факт, що кожен користувач у системі вважається загрозою, потребує постійної перевірки та підтвердження необхідних доступів. На практиці ми бачимо це у все частішому застосуванні багатофакторної аутентифікації на різних сервісах, коли, окрім пароля, від нас просять додаткове підтвердження (код із SMS, імейлу тощо). Саме така концепція ставатиме єдино прийнятною для організацій, які прагнуть захистити свої дані та безпечно існувати в цифровому середовищі.

Змішана реальність

Mixed reality (XR або MR) — цей термін, за версією The Economist, опинився в переліку трендових понять, які варто розуміти у 2023-му. Суть змішаної реальності в тому, що вона дає змогу взаємодіяти між собою реальним та віртуальним об'єктам. Наприклад, ви можете зіграти в настільний теніс, де ракетки справжні, а м’яч згенерований комп’ютером.

Кожен комп’ютер може бути зламаний

Ця технологія є складовою концепції метавсесвіту, яка передбачає створення безлічі віртуальних світів, усередині яких користувачі будуть взаємодіяти одне з одним за допомогою цифрових аватарів. Аналітики Gartner прогнозують, що до 2026 року 25% людей будуть проводити принаймні годину на день у метавсесвіті для роботи, покупок, навчання, соцмереж або розваг. Що стосується великих компаній, то очікується, що до 2027 року 40% з них будуть використовувати своїх цифрових близнюків для збільшення прибутку за допомогою проєктів на основі метавсесвіту.

Змішану реальність також називають гібридною. Злиття реального та віртуальних світів створює невідомі досі гібридні загрози для безпеки користувачів, які перебуватимуть у нових та поки мало регламентованих середовищах.

«Інтернет речей» як вразлива ланка для атак

Холодильник, який автоматично замовляє продукти, як тільки вони закінчились; кавомашина, що вмикається після звуку вашого будильника; глюкометр, що постійно моніторить рівень цукру та надсилає сповіщення на смартфон — усі ці розумні пристрої є основою інтернету речей (Internet of Things — IoT). Ця концепція передбачає підключення будь-якого пристрою до інтернету та обмін даними з іншими пристроями.

Усе довкола нас, по суті, стає комп’ютером: від праски до автомобіля. А кожен комп’ютер, як відомо, може бути зламаний. Тому, окрім зручності, ця технологія несе ризики: кіберзлочинці опановують нові способи шахрайств із такими гаджетами.

Зміна звичних технологій: eSIM, ключі доступу замість паролів

SIM-карти як фізичні об'єкти, до яких ми звикли ще від початку появи мобільного зв’язку, можуть зовсім скоро піти в небуття. Так звана технологія eSIM замість фізичного чипа пропонує цифровий код, який можна перенести зі старого телефона на новий. Технологія стала доступною ще у 2017 р., проте рішення Apple випустити iPhone 14 у США без слота для фізичної SIM-карти змусить мільйони людей почати користуватися eSIM у 2023 р. Це полегшить можливість мати одночасно кілька профілів із номерами різних операторів, а також усуне ризик фізичної втрати чи викрадення SIM-карти.

Ще одним трендом цього року можуть стати ключі доступу (passkeys) замість паролів. Усе більше сервісів переходитимуть на цю технологію. Як вона працює на практиці? Щоб увійти в певний застосунок чи на сайт, замість введення пароля ви використовуєте токен (ключ), який зберігається на вашому телефоні чи комп’ютері та захищений відбитком пальця або розпізнаванням обличчя.

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Це зменшить ризик деяких кіберзагроз для користувачів. Тепер вони не зможуть використовувати єдиний пароль до всіх своїх облікових записів, оскільки для кожної програми генерується унікальний ключ доступу. Це також унеможливить деякі «фішингові» атаки, коли шахраї надсилають листи з проханням ввести свої облікові дані на фіктивному сайті, що має вигляд правдоподібного.

Нестача фахівців та навичок із цифрової безпеки

У 2013−2021 рр. кількість незакритих вакансій у сфері кібербезпеки у світі зросла на 350% — від 1 млн до 3,5 млн. Лише в США станом на квітень 2022 р. майже 715,000 вакансій у галузі кібербезпеки лишалися відкритими, притому що майже 1 млн працівників уже працюють у цій сфері. Ринок праці не встигає задовольнити такий попит, адже технології розвиваються швидше, ніж вдається підготувати відповідних фахівців.

Якщо говорити про рівень знань щодо кіберзагроз у звичайних громадян, то тут ситуація ще складніша. У жовтні 2022 року дослідження в межах проєкту «Цифрова екстрена підтримка громадянського суспільства в Україні» продемонструвало, що:

— 64% опитаних українців потрапляли в кризові ситуації, пов’язані з онлайн-безпекою;

— Рівень цифрових навичок 55% респондентів виявився нижче середнього.

Щоб заповнити цю прогалину в знаннях українців для протидії кіберзагрозам, ми в «Інтерньюз-Україна» запустили гарячу лінію Nadiyno.org для онлайн-звернень із питань цифрової безпеки. Серед переваг цього сервісу:

— можливість поставити запитання та отримати відповідь у режимі реального часу від експертів із цифрової безпеки, які заглиблюються в кожен кейс;

— немає «нерозумних» запитань: незалежно від рівня обізнаності користувача, фахівці нададуть необхідну підтримку;

— це безоплатно та конфіденційно, а тому доступно абсолютно для всіх.

За перший місяць роботи сервісу ми отримали десятки звернень щодо найрізноманітніших питань: як захистити свій смартфон в окупації, як налаштувати батьківський контроль, як відновити зламаний Instagram-акаунт чи налаштувати інтернет в умовах блекауту. Наша надмета — привчити українців слідкувати за особистою цифровою безпекою, відповідально ставитися до власних даних та ґаджетів. Адже в сучасних умовах — це не менш важливо, ніж правила особистої гігієни чи дорожнього руху.

Компанії в усьому світі приходять до розуміння, що сьогодні кібербезпека — це питання не лише ІТ-відділу. Усвідомлення загроз та уміння їм протидіяти стають частиною посадових інструкцій для всіх працівників. Адже саме методи «соціальної інженерії» найчастіше використовують зловмисники, щоб через необачність працівника «зламати» організацію. Тому формування культури обізнаності про кібербезпеку має бути важливим елементом бізнес-стратегії організації. Так само це працює і на рівні держави. Кожен українець має володіти необхідними навичками цифрової безпеки для перемоги в кібервійні з Росією.

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