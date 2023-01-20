Психологический барьер преодолен. Чего нужно ожидать в Крыму 20 января, 15:37 Эксклюзив NV

Оккупантам есть о чем беспокоиться

Мы все обратили внимание на новые месседжи США в отношении освобождения Крыма. И все это происходит на фоне очередного заседания Рамштайна, где объявят о новом пакете военной помощи. И хотя там нет ожидаемых танков Abrams, но есть другие виды оружия. В том числе, и ракеты GLSDB, имеющие дальность до 160 км².

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Итак, мне кажется, что психологический барьер — мол, не трогайте Крым, иначе возникнет третья мировая ядерная война, преодолен.

Подсчитано, что новые ракеты смогут достигать Джанкоя, являющегося одним из мощных военных узлов на оккупированной территории. Там есть военный аэродром, где базируются преимущественно вертолеты. Поскольку Джанкой еще и железнодорожный узел, там создаются мощные базы, где хранятся боеприпасы. Напомним, что 16 августа прошлого года на одной из таких баз вблизи поселка Азовское (возле Джанкоя) были мощные взрывы, пожары продолжались более суток. Итак, если украинское оружие будет достигать этой территории уже сейчас, это значит, что оккупантам есть о чем беспокоиться. Думаю, чем ближе ВСУ будут подходить к админгранице, то мы сможем говорить и про Керченский мост.

Есть несколько факторов, позволяющих России контролировать ситуацию и удерживать Крым. Это мост через Керченский пролив (важная военная коммуникация), Черноморский флот и коридор через сушу Чонгар-Мариуполь-Ростов. Чем мощнее по дальности будет украинское оружие, тем уязвимее будут эти факторы. Поэтому, возможно, будет так, что будем избегать жестоких боев на территории самого Крыма.

Мы точно знаем, что время от времени в Севастополе срабатывает местная ПВО. Местные говорят о том, что действительно бывают прилеты беспилотников, но подробнее могут сказать наши военные. Все это похоже, по нашему мнению, на постоянное изучение возможностей российской оккупационной армии, их средств ПВО.

Для меня, особенно, как для политика, здесь важно то, что живущие в Крыму люди и в первую очередь те, которые являются сторонниками российских оккупантов, незаконно поселившиеся в Крыму (а таких уже около миллиона за 8 лет), из-за этих случаев работы ПВО окончательно осознают: Крым не является недоступным местом для ВСУ, как еще почти год назад их уверяли руководители России или местные коллаборанты. Они осознают, что находятся на расстоянии досягаемости ВСУ. Отсюда будет определяться их поведение. Нас это радует, потому что эти люди должны покинуть Крым и должны осознавать, что рано или поздно это придется сделать. Поэтому очень важно, чтобы подобные прилеты украинских беспилотников на крымские военные объекты продолжались.

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